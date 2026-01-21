ETV Bharat / state

न एलन मस्क की टेस्ला कार मिली, न मिला 2 करोड़ का सोना, छोटी सी गलती और पलभर में गंवा बैठे 11 लाख रुपए

शिमला साइबर ठगी मामला ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में साइबर ठगी के मामले रुक नहीं रहे हैं. साइबर ठक आए दिन नए-नए तरीके अपना कर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. अब साइबर ठगों ने बड़े बिजनेसमैन के नाम से ठगी करना भी शुरू कर दिया है. ताजा मामला शिमला का है. यहां इंटरनेशनल बिजनेसमैन और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क के नाम पर शातिरों ने ठगी की और लाखों रुपए ऐंठ लिए. ऐसे दिया ठगी को अंजाम एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि शिमला निवासी धन सिंह ‘थ्रेड’ एप्लिकेशन पर ऑनलाइन ब्राउजिंग कर रहे थे. इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और खुद को एलन मस्क बताते हुए बातचीत शुरू की. ठग ने बातचीत के दौरान दावा किया कि शिकायतकर्ता यानी पीड़ित को गिफ्ट में एक नई टेस्ला कार, नकद राशि और करीब 2.3 करोड़ रुपए का सोना दिया जाएगा. इस आकर्षक ऑफर ने पीड़ित को भरोसे में ले लिया. इसके बाद ठग ने खुद को टेस्ला की ‘डिलीवरी टीम’ से जुड़ा बताते हुए एक मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करने को कहा. बातचीत के दौरान शिकायतकर्ता से डिलीवरी चार्ज, प्रोसेसिंग फीस और टैक्स के नाम पर पैसे मांगे जाने लगे. शुरुआत में शिकायतकर्ता से दो हजार लिए, फिर पांच हजार और इसके बाद किस्तों में रकम बढ़ती चली गई. ठगों ने हर बार शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया कि अगले भुगतान के बाद तुरंत पैकेज भेज दिया जाएगा. इतने रुपए की हुई ठगी