हिमाचल में सरकारी कर्मचारी एक्ट के मामले में सुक्खू सरकार को एक और झटका, जानें क्या हुआ
हिमाचल में अनुबंध कर्मचारियों की सेवा अवधि को वरिष्ठता, सेवा लाभों में जोड़ने के मामले में SC ने सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 2:08 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 2:28 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को वरिष्ठता और सेवा लाभों में शामिल करने से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक सुनवाई की मांग खारिज कर दी है. हालांकि, अदालत ने याचिका दायर करने में हुई देरी को माफ कर दिया. इसके बाद पीठ ने पुनर्विचार याचिकाओं और उनके समर्थन में दिए गए आधारों पर विचार किया.
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उसे पहले दिए गए फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली, विशेषकर ऐसी कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं, जिसके आधार पर फैसले पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता हो. इस फैसले से अनुबंध अवधि की वरिष्ठता से जुड़े मामले में हिमाचल सरकार को राहत नहीं मिली है. वहीं, दूसरी ओर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए यह सुप्रीम कोर्ट से सुखद खबर है.
हाईकोर्ट में भी खारिज हुई थी एसएलपी
इससे पहले इसी मामले में शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) को खारिज कर दिया था. अदालत ने कहा था कि कर्मचारी मेमने हैं और सरकार शेर है. मामला देविंदर कुमार और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार से जुड़ा है, जिस पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2026 को अपना अंतिम फैसला सुनाया था. मामले पर सुनवाई करते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। इस कानून के जरिए अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की अनुबंध सेवा को वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभों के लिए गिनने पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया था.
हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी. 29 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उस याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. इसके बाद 14 सितंबर 2026 को हिमाचल सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
नौ साल पुरानी है लड़ाई
हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के अनुबंध सेवाकाल को वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभों में जोड़ने की लड़ाई करीब नौ साल पुरानी है. इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के लेखराम एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल मामले में कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए फैसले से हुई. इसके आधार पर ताज मोहम्मद एवं अन्य ने हाईकोर्ट का रुख किया. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया. सरकार ने इसे डिवीजन बेंच में चुनौती दी, लेकिन 58 सुनवाइयों के बाद 3 अगस्त 2023 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की पीठ ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार की एसएलपी खारिज हो गई.
क्या है ताज मोहम्मद केस
ताज मोहम्मद केस हिमाचल प्रदेश के फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर्स अफेयर डिपार्टमेंट से जुड़ा है. ताज मोहम्मद इंस्पेक्टर ग्रेड वन के पद पर कार्यरत था. उसकी नियुक्ति अनुबंध आधार पर हुई थी. इस पद की भर्ती तत्कालीन राज्य अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से हुई थी. पांच साल की सेवा के बाद ताज मोहम्मद को नियमित किया गया. बाद में विभाग में कुछ क्लर्क प्रमोट हुए और सीनियोरिटी को लेकर विवाद हो गया. ताज मोहम्मद का मानना था कि सीनियोरिटी लिस्ट में क्लर्क ऊपर हो गए चूंकि ताज मोहम्मद सीधे इंस्पेक्टर ग्रेड वन भर्ती हुए थे, लिहाजा सीनियोरिटी का मसला आ गया. प्रार्थी का कहना था कि उसकी अनुबंध सेवा भी सीनियोरिटी के लिए गिनी जाए. यदि ऐसा होता है तो वे क्लर्कों से सीनियर हो जाएंगे और फूड एंड सिविल सप्लाई अधिकारी के पद के हकदार होंगे. हाईकोर्ट से फैसला ताज मोहम्मद के फेवर में हुआ. इस केस के बाद हिमाचल में नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी व अन्य परिणामी लाभ का रास्ता अन्य विभागों के अनुबंध कर्मियों के लिए भी खुल गया.
2024 में बिल लाई थी सरकार
इसके बाद सरकार ने दिसंबर 2024 के धर्मशाला शीतकालीन सत्र में हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी सेवा एवं शर्तें अधिनियम, 2024 पारित किया. इस कानून को देवेंद्र कुमार एवं अन्य समेत 445 याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. 27 सुनवाइयों के बाद 25 अप्रैल 2026 को न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने इस अधिनियम को निरस्त कर दिया. सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 29 जुलाई 2026 को शीर्ष अदालत ने एसएलपी खारिज कर दी. अब सरकार की पुनर्विचार याचिका भी खारिज होने से अनुबंध कर्मचारियों की कानूनी लड़ाई में सरकार को एक और झटका लगा है.
क्या था कर्मचारी एक्ट
दरअसल इस विधेयक का नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 था. जो हिमाचल विधानसभा से साल 2024 के शीतकालीन सत्र के दौरान पास हुआ. इसके तहत प्रावधान किया गया कि कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी, सीनियोरिटी, प्रमोशन और अन्य वित्तीय लाभ सिर्फ नियमित होने की तिथि से ही मिलेंगे, अनुबंध नियुक्ति की तिथि से नहीं. साथ ही इस एक्ट को 12 दिसंबर 2003 से लागू किया गया यानी ये नियम 2003 के बाद नियुक्त हुए सभी अनुबंध कर्मचारियों पर लागू होंगे. जिसके कारण हजारों कर्मचारी इसके दायरे में आ गए.
20 दिसंबर 2024 को बिल पर हुई चर्चा के जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि सरकार की समस्या यह है कि कर्मचारी कोर्ट में जाते हैं और रेगुलराइजेशन की मांग करते हैं. अदालत से भी ऐसे कई फैसले आए हैं, जिसमें अनुबंध नीति का कोई महत्व ही नहीं रह गया है. अब सरकार इस विधेयक के जरिए कानून में रह गई एक कमी को दूर कर रही है. इसमें यानी बिल में रेगुलर/कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया गया था. इससे कोर्ट में जा रहे केस में सरकार हार रही थी. अब यदि इन फैसलों के कारण पिछली डेट से प्रमोशन करने लगेंगे, तो कई डिमोट हो जाएंगे. इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह फैसला सरकार को करना पड़ा है.
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