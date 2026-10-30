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हिमाचल में सरकारी कर्मचारी एक्ट के मामले में सुक्खू सरकार को एक और झटका, जानें क्या हुआ

कर्माचीर अनुबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुक्खू सरकार की अनुबंध याचिका खारिज की ( ANI )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को वरिष्ठता और सेवा लाभों में शामिल करने से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक सुनवाई की मांग खारिज कर दी है. हालांकि, अदालत ने याचिका दायर करने में हुई देरी को माफ कर दिया. इसके बाद पीठ ने पुनर्विचार याचिकाओं और उनके समर्थन में दिए गए आधारों पर विचार किया.

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उसे पहले दिए गए फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली, विशेषकर ऐसी कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं, जिसके आधार पर फैसले पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता हो. इस फैसले से अनुबंध अवधि की वरिष्ठता से जुड़े मामले में हिमाचल सरकार को राहत नहीं मिली है. वहीं, दूसरी ओर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए यह सुप्रीम कोर्ट से सुखद खबर है.