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मात्र ₹48 की प्रीमियम में मिलेगा प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा कवच, 31 जुलाई तक कराएं मक्का-धान की फसल का बीमा

हिमाचल में मानसून सीजन में आपदाओं के कारण खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है. जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है.

प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगा फसलों को सुरक्षा कवच
प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगा फसलों को सुरक्षा कवच (ANI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 7:27 PM IST

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हमीरपुर: प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमीरपुर जिले में खरीफ सीजन के दौरान मक्की और धान की फसल का बीमा किया जा रहा है. कृषि विभाग ने किसानों से 31 जुलाई से पहले अपनी फसलों का बीमा करवाने की अपील की है, ताकि सूखा, बाढ़, जलभराव, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित हो सके.

कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. डीडी शर्मा ने बताया, "जिले की सभी तहसीलों और उपतहसीलों को मक्की की फसल के बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है. वहीं, धान की फसल के बीमा के लिए हमीरपुर, नादौन और भोरंज तहसीलों को शामिल किया गया है. योजना से संबंधित अधिसूचना विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है".

उन्होंने कहा कि अधिसूचित क्षेत्रों में मक्की और धान की खेती करने वाले सभी किसान, बटाईदार और काश्तकार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. किसान फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और भूमि संबंधी दस्तावेजों के साथ बीमा कंपनी, नजदीकी लोक मित्र केंद्र, बैंक या ऑनलाइन माध्यम से अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं.

उन्होंने बताया कि वर्तमान खरीफ सीजन के लिए जिला हमीरपुर में क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को बीमा कंपनी के रूप में अधिसूचित किया गया है. मक्की और धान की फसल के लिए प्रीमियम 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी मात्र 48 रुपये प्रति कनाल निर्धारित किया गया है, जबकि बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तय की गई है.

डॉ. शर्मा ने बताया कि जिन किसानों ने किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से कृषि ऋण लिया है, उन्हें संबंधित बैंक द्वारा स्वतः बीमा योजना में शामिल किया जाएगा. यदि कोई ऋणी किसान योजना का लाभ नहीं लेना चाहता है, तो उसे निर्धारित समय के भीतर संबंधित बैंक शाखा में घोषणा पत्र जमा करना होगा.

कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते बीमा करवाने की अपील करते हुए कहा है कि योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए विभागीय अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा जिला पर्यवेक्षक संदीप कुमार (79866-45536) और राज्य पर्यवेक्षक अरुण कुमार (93185-75000) से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

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