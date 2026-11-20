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हिमाचल में तीन साल में 313 मर्डर, रेप के 1386 केस, शिमला जिला में हत्या के सबसे अधिक मामले

हिमाचल क्राइम डेटा 2026 ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में तीन साल के अंतराल में 313 मर्डर हुए हैं. सबसे अधिक मर्डर के केस जिला शिमला में सामने आए हैं. यहां कुल 51 मर्डर रिपोर्ट हुए हैं. इसी तरह राज्य भर में रेप के 1386 मामले दर्ज हुए. चोरी के भी 4130 मामले सामने आए. अपराधों से जुड़ा ये आंकड़ा हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सामने आया.

श्री नैना देवी जी से विधायक रणधीर शर्मा ने अपराध के मामलों से जुड़ा सवाल किया था. गृह विभाग का कार्यभार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है. सीएम की तरफ से लिखित में जारी जवाब के अनुसार राज्य में विगत तीन साल में नवंबर 2026 तक विभिन्न अपराधों के कुल 8968 मामले दर्ज किए गए. उनमें से मर्डर के केस 313 हैं. रेप के 1386 मामले दर्ज किए गए. चोरी के दर्ज मामलों की संख्या 4130 रही है. यदि कुल अपराधों की बात की जाए तो जिला शिमला व मंडी का नाम प्रमुख है. जिला शिमला में हत्या व अन्य अपराधों के 1150 मामले दर्ज हुए. मंडी जिला में ये आंकड़ा 1140 मामलों का रहा. चोरी के मामले भी जिला शिमला में ही सबसे अधिक 497 केस दर्ज किए गए.