हिमाचल में तीन साल में 313 मर्डर, रेप के 1386 केस, शिमला जिला में हत्या के सबसे अधिक मामले
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 5:00 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में तीन साल के अंतराल में 313 मर्डर हुए हैं. सबसे अधिक मर्डर के केस जिला शिमला में सामने आए हैं. यहां कुल 51 मर्डर रिपोर्ट हुए हैं. इसी तरह राज्य भर में रेप के 1386 मामले दर्ज हुए. चोरी के भी 4130 मामले सामने आए. अपराधों से जुड़ा ये आंकड़ा हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सामने आया.
श्री नैना देवी जी से विधायक रणधीर शर्मा ने अपराध के मामलों से जुड़ा सवाल किया था. गृह विभाग का कार्यभार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है. सीएम की तरफ से लिखित में जारी जवाब के अनुसार राज्य में विगत तीन साल में नवंबर 2026 तक विभिन्न अपराधों के कुल 8968 मामले दर्ज किए गए. उनमें से मर्डर के केस 313 हैं. रेप के 1386 मामले दर्ज किए गए. चोरी के दर्ज मामलों की संख्या 4130 रही है. यदि कुल अपराधों की बात की जाए तो जिला शिमला व मंडी का नाम प्रमुख है. जिला शिमला में हत्या व अन्य अपराधों के 1150 मामले दर्ज हुए. मंडी जिला में ये आंकड़ा 1140 मामलों का रहा. चोरी के मामले भी जिला शिमला में ही सबसे अधिक 497 केस दर्ज किए गए.
मर्डर के मामलों पर नजर डालें तो शिमला जिला में 51, कांगड़ा जिला में 35, पुलिस जिला बद्दी में कुल 32 हत्याएं हुई. जिला मंडी में भी 32 मर्डर हुए. सबसे कम मर्डर जिला लाहौल-स्पीति में रिकार्ड हुए. यहां कुल दो हत्याएं हुई हैं. पुलिस जिला देहरा में 8, हमीरपुर में 13, कुल्लू में 23, किन्नौर में 9, सोलन में 24 व सिरमौर में 21 व ऊना जिला में 23 मर्डर हुए.
रेप के केस में मंडी जिला का नाम खराब हुआ है. मंडी जिला में 205 रेस केस सामने आए. शिमला में दुष्कर्म के 182, कांगड़ा में 140, पुलिस जिला बद्दी में 106, कुल्लू में 96, सोलन में 93, सिरमौर में 181, चंबा में 118 व किन्नौर में 33 रेस केस दर्ज किए गए. लाहौल-स्पीति में भी तीन मामले सामने आए हैं.
ये भी पढ़ें: जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों को नहीं मिलेगा OPS का लाभ, न विभाग में होगा विलय
ये भी पढ़ें: 'सिरखड्ड पुल से कूदने से पहले एक-दूसरे के गले लगी थीं दोनों छात्राएं, एक लड़के को भी किया था फोन'