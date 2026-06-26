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हिमाचल की बेटी सीमा ने एशियन गेम्स के लिए किया क्वालिफाई, प्रदेश का बढ़ाया मान

सीमा ने एशियन गेम्स के लिए किया क्वालिफाई ( ETV Bharat )

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की रेटा निवासी एथलीट सीमा ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है. उन्होंने 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की है. हालांकि एशियन गेम्स के लिए फोरन रेस में पांच हजार मीटर की दौड़ में हिस्सा लेकर समय सारिणी के हिसाब से सीमा पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है. लेकिन राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल करने की एशियन गेम्स में चयन की अनिवार्य शर्त थी. बहरहाल, इस शर्त को उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5000 मीटर की दौड़ 16:11:04 में पूरी करते हुए न केवल सीमा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है, बल्कि एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है. कलिंगा स्टेडिम में एथलेटिक्स स्पर्धा के लिए भारत का यह सबसे बड़ा ट्रैक है और यहीं से एशियन गेम्स के लिए खिलाड़ियों का चयन होता है. अब 28 जून को इसी स्पर्धा में 10 हजार मीटर की दौड़ में सीमा हिस्सा लेने जा रही है. इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सीमा ने जीता स्वर्ण पदक (ETV Bharat)