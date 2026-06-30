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मात्र ₹48 की प्रीमियम में मिलेगा प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा कवच, 31 जुलाई तक कराएं मक्का-धान की फसल का बीमा

प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगा फसलों को सुरक्षा कवच ( ANI )