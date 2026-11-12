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अनुबंध नियुक्ति की डेट से सीनियोरिटी का मामला, फेंस सिटर के पेच से हिमाचल में बढ़ेगा लिटिगेशन का दौर, अब दिसंबर का इंतजार

क्या अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगा सीनियोरिटी का लाभ? ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल ही नहीं, देशभर के अनुबंध कर्मियों की नजर इस समय राज्य सरकार के कर्मचारी एक्ट के खारिज होने के बाद की परिस्थितियों पर टिकी हुई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के कर्मचारी एक्ट को खारिज किया था और उसके बाद राज्य सरकार की एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) भी रद्द कर दी थी. अब राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने सीनियोरिटी का बेनिफिट किसे और कैसे मिलेगा, उसे लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं. गाइडलाइंस आने के बाद से ही राज्य भर के कर्मचारियों में जोरदार चर्चा का बाजार गर्म है. कारण है गाइडलाइंस में आया शब्द 'फेंस सिटर'. फेंस सिटर वो कर्मचारी हैं, जो अनुबंध पर नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर कोर्ट नहीं गए.

सुप्रीम कोर्ट ने जब कर्मचारी एक्ट खारिज किया था तो उसमें जमीत सिंह केस का हवाला देते हुए फेंस सिटर वाले बिंदु को स्पष्ट किया था. अब हिमाचल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के उसी बिंदु को आधार बनाकर गाइडलाइंस जारी की हैं. गाइडलाइंस में ये स्पष्ट किया गया है कि अनुबंध नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी का लाभ केवल उन्हें ही दिया जाएगा, जो कोर्ट गए थे. साथ ही हिमाचल सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि अब सीनियोरिटी को री-ड्रॉ किया जाएगा. यानी नए सिरे से सीनियोरिटी तय होगी.