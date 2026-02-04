हिमाचल में 800 पदों पर होगी पुलिस भर्ती, CM सुक्खू का बड़ा ऐलान
हिमाचल सरकार अगले दो महीनों के भीतर 800 पदों पर पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करेगी.
Published : February 4, 2026 at 10:28 PM IST
कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. प्रदेश में अगले दो महीनों के अंदर पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कांगड़ा में इस बात का ऐलान किया. पुलिस कॉलेज डरोह में आयोजित 'रोजगार संकल्प मेले' के दौरान उन्होंने 1253 नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगामी दो महीनों के भीतर 800 और पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करेगी. उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश पुलिस और अधिक मजबूत होगी और कानून-व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी.
पारदर्शिता पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पुलिस भर्ती पूरी तरह पारदर्शी रही है. उन्होंने पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में पुलिस भर्ती के पेपर लीक हुए थे, जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी. उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पुलिस विभाग से नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो.
नवनियुक्त कांस्टेबलों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वे केवल नौकरी नहीं ले रहे, बल्कि एक जिम्मेदारी और मिशन को स्वीकार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी शांति, संस्कृति और देवभूमि की पहचान के लिए जाना जाता है और इस पहचान को बनाए रखने में पुलिस की भूमिका सबसे अहम है.
नशे के कारोबार में शामिल कर्मियों पर सख्ती
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ लड़ाई को जन-आंदोलन बनाया है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2149 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक हैं.उन्होंने साफ कहा कि चिट्टा माफिया के खिलाफ किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि चिट्टा मामले में संलिप्त 12 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है. उन्होंने यह भी कहा कि अन्य विभागों के जो कर्मचारी नशे के धंधे में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने हिमाचल पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए बताया कि आपातकालीन सेवा ईआरएसएस-112 में औसत प्रतिक्रिया समय के मामले में हिमाचल पुलिस देश में पहले स्थान पर है. वहीं सीसीटीएनएस प्रणाली में हिमाचल पहाड़ी राज्यों में लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है. आईटीएसएसओ प्रणाली में भी हिमाचल पुलिस देशभर में पांचवें स्थान पर है.
CM ने नशे के खिलाफ दिलाई शपथ
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिस वर्दी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. देश की प्रतिष्ठित कंपनियों से वर्दी का कपड़ा खरीदा जाएगा और यूनिफॉर्म ग्रांट बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है. उन्होंने घोषणा की कि भूतपूर्व सैनिकों को 10 वर्ष की सेवा के बाद हॉनरेरी हेड कांस्टेबल और 15 वर्ष के बाद हॉनरेरी एएसआई बनाया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न बचाव तकनीकों का प्रदर्शन किया गया. पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए विभाग की उपलब्धियों और कार्यों की जानकारी दी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ शपथ भी दिलाई.
