हिमाचल में निवेश के नाम पर न्यायिक अधिकारी से 6 लाख की ठगी, व्हाट्सएप ग्रुप और फर्जी ऐप के जरिए बिछाया जाल

हिमाचल में फर्जी बैंक-फाइनेंस अधिकारी बन कर दो शातिर महिलाओं ने न्यायिक अधिकारी से निवेश के नाम पर 6 लाख की ठगी की.

Hamirpur Scam Case
हमीरपुर निवेश धोखाधड़ी मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 9:11 AM IST

Updated : February 13, 2026 at 10:49 AM IST

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं. आए दिन लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं. ताजा मामला जिला हमीरपुर से सामने आया है. हमीरपुर में एक न्यायिक अधिकारी से म्यूचुअल फंड, मनी बैक और हाई रिटर्न निवेश योजनाओं के नाम पर करीब 6 लाख रुपए की ठगी की गई है. मामले में खुलासा हुआ है कि दो महिलाओं ने खुद को बैंक और फाइनेंस कंपनी की अधिकारी बताकर पूरी साजिश को अंजाम दिया. पुलिस ने न्यायिक अधिकारी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ऐसे हुए न्यायिक अधिकारी ठगी का शिकार

एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि शिकायतकर्ता न्यायिक अधिकारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दिसंबर 2025 में एक महिला ने फोन कर स्वयं को बैंक अधिकारी बताया. महिला ने बताया कि न्यायिक अधिकारी का बैंक खाता निष्क्रिय हो गया है और उसे सक्रिय करने के लिए 2,360 रुपये जमा कराने होंगे. उन्होंने भी विश्वास में आकर संबंधित राशि जमा करवा दी. इसके बाद महिला ने उन्हें एक निवेश योजना में 10 हजार रुपये लगाने के लिए प्रेरित किया और बेहतर रिटर्न का भरोसा दिलाया. कुछ समय बाद उन्हें विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां निवेश से जुड़े आकर्षक ऑफर और कथित लाभ के स्क्रीनशॉट साझा किए जाते थे.

बड़े निवेश प्लान पर हुआ शिकायतकर्ता को शक

शिकायतकर्ता ने बताया कि इसी दौरान दूसरी महिला ने संपर्क कर स्वयं को एक फाइनेंस कंपनी की अधिकारी बताया. उसने एप्पल एप स्टोर से एक एप डाउनलोड करवाया और उसी के जरिए निवेश प्रक्रिया आगे बढ़ाई. एप पर मुनाफा दिखाकर भरोसा बनाया गया और धीरे-धीरे करीब छह लाख रुपये निवेश करवा लिए गए. इसके बाद आरोपित महिला ने 11 लाख रुपये के बड़े निवेश प्लान का प्रस्ताव दिया. इस पर न्यायिक अधिकारी को संदेह हुआ और उन्होंने योजना की सत्यता की जांच करनी चाही. संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.

'आरोपियों के खातों को किया जाएगा फ्रीज'

एसपी हमीरपुर ने बताया कि पुलिस की जांच के मुताबिक संबंधित बैंक खाता शिमला जिला स्थित एसबीआई शाखा का है. बैंक से लेन-देन का रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है. साथ ही ठगी गई राशि को आरोपियों के खातों में फ्रीज करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि संभव हो तो धनराशि वापस दिलाई जा सके. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. अगर आरोपियों के खातों में ठगी की राशि उपलब्ध पाई जाती है तो उसे तुरंत फ्रीज किया जाएगा. साथ ही, जांच में जो भी आरोपी संलिप्त पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

"एक फर्जी निवेश एप्लीकेशन के जरिए राशि इन्वेस्ट किए जाने पर यह साइबर ठगी का मामला सामने आया है. वर्तमान समय में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ठग नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं. ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है. किसी भी प्रकार का निवेश केवल अधिकृत (ऑथराइज्ड) एप्लीकेशन या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान के माध्यम से ही करना चाहिए. अनधिकृत या संदिग्ध एप के जरिए निवेश करने पर धन सुरक्षित रहने की कोई गारंटी नहीं होती." - बलबीर सिंह ठाकुर, एसपी हमीरपुर

HIMACHAL CYBER FRAUD CASE
JUDICIAL OFFICER DUPED IN HAMIRPUR
2 WOMEN SCAMMED JUDICIAL OFFICER
HAMIRPUR INVESTMENT FRAUD CASE
HAMIRPUR SCAM CASE

