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हिमाचल दिवस पर पूरी नहीं हुई कर्मचारियों की आस, DA-एरियर पर नहीं मिला सुख समाचार

शिमला: हिमाचल दिवस पर डीए और एरियर का इंतजार कर रहे कर्मचारी वर्ग को निराशा हाथ लगी है. इस मामले में उनके हिस्से कोई सुख समाचार नहीं आया. हिमाचल प्रदेश अपना 78 वां स्थापना दिवस मना रहा है. इस मौके पर जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को संबोधित को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर आस की निगाह से देख रहे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हाथ फिर निराशा लगी. लंबे अरसे से प्रदेश में सरकारी कर्मचारी डीए और एरियर मिलने का इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारियों को उम्मीद थी के हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री कर्मचारियों के लिए खजाना खोलेंगे और लंबित पड़े डीए और एरियर देने की घोषणा होगी. लेकिन, अभी कर्मचारियों को लंबित डीए और एरियर के लिए और इंतजार करना होगा.

13 प्रतिशत डीए और एरियर बकाया

हिमाचल दिवस के मौके पर प्रदेश के कर्मचारियों को सीएम सुक्खू से बड़ी आस थी. प्रदेश के करीब पौने तीन लाख कर्मचारी और करीब 1.71 लाख पेंशनर लंबे समय से महंगाई भत्ता (DA) और एरियर का इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारियों को उम्मीद थी कि हिमाचल दिवस के अवसर पर सरकार कोई बड़ी घोषणा करेगी और बकाया राशि का भुगतान शुरू होगा. लेकिन इस बार भी कर्मचारियों को खाली हाथ ही रहना पड़ा.

कर्मचारियों में गहरी नाराजगी