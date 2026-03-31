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हिमाचल में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उच्च नौकरशाह आमने-सामने, CS संजय गुप्ता ने पूर्व दो मुख्य सचिवों और पूर्व रेरा चीफ पर लगाए गंभीर आरोप

शिमला: हिमाचल प्रदेश में चेस्टर हिल में भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले ने बड़ा ट्विस्ट लिया है. भ्रष्टाचार के आरोपों पर अब मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने सफाई दी है. साथ ही हिमाचल सरकार के पूर्व तीन मुख्य सचिवों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आईएएस संजय गुप्ता ने पूर्व मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना और आरडी धीमान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए इन आईएएस अधिकारियों की इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े किए हैं.

संजय गुप्ता ने आरोप लगाया, 'पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और आरडी धीमान की इंटीग्रिटी डाउटफुल है. ऐसे में वे उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं. पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और आरडी धीमान के कहने पर ही उनके खिलाफ चेस्टर हिल मामले को लेकर छोटा शिमला में शिकायत दी गई. पूरे मामले में उनके खिलाफ छोटा शिमला पुलिस थाना में दर्ज की गई शिकायत पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक है'.

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि उन पर 3 एकड़ जमीन लेने का जो आरोप लगाया जा रहा है, वह तथ्यात्मक रूप से गलत है. यह जमीन जुलाई 2025 में सरकार की विधिवत अनुमति के बाद ली गई. इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है. कम रेट पर जमीन खरीदने के आरोपों पर संजय गुप्ता ने कहा कि जमीन का कलेक्टर रेट 1 करोड़ 10 लाख रुपये था और उनकी ओर से जमीन एक करोड़ 35 लाख में खरीदी गई. खरीदारी के स्रोत को लेकर संजय गुप्ता ने कहा कि उन्होंने 75 लाख रुपये जून महीने में जीपीएफ से लिए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे विनय शर्मा द्वारा की गई शिकायत प्रेरित और वाहवाही लेने के उद्देश्य से की गई है है.

CS के पूर्व मुख्य सचिव RD धीमान पर गंभीर आरोप

मुख्य सचिव ने कहा, 'उन्होंने बिजली बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए 5 हजार करोड़ रुपये का मुनाफा कमाकर दिया था. उनके कार्यकाल में कई बड़े फैसले पारदर्शिता के साथ लिए गए थे. उनकी कार्यशैली को बदनाम करने के लिए यह साजिश रची जा रही है. एक ग्रोवर और पूर्व मुख्य सचिव आरडी धीमान के खिलाफ 2 FIR पहले ही विजिलेंस में है. साथ ही ईडी ने भी इस मामले को टेकअप किया है. 130 करोड़ की लागत वाली कुनिहार-नालागढ़ लाइन में नियमों की अवहेलना हुई थी, जिनकी जांच चल रही है'.