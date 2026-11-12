अनुबंध नियुक्ति की डेट से सीनियोरिटी का मामला, फेंस सिटर के पेच से हिमाचल में बढ़ेगा लिटिगेशन का दौर, अब दिसंबर का इंतजार
हिमाचल में अनुबंध कर्मचारियों की सीनियोरिटी का मामला फिर चर्चा में है और इस बार इसकी वजह है 'फेंस-सिटर'. रजनीश शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 4:51 PM IST
शिमला: हिमाचल ही नहीं, देशभर के अनुबंध कर्मियों की नजर इस समय राज्य सरकार के कर्मचारी एक्ट के खारिज होने के बाद की परिस्थितियों पर टिकी हुई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के कर्मचारी एक्ट को खारिज किया था और उसके बाद राज्य सरकार की एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) भी रद्द कर दी थी. अब राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने सीनियोरिटी का बेनिफिट किसे और कैसे मिलेगा, उसे लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं. गाइडलाइंस आने के बाद से ही राज्य भर के कर्मचारियों में जोरदार चर्चा का बाजार गर्म है. कारण है गाइडलाइंस में आया शब्द 'फेंस सिटर'. फेंस सिटर वो कर्मचारी हैं, जो अनुबंध पर नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर कोर्ट नहीं गए.
सुप्रीम कोर्ट ने जब कर्मचारी एक्ट खारिज किया था तो उसमें जमीत सिंह केस का हवाला देते हुए फेंस सिटर वाले बिंदु को स्पष्ट किया था. अब हिमाचल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के उसी बिंदु को आधार बनाकर गाइडलाइंस जारी की हैं. गाइडलाइंस में ये स्पष्ट किया गया है कि अनुबंध नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी का लाभ केवल उन्हें ही दिया जाएगा, जो कोर्ट गए थे. साथ ही हिमाचल सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि अब सीनियोरिटी को री-ड्रॉ किया जाएगा. यानी नए सिरे से सीनियोरिटी तय होगी.
इन्हीं बिंदुओं को लेकर अब कर्मचारी वर्ग में चर्चा चल रही है कि सीनियोरिटी कैसे तय होगी, जो फेंस सिटर हैं, उन्हें लाभ क्यों नहीं मिलेगा, जो कोर्ट नहीं गए तो उनकी सीनियोरिटी प्रभावित होगी तो वे क्या करेंगे? फिर से अदालतों में लिटिगेशन का बोझ बढ़ेगा. सीनियोरिटी खोने वाले कर्मचारी अपने हक के लिए अदालत जाएंगे तो क्या इससे सारा प्रोसेस रोक दिया जाएगा? फिर दिसंबर महीने में हाईकोर्ट में पूर्व में दिए गए फैसलों की एक्जीक्यूशन को लेकर सुनवाई होगी. उसके बाद हिमाचल में विधानसभा चुनाव की हलचल शुरू हो जाएगी, तब क्या सारी प्रक्रिया रुक जाएगी? कर्मचारियों के बीच इन्हीं बिंदुओं को लेकर चर्चाएं चल रही हैं.
पुरानी है ये लड़ाई
अनुबंध पर नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी व अन्य वित्तीय लाभों का मामला बड़ा पुराना है. कर्मचारी वर्ग ने अनुबंध नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी की मांग पर लंबी अदालती लड़ाई. राज्य सरकार अनुबंध नियुक्ति से सीनियोरिटी व अन्य वित्तीय लाभ देने से इसलिए कतराती रही, क्योंकि इससे खजाने पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा. राज्य सरकार की टालमटोल व विधानसभा में पारित किए गए कर्मचारी एक्ट का दांव भी काम नहीं आया और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में हिमाचल सरकार को चार माह में प्रभावितों को सीनियोरिटी व अन्य लाभ देने को कहा है. उसके बाद राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने गाइडलाइंस जारी की हैं. संक्षेप में इस विवाद की पृष्ठभूमि खंगालें तो हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल की सरकार के कार्यकाल में 2003 में पूरी तरह से नियमों के अनुसार अनुबंध पर कर्मचारियों की नियुक्ति शुरू हुई थी. पहले अनुबंध सेवाकाल आठ साल का होता था. फिर ये क्रमश: छह साल, पांच साल, तीन साल व दो साल हुआ.
वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा विपक्ष में थी. यहां कर्मचारी संगठनों की अनुबंध नियुक्ति की तिथि से मांग को लेकर सीएम पद के पार्टी के घोषित नेता प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर रैली में अनुबंध कर्मियों की सीनियोरिटी को लेकर वादा किया था. भाजपा सत्ता में आई, लेकिन सीएम की कुर्सी पर जयराम ठाकुर बैठे. पांच साल मामला लटका रहा.
वर्ष 2022 में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार आई. सुक्खू सरकार ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी सेवा व भर्ती शर्तें अधिनियम, 2024 लाया. ये अधिनियम बैक डेट यानी 2003 से लागू किया गया. विधानसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि ये एक्ट अदालत में नहीं टिकेगा. वैसा ही हुआ. हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में राज्य सरकार को हार मिली. उसके बाद अनुबंध कर्मियों की सीनियोरिटी की गाइडलाइंस जारी की गई.
अब आगे क्या?
अदालत से एक्ट खारिज होने के बाद राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है. ऐसे में अब सीनियोरिटी का विवाद नए कानूनी मोड़ पर पहुंच सकता है. हिमाचल की सुक्खू सरकार के समक्ष इस समय सबसे बड़ी चुनौती न केवल सीनियोरिटी लिस्ट तैयार करने की है, बल्कि जो फेंस सिटर सीनियोरिटी से वंचित होंगे, उनकी तरफ से आने वाले समय में याचिकाओं से पार पाने की भी होगी.
इसे एक उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए, एक फेंस सिटर है. यानी वो कर्मचारी जो अनुबंध नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी की मांग को लेकर अदालत नहीं गया. वहीं, एक अन्य कर्मचारी है जो अपनी उपरोक्त मांग व हक को लेकर अदालत गया और वहां से फैसला आया.
यहां ध्यान दें कि दोनों कर्मचारी अनुबंध पर एक ही समय में नियुक्त हुए हैं, उस केस का हवाला दिया जा रहा है. अब जिसके हक में अदालत से फैसला आया, उसे सीनियोरिटी मिल जाएगी और जो कोर्ट नहीं गया, वो सीनियोरिटी से वंचित हो जाएगा. अब एक ही तिथि को नियुक्ति पाए दो कर्मचारी हैं और उनमें से एक सीनियर हो गया और दूसरा जूनियर ही रहा. इससे विसंगति पैदा होगी. सीनियोरिटी लिस्ट में फाइनल होने पर प्रभावित कर्मचारी अदालत जाएगा और मामला लटक सकता है.
ऐसी स्थिति संभावित
जिन कर्मचारियों को पहले प्रमोशन मिल चुका है, वे नई सीनियोरिटी लिस्ट तैयार होने से पहले अपने प्रमोशन व उससे जुड़े सेवा लाभों की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं. वहीं, जिन कर्मचारियों को कानूनी फैसले का लाभ एक साथ नहीं मिलेगा, उनमें से फेंस सिटर यानी ऐसे कर्मचारी जो पहले मुकदमेबाजी में पक्षकार नहीं थे या जिनकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, वे भी अपने अधिकारों के लिए अलग से याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं.
सीनियोरिटी री-ड्रॉ यानी पुन: निर्धारित होने की प्रक्रिया शुरू होने से उन कर्मचारियों में असमंजस पैदा होगा, जो अभी की सीनियोरिटी लिस्ट के आधार पर प्रमोशन पा चुके हैं. यदि अनुबंध सेवाकाल को सीनियोरिटी में जोड़ने के बाद नए कर्मचारी उनसे सीनियर हो गए तो विभागों को पुरानी सीनियोरिटी लिस्ट व प्रमोशन की समीक्षा करनी होगी. इस प्रकार से पहले से प्रमोट कर्मचारी अपनी प्रमोशन, वर्तमान पोस्ट और उससे जुड़े सेवा व वित्तीय लाभों को सुरक्षित रखने के लिए याचिका के माध्यम से कोर्ट जाएंगे.
याचिकाओं में ये तर्क दिया जा सकता है कि लंबे समय से लागू सीनियोरिटी और प्रमोशन चैनल को बदले जाने से पहले उनके हितों की सुरक्षा की जाए. इस तरह से नए विवाद का केंद्र सामने आएगा. एक ही डिपार्टमेंट में अनुबंध अवधि की गणना के आधार पर प्रमोट कर्मचारियों और पहले से नियमित कर्मचारियों के बीच विवाद पैदा होगा. फिर रिव्यू डीपीसी और संशोधित सीनियोरिटी लिस्ट इस विवाद के केंद्र में आ जाएगी.
वहीं, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले एक्ट और फिर एसएलपी खारिज होने के बाद सरकारी विभागों को सीनियोरिटी व सर्विस बेनिफिट्स की समीक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं. गाइडलाइंस के अनुसार विभागों को पात्र कर्मचारियों के मामलों की जांच, अस्थायी सीनियोरिटी सूची जारी करने, आपत्तियों पर विचार करने और जरूरत पड़ने पर रिव्यू डीपीसी आयोजित करने की प्रक्रिया अपनानी है.
यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई 2026 को एसएलपी खारिज की थी और राज्य सरकार को तय लाभ देने के लिए चार माह का समय प्रदान किया था. अब निकट भविष्य की स्थिति ये है कि पूरे विवाद का केंद्र तीन तरफ से खींचतान में फंसेगा. एक पक्ष होगा पुरानी अनुबंध सेवा को सीनियोरिटी में जोड़ने वालों का, दूसरा पक्ष पहले से प्रमोशन पाए नियमित कर्मचारी होंगे. वे कर्मचारी नई सीनियोरिटी लिस्ट में अपनी प्रमोशन और वर्तमान पोस्ट पर पड़ने वाले असर को लेकर कानून का संरक्षण चाहेंगे. तीसरा और सबसे अधिक चर्चा में होंगे फेंस सिटर. इन्होंने खुद से सीनियोरिटी व अन्य लाभ को लेकर केस फाइल नहीं किया, परंतु सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सेम सिचुएशन का तर्क देकर लाभ मांगेंगे. ईटीवी भारत ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर्मचारियों की राय भी जानने की कोशिश की. इस पर कई कर्मचारियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अलग-अलग सुझाव साझा किए.
एडवोकेट यशपाल शर्मा के अनुसार पहले हाईकोर्ट व फिर सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी एक्ट खारिज हो गया. यहां अनुबंध कर्मियों की सीनियोरिटी का मसला बहुत पेचीदा है. सुप्रीम कोर्ट ने जमीत सिंह केस में फेंस सिटर का जिक्र करते हुए कहा है कि जब किसी एक वर्ग को राहत मिलती है तो उसी को आधार बनाकर 12 साल बाद अन्य लोग राहत मांगें, ये सही नहीं है.
अब राज्य सरकार की गाइडलाइंस भी ऐसी हैं कि उन्हें ही सीनियोरिटी का लाभ मिलेगा, जो कोर्ट गए थे. ऐसे में आने वाले समय में सीनियोरिटी लिस्ट के साथ-साथ ही फेंस सिटर कहे जाने वाले प्रभावित कर्मचारी भी लिटिगेशन के माध्यम से कोर्ट पहुंचेंगे. वरिष्ठ मीडिया कर्मी राजेश कुमार का कहना है कि सरकार के लिए ये मसला सुलझाना आसान नहीं है. आने वाले समय में अदालतों में बहुत सी याचिकाएं इस मामले में दाखिल होंगी, ऐसी भरपूर संभावना है, क्योंकि प्रभावित कर्मचारी अपनी सीनियोरिटी को नहीं खोना चाहेगा.
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