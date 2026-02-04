ETV Bharat / state

हिमाचल में 800 पदों पर होगी पुलिस भर्ती, CM सुक्खू का बड़ा ऐलान

हिमाचल में होगी पुलिस भर्ती ( FILE@ETVBHARAT )

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. प्रदेश में अगले दो महीनों के अंदर पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कांगड़ा में इस बात का ऐलान किया. पुलिस कॉलेज डरोह में आयोजित 'रोजगार संकल्प मेले' के दौरान उन्होंने 1253 नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगामी दो महीनों के भीतर 800 और पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करेगी. उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश पुलिस और अधिक मजबूत होगी और कानून-व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी. पारदर्शिता पर सरकार का जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पुलिस भर्ती पूरी तरह पारदर्शी रही है. उन्होंने पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में पुलिस भर्ती के पेपर लीक हुए थे, जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी. उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पुलिस विभाग से नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो. नवनियुक्त कांस्टेबलों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वे केवल नौकरी नहीं ले रहे, बल्कि एक जिम्मेदारी और मिशन को स्वीकार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी शांति, संस्कृति और देवभूमि की पहचान के लिए जाना जाता है और इस पहचान को बनाए रखने में पुलिस की भूमिका सबसे अहम है. नशे के कारोबार में शामिल कर्मियों पर सख्ती