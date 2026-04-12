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साल 2026 के लिए सिविल सर्विस अवार्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार घोषित, यहां जानिए पूरी सूची

हिमाचल सरकार ने साल 2026 के लिए कुल 3 सिविल सर्विस अवार्ड घोषित किए हैं. सिविल सर्विस अवार्ड की सूची में पहला नाम जिला प्रशासन मंडी का है. सिविल सर्विस अवार्ड साल 2026 के लिए डीसी कार्यालय जिला मंडी को सिविल सर्विस अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है. इसके अलावा निदेशक डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग शिमला और जिला मंडी में एसडीएम बल्ह समृतिका नेगी को भी सिविल सर्विस अवार्ड के लिए चुना गया है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने साल 2026 के लिए सिविल सर्विस अवार्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार की घोषणा कर दी है. 15 अप्रैल 2026 को जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा. सरकार ने संबंधित जिलों और विभागों को पुरस्कार विजेताओं और उनके एक सहायक के लिए आवास और भोजन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

राज्य सरकार ने साल 2026 के लिए भी प्रेरणा स्रोत सम्मान घोषित किए हैं. इन पुरस्कारों में पूरा दबदबा प्रदेश में प्रेरणा स्रोत बनी महिलाओं का रहा है. दो इंडिविजुअल्स के राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की पांच सदस्यों को भी पुरस्कार के लिए चुना गया है. साल 2026 के लिए प्रेरणा स्रोत पुरस्कार से शिमला की चारु शर्मा और जिला किन्नौर के यांगथंग क्षेत्र की कुमारी छोनजिन आंगमो को सम्मानित किया जाएगा. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश से संबंधित भारतीय महिला राष्ट्रीय कबड्डी टीम की 5 खिलाड़ियों के लिए भी इस पुरस्कार की घोषणा की गई है. राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम से ऋतु नेगी, साक्षी शर्मा, पुष्पा, भावम देवी और चंपा ठाकुर का इस सम्मान के लिए चयन किया गया है.

हिमाचल गौरव पुरस्कार (Notification)

हिमाचल गौरव पुरस्कार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने साल 2026 के लिए चार लोगों को हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है. सूची में सबसे पहला नाम हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले पद्मश्री पुरस्कार-2026 से सम्मानित प्रेम लाल गौतम का है. इसी कड़ी में लंबे समय से स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉ. बृज शर्मा का नाम भी शामिल है. डॉ. बृज वर्तमान में एआईएमएसएस चमियाना शिमला में बतौर प्रिंसिपल सेवाएं दे रहे हैं. इसके अलावा नदौन हमीरपुर से आने वाले डॉ. ओ.पी. शर्मा और जिला बिलासपुर के घुमारवीं की स्नेह लता को हिमाचल गोरखपुर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है.

रिकांगपिओ में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम

साल 2026 का हिमाचल दिवस समारोह का कार्यक्रम 15 अप्रैल को किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में आयोजित होगा. राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में सभी पुरस्कार विजेताओं को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथों सम्मानित किया जाएगा. राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि पुरस्कार विजेताओं के लिए समारोह स्थल के पास बोर्डिंग और लॉजिंग की उचित और आरामदायक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि कार्यक्रम का सफल आयोजन किया जा सके.