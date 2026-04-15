हिमाचल दिवस पर पूरी नहीं हुई कर्मचारियों की आस, DA-एरियर पर नहीं मिला सुख समाचार
उधर, कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे न्यायालय का रुख करेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 2:50 PM IST
शिमला: हिमाचल दिवस पर डीए और एरियर का इंतजार कर रहे कर्मचारी वर्ग को निराशा हाथ लगी है. इस मामले में उनके हिस्से कोई सुख समाचार नहीं आया. हिमाचल प्रदेश अपना 78 वां स्थापना दिवस मना रहा है. इस मौके पर जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को संबोधित को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर आस की निगाह से देख रहे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हाथ फिर निराशा लगी. लंबे अरसे से प्रदेश में सरकारी कर्मचारी डीए और एरियर मिलने का इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारियों को उम्मीद थी के हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री कर्मचारियों के लिए खजाना खोलेंगे और लंबित पड़े डीए और एरियर देने की घोषणा होगी. लेकिन, अभी कर्मचारियों को लंबित डीए और एरियर के लिए और इंतजार करना होगा.
13 प्रतिशत डीए और एरियर बकाया
हिमाचल दिवस के मौके पर प्रदेश के कर्मचारियों को सीएम सुक्खू से बड़ी आस थी. प्रदेश के करीब पौने तीन लाख कर्मचारी और करीब 1.71 लाख पेंशनर लंबे समय से महंगाई भत्ता (DA) और एरियर का इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारियों को उम्मीद थी कि हिमाचल दिवस के अवसर पर सरकार कोई बड़ी घोषणा करेगी और बकाया राशि का भुगतान शुरू होगा. लेकिन इस बार भी कर्मचारियों को खाली हाथ ही रहना पड़ा.
कर्मचारियों में गहरी नाराजगी
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर ने कर्मचारियों को डीए और एरियर न मिलने पर निशाना जताई है. पुंडीर ने कहा, "हिमाचल दिवस में उपलक्ष्य पर प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार से तोहफे की उम्मीद थी. लेकिन कर्मचारियों के हाथ सिर्फ निराशा लगी है. जब से ये सरकार आई है सिर्फ आश्वासन के सिवाए हमें कुछ नहीं मिला. आज प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी केंद्र और पंजाब से पंद्रह हजार पीछे है. हिमाचल में कर्मचारी महंगाई में पीस चुका है. अब हमने सरकार से उम्मीद लगाना छोड़ दिया है. सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पहले से पेंशन के दायरे में आते थे उनको तक पेंशन मिल नहीं रही, आगे क्या होगा भगवान ही रक्षा करेंगे."
महासंघ ने दी कोर्ट जाने की चेतावनी
हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने भी डीए और एरियर को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं. महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि बार-बार आश्वासन के बावजूद कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मांगें पूरी नहीं हुईं तो महासंघ न्यायालय का रुख करेगा. इससे साफ है कि आने वाले समय में यह मुद्दा और गर्मा सकता है.
सोशल मीडिया पर भी दिखा गुस्सा
कर्मचारी संगठनों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी मंच ने लिखा कि आर्थिक संकट के बीच सरकार ने जहां अधिकारियों की सैलरी कटौती का फैसला वापस लिया, वहीं कर्मचारियों को राहत नहीं दी गई. इससे कर्मचारियों में असंतोष और बढ़ गया है. अब प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं. डीए और एरियर का मुद्दा आने वाले समय में सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है. अगर जल्द समाधान नहीं निकला, तो यह मामला आंदोलन या कानूनी लड़ाई तक पहुंच सकता है.
ये भी पढ़ें: कर्मचारियों के लिए सीएम सुक्खू की सौगात, जानें सेलरी कट और करुणामूलक नौकरी पर क्या बोले मुख्यमंत्री