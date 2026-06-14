ETV Bharat / state

'हिमाचल में अपराधियों का बोलबाला, कहीं हत्या तो कहीं नशे का तांडव, सो रही सरकार'

शिमला: हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर अब सियासत तेज हो गई है. राजधानी शिमला के संजौली स्थित सरस्वती पैराडाइज स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल की गोली मारकर हत्या के मामले के बाद नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और सरकार कानून व्यवस्था संभालने में असफल साबित हो रही है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला जैसे शांत माने जाने वाले शहर में दिनदहाड़े एक महिला की हत्या होना बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि महिला पहले ही अपनी जान को खतरा होने की बात कह चुकी थी और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार गुहार लगाने के बाद भी महिला की जान नहीं बचाई जा सकी. जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसी घटनाएं हिमाचल जैसे शांतिप्रिय राज्य के लिए चिंता का विषय हैं और प्रदेश में कानून का राज मजबूत होना चाहिए.

'अपराधी मचा रहे तांडव, पुलिस व्यवस्था पर सवाल'

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल में अब ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो पहले कभी नहीं सुनी जाती थीं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं दिनदहाड़े गोलीकांड हो रहे हैं तो कहीं नशे की वजह से युवाओं की जान जा रही है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में अपराधियों का बोलबाला है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं नशा तांडव मचा रहा है और सरकार सो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन अपराधों पर लगाम लगाने के बजाय दूसरे कामों में व्यस्त नजर आ रहा है.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगाए आरोप

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराधियों पर कार्रवाई करना है, लेकिन वर्तमान में पुलिस व्यवस्था को लेकर लोगों में भरोसा कम हो रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाए.