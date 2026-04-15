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जानें हिमाचल के 79 सालों का सफर, मेहनत की स्याही से लिखी कामायाबी की इबारत

1963 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट 1963 पारित किया. इसके फलस्वरूप पहली जुलाई 1963 को हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में परिवर्तित कर दिया गया और तीन सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ. 1963 में यशवंत परमार मुख्यमंत्री बने.

1 मई 1960 को महासू जिले से चिनी तहसील अलग कर किन्नौर नाम का छठा जिला हिमाचल में बनाया गया. और किन्नौर में निचार, कल्पा, सांगला तीन तहसीलें और मुरंग, पूह, हांगरंग उपतहससीलें बनाई गई, रामपुर तहसील के 14 गांव किन्नौर में शामिल किए गए.

1951 में केंद्र सरकार ने हिमाचल को पार्ट सी स्टेट का दर्जा देकर एक विधानमंडल की व्यवस्था कर दी. 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभाला. 1951-52 के लोकसभा के प्रथम आम चुनावों के साथ ही हिमाचल की 36 सदस्यीय विधानसभा के लिए भी मतदान हुआ. मार्च 1952 को लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह ने वाईएस परमार को पहले मुख्यमंत्री के तौर पर पद की शपथ दिलाई.

गठन के समय हिमाचल का कुल क्षेत्रफल 27,018 वर्ग किलोमीटर था। उस समय प्रदेश में केवल 4 जिले थे: चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर. कुल तहसीलों और उप-तहसीलों की संख्या मात्र 26 थी. 1948 को बिलासपुर को अलग से चीफ कमीशनर अधीनस्थ प्रांत बनाया गया था. 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया. इसे प्रदेश का पांचवा जिला बनाया गया. इसके साथ ही विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़कर 41 कर दी गई.

1948 में हिमाचल गठन के समय हिमाचल को चीफ कमिश्नरी स्टेट बनाया गया था. केंद्र सरकार ने एनसी मेहता को प्रथम चीफ कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया. उस समय हिमाचल का क्षेत्रफल 27,018 वर्ग किलोमीटर था.

हिमाचल का ये छोटा सा सफर आज पूरे देश के लिए विकास की एक मिसाल बन चुका है. हिमाचल प्रदेश का जन्म 15 अप्रैल 1948 को हुआ था. उस समय 30 छोटी-बड़ी पहाड़ी रियासतों का विलय कर इस 'पहाड़ी राज्य' की नींव रखी गई थी। शुरुआती दौर में हिमाचल को 'चीफ कमिश्नरी स्टेट' (मुख्य आयुक्त प्रांत) का दर्जा दिया गया था.

शिमला: आज 15 अप्रैल को हिमाचल अपना 79वां 'हिमाचल दिवस' उत्सव की तरह मना रहा है. किन्नौर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य स्तरीय उत्सव के मुख्यातिथि रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर हिमाचल की जनता को हिमाचल दिवस पर बधाई दी है.

पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग 1965

हुकम सिंह समिति (पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग 1965) भारत सरकार ने सन 1965 ई. में पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया. हिमाचल सरकार ने भी भारत सरकार को विशाल हिमाचल का पूरा मसौदा पंजाब स्टेट रि-आर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष हुकम सिंह को भी दिया. हुकम सिंह समिति ने अपने प्रस्ताव में सुझाव दिया कि सांस्कृतिक, भाषायी और सीमा के आधार पर कांगड़ा, लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों को हिमाचल प्रदेश में मिला देना चाहिए. ये क्षेत्र हिमाचल सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल के नजदीक हैं. डलहौज़ी, बलूनन और बकलोह क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया जाए. ये क्षेत्र चम्बा राज्य के भाग रहे थे और इन्हें भारत सरकार को 100 वर्ष की लीज पर दिया था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है. नालागढ़ उपमण्डल, कालका उप-तहसील, मोरनी और कलेसर के शिवालिक क्षेत्र को हिमाचल में मिलाया जाए. होशियारपुर और गुरदारसपुर जिलों की ऊना और पठानकोट तहसीलों का हिमाचल प्रदेश में विलय आवश्यक है.

हिमाचल बना 18वां राज्य

लंबे संघर्ष के बाद केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार के समय हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला. तब हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 18 वां राज्य बना था. 1972 में जिलों का पुनगर्ठन हुआ. कांगड़ा जिले को विभाजित कर हमीरपुर और ऊना जिले बनाए गए. शिमला और महासू का पुनर्गठन कर शिमला और सोलन जिले बनाए गए. हिमाचल में जिलों की संख्या 12 हो गई. पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद से हिमाचल ने विकास की ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कई क्षेत्रों में छोटे से इस राज्य ने बड़े राज्यों को मात दी है. प्रति व्यक्ति आय, बिजली उत्पादन, फल उत्पादन, हर घर को नल से जल की हो या सामाजिक न्याय के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, हिमाचल की विभिन्न सरकारों ने इस पहाड़ी प्रदेश को निरंतर विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाया.

हिमाचल ने छुए मुकाम

गठन के समय हिमाचल में सड़कों की लंबाई 250 किलोमीटर से भी कम थी. अब हिमाचल में सडक़ों की लंबाई 40 हजार किलोमीटर से अधिक है. हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और यहां रेल विस्तार तथा हवाई विस्तार की संभावनाएं कम हैं, लिहाजा विकास का सारा दारोमदार सड़कों पर ही है. इसके अलावा 79 साल के सफर में हिमाचल प्रदेश उर्जा उत्पादन, फल उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन के साथ ही विकास के अन्य सूचकांक में भी खरा उतर रहा है. सेब, सिट्रिक, स्टोन फ्रूट में हिमाचल में झंडे गाड़े हैं.

प्रति व्यक्ति आय 2 लाख पार

हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय में भारत ने सफलता के झंडे गाड़े हैं. वर्ष 2025-26 में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2,83,626 रुपए है. ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 64 हजार रुपए ज्यादा है. पंजाब में प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा 2,21,197 रुपए है. सुख की सूचना ये है कि प्रति व्यक्ति आय का ये आंकड़ा पिछली बार से 9.8 प्रतिशत अधिक है. पिछली बार वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा 2,58,196 रुपए था.

हिमाचल की विधानसभा देश की पहली ई-विधानसभा है. जिसकी कार्यप्रणाली देखने और सीखने के लिए देश के कई राज्यों और अन्य देशों के प्रतिनिधि भी पहुंचते हैं. अब यहां सचिवालय भी पेपरलेस होने जा रहा है.

हिमाचल देश का पहला ओडीएफ स्टेट यानी खुले में शौच मुक्त राज्य बना था.

हिमाचल देश की एप्पल बाउल है. यहां सालाना 2 से तीन करोड़ पेटी सेब का उत्पादन होता है. प्रदेश में 50 से अधिक विदेशी किस्मों के सेब उगाए जाते हैं. यहां 7 लाख टन से अधिक फलों का उत्पादन है. इसमें 81.2 फीसदी हिस्सा सेब का है.

हिमाचल एशिया का फार्मा हब है. अब ऊना के हरोली में बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनने से हिमाचल दुनिया का फार्मा सिरमौर हो जाएगा. सोलन जिले के बद्दी में देश की नामी फार्मा कंपनियों का बेस है.

हिमाचल में पैदा बिजली देश को रोशन करती है. यहां 27436 मैगावाट उर्जा उत्पादन की क्षमता है. इस समय 10519 मैगावाट का दोहन हो रहा है.

छोटे से राज्य में शिमला, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, मंडी नेरचौक, सिरमौर में मेडिकल कॉलेज बने हैं, जबकि बिलासपुर में एम्स जैसा संस्थान है.

कृषि, बागवानी विश्विद्यालय, एचपीयू, एसपीयू, एचपीटीयू, सीयू धर्मशाला, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, एनआईटी, आईआईटी जैसे विश्व स्तरीय कॉलेज हैं.

धर्मशाला में विश्व का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है. भारत को कई ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियन गेम्स पदक विजेता खिलाड़ी दिए हैं.

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