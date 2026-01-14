ई-चालान के नाम पर खाली हो रहे लोगों के बैंक अकाउंट, साइबर सेल ने जारी किया 'रेड अलर्ट'
अगर आपके मोबाइल में भी ई-चालान के मैसेज आ रहे है तो हो जाइए सावधान. जानें साइबर फ्रॉड से कैसे बचें?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 5:56 PM IST
शिमला: इन दिनों साइबर अपराधियों ने ठगी का एक नया और बेहद खतरनाक जाल बुना है. साल 2025 के अंत से शुरू हुआ 'नकली ई-चालान' का यह खेल 2026 की शुरुआत तक आते-आते एक काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है. आलम यह है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के साइबर सेल (हेल्पलाइन 1930) पर रोजाना ई-चालान फ्रॉड के औसतन 2 से 3 मामले दर्ज किए जा रहे हैं. शातिर अपराधी तकनीकी खामियों और आम जनता के डर का फायदा उठाकर लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहे हैं.
शिमला साइबर सेल की इंचार्ज (हेड) अनिता शर्मा हैं, जो 1930 हेल्पलाइन को संभालती हैं अनिता शर्मा का कहना है, 'अपराधी अब सीधे बैंक ट्रांजेक्शन के बजाय 'फिशिंग' (Phishing) और 'सोशल इंजीनियरिंग' का सहारा ले रहे हैं, जिसमें ई-चालान सबसे आसान जरिया बन गया है'.
कैसे बुना जाता है ठगी का जाल?
ठगी की प्रक्रिया बहुत ही शातिराना होती है. आपके मोबाइल पर एक आधिकारिक सा दिखने वाला SMS आता है, जिसमें लिखा होता है, "सावधान! आपके वाहन (HP XX XXXX) पर ओवरस्पीडिंग/गलत पार्किंग के कारण ₹1000 का ई-चालान लंबित है. इसे 24 घंटे के भीतर जमा न करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है. भुगतान के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें".
बैंक से गायब हो जाता पूरा बैलेंस
जैसे ही व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है, उसके सामने एक ऐसी वेबसाइट खुलती है जो हुबहू सरकारी 'परिवहन पोर्टल' की तरह दिखाई देती है. वहां 'Pay Now' बटन पर क्लिक करते ही पीड़ित से उसकी बैंकिंग डिटेल्स, कार्ड नंबर और अंत में OTP (वन टाइम पासवर्ड) मांगा जाता है. थोड़ी देर के लिए पीड़ित का फोन हैंग हो जाता है, जैसे ही OTP दर्ज होता है, खाते से चालान की राशि नहीं, बल्कि पूरा बैलेंस गायब हो जाता है.
साइबर सेल की एडवाइजरी
पहचानें असली और नकली का फर्क: हिमाचल प्रदेश पुलिस और साइबर सेल ने आम जनता को अनजान और संदिग्ध नंबरों से आए लिंक्स से दूर रहने की अपील की है. क्योंकि ठगों द्वारा ई-चालान के नाम से फर्जी लिंक भेजे जा रहे है.
निकली लिंक से रहें सावधान: परिवहन विभाग के नाम पर लोगों को नकली लिंक भेजा जाता है. जो echallan.parivahan.in.top या apk फाइलें के रूप मे होता है.
सरकारी विभाग कभी भी SMS के जरिए भुगतान के लिए सीधा लिंक नहीं भेजता और न ही किसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहता है. साइबर सेल की जांच में सामने आया है कि संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक करने से आपके फोन का एक्सेस (Access) स्कैमर्स के पास चला जाता है.
संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक करने से नुकसान
- इससे आपकी फोटो और वीडियो गैलरी चोरी हो सकती है.
- कॉन्टैक्ट लिस्ट का गलत इस्तेमाल हो सकता है.
- बैंकिंग क्रेडेंशियल्स सेव हो जाते हैं.
कुछ मामलों में तो ठग सरकारी अधिकारी बनकर फोन कॉल भी करते हैं और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर मोटी रकम की मांग करते हैं.
क्यों बढ़ रहे हैं मामले?
DSP साइबर सेल विपिन कुमार का कहना है, 'हिमाचल जैसे राज्यों में लोग डिजिटल भुगतान के प्रति तो जागरूक हुए हैं, लेकिन 'डिजिटल सुरक्षा' के प्रति अभी भी लापरवाही बरतते हैं. शातिर अपराधी अक्सर रात के समय या छुट्टियों के दिन ऐसे मैसेज भेजते हैं, जब लोग बैंक से संपर्क करने में असमर्थ होते हैं'.
क्या करें (Dos)
आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग: अपने वाहन के चालान की स्थिति जांचने के लिए हमेशा केवल भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाएं.
सुरक्षा सॉफ्टवेयर: अपने मोबाइल और कंप्यूटर में एक अच्छा एंटी-वायरस इंस्टॉल रखें और हमेशा सुरक्षित ब्राउजर का ही इस्तेमाल करें.
तुरंत रिपोर्ट करें: यदि आपको कोई संदिग्ध मैसेज प्राप्त होता है, तो बिना देरी किए साइबर सेल के टोल-फ्री नंबर 1930 पर इसकी सूचना दें.
ट्रांजेक्शन लिमिट: सुरक्षा के लिहाज से अपने बैंक ऐप में जाकर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की एक डेली लिमिट सेट करें, ताकि बड़े फ्रॉड से बचा जा सके.
सत्यापन (Verification): अगर कोई खुद को पुलिस अधिकारी बताकर कॉल करे, तो घबराने के बजाय संबंधित पुलिस स्टेशन के नंबर पर कॉल करके जानकारी की पुष्टि करें.
क्या न करें (Don'ts)
संदिग्ध लिंक्स से बचें: किसी भी अनजान नंबर से आए SMS में दिए गए लिंक पर कभी भी क्लिक न करें, चाहे वह कितना भी असली क्यों न लगे.
गोपनीय जानकारी साझा न करें: अपना OTP (वन टाइम पासवर्ड), यूपीआई पिन, एटीएम पिन या बैंक पासवर्ड किसी के भी साथ साझा न करें. बैंक या पुलिस कभी भी ये जानकारी नहीं मांगते.
जल्दबाजी में भुगतान न करें: 'लाइसेंस सस्पेंड' होने या 'जुर्माना बढ़ने' की धमकी भरे मैसेज देखकर डरें नहीं और न ही जल्दबाजी में कोई पेमेंट करें.
अनजान ऐप्स इंस्टॉल न करें: व्हाट्सएप या SMS के जरिए भेजी गई किसी भी अनजान .APK फाइल या ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल न करें, यह आपके फोन का पूरा एक्सेस हैकर्स को दे सकता है.
निजी जानकारी का बचाव: किसी भी असुरक्षित या बाहरी वेबसाइट पर अपनी बैंकिंग डिटेल्स और पर्सनल डेटा न भरें.
सतर्कता ही बचाव
एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि "सतर्कता ही बचाव है". रोहित मालपानी ने कहा, 'साइबर अपराधी हर दिन नए तरीके अपना रहे हैं, इसलिए किसी भी अनचाहे मैसेज को तब तक सच न मानें जब तक आप खुद उसकी पुष्टि सरकारी पोर्टल पर न कर लें. अगर कोई व्यक्ति गलती से ठगी का शिकार हो जाता है, तो उसे 'गोल्डन ऑवर' (ठगी के पहले 1-2 घंटे) के भीतर टोल-फ्री नंबर 1930 पर कॉल करनी चाहिए. समय पर रिपोर्ट करने से बैंक खाते को फ्रीज करवाकर पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है'.
