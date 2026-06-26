ETV Bharat / state

हिमाचल की बेटी सीमा ने एशियन गेम्स के लिए किया क्वालिफाई, प्रदेश का बढ़ाया मान

भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिमाचल की सीमा ने हासिल की स्वर्ण पदक.

सीमा ने एशियन गेम्स के लिए किया क्वालिफाई
सीमा ने एशियन गेम्स के लिए किया क्वालिफाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की रेटा निवासी एथलीट सीमा ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है. उन्होंने 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की है. हालांकि एशियन गेम्स के लिए फोरन रेस में पांच हजार मीटर की दौड़ में हिस्सा लेकर समय सारिणी के हिसाब से सीमा पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है. लेकिन राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल करने की एशियन गेम्स में चयन की अनिवार्य शर्त थी.

बहरहाल, इस शर्त को उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5000 मीटर की दौड़ 16:11:04 में पूरी करते हुए न केवल सीमा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है, बल्कि एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है. कलिंगा स्टेडिम में एथलेटिक्स स्पर्धा के लिए भारत का यह सबसे बड़ा ट्रैक है और यहीं से एशियन गेम्स के लिए खिलाड़ियों का चयन होता है. अब 28 जून को इसी स्पर्धा में 10 हजार मीटर की दौड़ में सीमा हिस्सा लेने जा रही है.

इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सीमा ने जीता स्वर्ण पदक
इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सीमा ने जीता स्वर्ण पदक (ETV Bharat)

सीमा का कहना है, "उनका लक्ष्य एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है. यह स्पर्धा सितंबर महीने में जापान के नागोया में होने वाली है".

कई उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं सीमा

10 जनवरी 2001 को हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जन्मी सीमा भारत की एक प्रमुख लंबी दूरी की एथलीट हैं. उन्होंने बेहद गरीबी से निकलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य का नाम रोशन किया है. झुलाड़ा पंचायत के रेटा गांव में सीमा का जन्म चंबा के एक बेहद सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ था. उनके माता-पिता मजदूरी करके परिवार चलाते थे. आर्थिक तंगी के बावजूद, बचपन से ही उनकी खेलों में गहरी दिलचस्पी थी.

उन्होंने साई हॉस्टल धर्मशाला से अपनी एथलेटिक्स ट्रेनिंग शुरू की और बाद में खेलो इंडिया के तहत भुवनेश्वर के ओडिशा के कलिंगा करियर अकादमी में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया. जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में सीमा अब तक 20 से अधिक राष्ट्रीय पदक जीत चुकी है. वर्ष 2023 में सीमा 10 किलोमीटर की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुकी है. जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2024 में उन्होंने हांगकांग में आयोजित 17वीं एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था.

ये भी पढ़ें: दिल्ली से कुल्लू-मनाली जाने का है प्लान? इस एयरलाइंस ने पर्यटकों को दिया बड़ा सरप्राइज! अब रोजाना उड़ेगी फ्लाइट

TAGGED:

HIMACHAL PRADESH
SEEMA QUALIFIES FOR ASIAN GAMES
INTER STATE ATHLETICS CHAMPIONSHIP
CHAMBA SEEMA
ASIAN GAMES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.