ETV Bharat / state

ई-चालान के नाम पर खाली हो रहे लोगों के बैंक अकाउंट, साइबर सेल ने जारी किया 'रेड अलर्ट'

शिमला: इन दिनों साइबर अपराधियों ने ठगी का एक नया और बेहद खतरनाक जाल बुना है. साल 2025 के अंत से शुरू हुआ 'नकली ई-चालान' का यह खेल 2026 की शुरुआत तक आते-आते एक काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है. आलम यह है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के साइबर सेल (हेल्पलाइन 1930) पर रोजाना ई-चालान फ्रॉड के औसतन 2 से 3 मामले दर्ज किए जा रहे हैं. शातिर अपराधी तकनीकी खामियों और आम जनता के डर का फायदा उठाकर लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहे हैं.

शिमला साइबर सेल की इंचार्ज (हेड) अनिता शर्मा हैं, जो 1930 हेल्पलाइन को संभालती हैं अनिता शर्मा का कहना है, 'अपराधी अब सीधे बैंक ट्रांजेक्शन के बजाय 'फिशिंग' (Phishing) और 'सोशल इंजीनियरिंग' का सहारा ले रहे हैं, जिसमें ई-चालान सबसे आसान जरिया बन गया है'.

कैसे बुना जाता है ठगी का जाल?

ठगी की प्रक्रिया बहुत ही शातिराना होती है. आपके मोबाइल पर एक आधिकारिक सा दिखने वाला SMS आता है, जिसमें लिखा होता है, "सावधान! आपके वाहन (HP XX XXXX) पर ओवरस्पीडिंग/गलत पार्किंग के कारण ₹1000 का ई-चालान लंबित है. इसे 24 घंटे के भीतर जमा न करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है. भुगतान के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें".

बैंक से गायब हो जाता पूरा बैलेंस

जैसे ही व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है, उसके सामने एक ऐसी वेबसाइट खुलती है जो हुबहू सरकारी 'परिवहन पोर्टल' की तरह दिखाई देती है. वहां 'Pay Now' बटन पर क्लिक करते ही पीड़ित से उसकी बैंकिंग डिटेल्स, कार्ड नंबर और अंत में OTP (वन टाइम पासवर्ड) मांगा जाता है. थोड़ी देर के लिए पीड़ित का फोन हैंग हो जाता है, जैसे ही OTP दर्ज होता है, खाते से चालान की राशि नहीं, बल्कि पूरा बैलेंस गायब हो जाता है.

साइबर सेल की एडवाइजरी

पहचानें असली और नकली का फर्क: हिमाचल प्रदेश पुलिस और साइबर सेल ने आम जनता को अनजान और संदिग्ध नंबरों से आए लिंक्स से दूर रहने की अपील की है. क्योंकि ठगों द्वारा ई-चालान के नाम से फर्जी लिंक भेजे जा रहे है.

निकली लिंक से रहें सावधान: परिवहन विभाग के नाम पर लोगों को नकली लिंक भेजा जाता है. जो echallan.parivahan.in.top या apk फाइलें के रूप मे होता है.

सरकारी विभाग कभी भी SMS के जरिए भुगतान के लिए सीधा लिंक नहीं भेजता और न ही किसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहता है. साइबर सेल की जांच में सामने आया है कि संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक करने से आपके फोन का एक्सेस (Access) स्कैमर्स के पास चला जाता है.