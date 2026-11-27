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हिमाचल में अनुबंध कर्मचारियों के मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट की मोहलत पूरी, अब राज्य सरकार ने दाखिल की क्युरेटिव याचिका

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों को सेवा लाभ देने का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. राज्य सरकार ने अब सर्वोच्च न्यायालय में क्युरेटिव याचिका दाखिल की है. सरकार की इस नई कोशिश के बाद प्रदेश के हजारों अनुबंध कर्मचारियों की निगाहें फिर सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं. इससे पहला राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तय समय सीमा के भीतर राज्य के कर्मचारियों को सेवा और वित्तीय लाभ देने की निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई समय सीमा अब खत्म होने को थी, लेकिन इससे पहले ही राज्य सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल कर दी है.

इससे पहले राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी के जरिए चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई 2026 को सरकार की एसएलपी खारिज कर हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद सरकार ने रिव्यू पेटीशन दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को इसे भी खारिज कर दिया. अदालत ने खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी स्वीकार नहीं की थी. एसएलपी खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन के लिए चार महीने का समय दिया था.

राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच चल रही इस न्यायिक लड़ाई की अहम कड़ी, हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से 25 अप्रैल 2026 को सुनाया गया फैसला है. हिमाचल हाई कोर्ट ने देवेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्ट, 2024 को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था. इस कानून में अनुबंध अवधि को वरिष्ठता, वेतनवृद्धि, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों के लिए मान्य नहीं करने का प्रावधान था. हाईकोर्ट ने इस कानून के आधार पर कर्मचारियों के लाभ रोकने या वापस लेने से जुड़ी कार्रवाई भी निरस्त कर दी थी.