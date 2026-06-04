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कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से हटाना है तो बेशक हटा दो...अपनी ही सरकार और सीएम सुक्खू पर नीरज भारती के तीखे हमले

हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री के बेटे और कांग्रेस उपाध्यक्ष नीरज भारती ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है.

सुक्खू सरकार के खिलाफ नीरज भारती ने खोला मोर्चा
सुक्खू सरकार के खिलाफ नीरज भारती ने खोला मोर्चा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 3:32 PM IST

6 Min Read
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शिमला: किसी भी सियासी पार्टी के भीतर कड़वी और निष्पक्ष बात रखने को बेशक लोकतंत्र की खूबसूरती कहा जाता है, लेकिन सच्ची बात शीर्ष नेतृत्व को असहज जरूर कर जाती है. सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार के बेटे और हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नीरज भारती अपनी ही सरकार व सीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पर तीखे हमले बोल रहे हैं.

मुझे प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से हटाना है तो हटा दीजिए...

आलम ये है कि चौबीस घंटों में ताबड़तोड़ सोशल मीडिया पोस्टों के जरिए उन्होंने एक साथ कई मुद्दों पर बेबाक राय रखी है. फिर यहां तक कह दिया कि-मुझे प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से हटाना है तो बेझिझक हटा दीजिए......लेकिन जो गलत है उसे गलत कहने से पीछे नहीं हटूंगा.

कौन हैं नीरज भारती?

दरअसल, नीरज भारती अपने विद्रोही तेवरों के लिए जाने जाते हैं. वे पूर्व में वीरभद्र सिंह सरकार में सीपीएस रहे हैं. उनके पिता प्रोफेसर चंद्र कुमार इस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं. हाल ही में नीरज भारती को प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी. अब राज्य में नगर निगम, स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव में कई जगह पराजय को लेकर नीरज भारती ने बेबाक होकर अपनी ही सरकार को घेरा है. साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम लेकर भी सोशल मीडिया पर पोस्टें डाली हैं. यहां क्रमवार देखते हैं कि आखिर नीरज भारती ने ऐसी नाराजगी क्यों जताई है.

तीन दिन पहले नीरज भारती ने एक पोस्ट डाली. ये पोस्ट चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस को आत्म चिंतन की सलाह से जुड़ी थी. नीरज भारती ने लिखा-जनाब बिना पार्टी चुनाव चिन्ह पर जीतने वालों का श्रेय लेते-लेते अब पार्टी चिन्ह पर हुई हार की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी. क्योंकि राजनीति में सिर्फ जीत को अपनी बता देने से काम नहीं चलता है. यहां बता दें कि चार नगर निगम चुनाव में से तीन में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा है.

फिर दो दिन पहले एक पोस्ट डालकर नीरज भारती ने अपनी ही पार्टी पर करारे वार किए. नीरज भारती ने लिखा-चुनाव परिणाम को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार (कांग्रेस सरकार), सीएम, मंत्री, चेयरमैन, सलाहकार व सत्ता से जुड़े सभी जिम्मेदार लोगों को जबरदस्ती हर छोटे-बड़े परिणाम का श्रेय लेने की बजाय गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है. नीरज भारती ने आगे लिखा कि राजनीति सिर्फ बयानों, प्रेस वार्ताओं और अपने हिसाब से नेरेटिव सेट करने से नहीं चलती. उन्होंने समय रहते सीएम व पार्टी को चेतने की सलाह दी.

'मुझे राजनीति करने का कोई लालच नहीं'

नीरज भारती ने दो दिन पहले की ही पोस्ट में लिखा कि उन्हें राजनीति करने की कोई लालच नहीं है. न ही किसी कुर्सी या पद की लालसा या मजबूरी. उन्होंने इस पोस्ट में अपने सियासी सफर का जिक्र किया और कहा कि इस बार सरकार बनने के बाद जिस तरह के काम की उम्मीद थी, वो नहीं हुए. नीरज ने कटु शब्दों में कहा कि जब सरकार बनने के बाद भी काम नहीं हुए तो उन्होंने सरकार, मंत्री (अपने पिता कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार) और अपने निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति से किनारा कर लिया.

इसके बाद सोशल मीडिया पर कई मुद्दों पर उन्होंने पोस्ट लिखकर अपनी तीखी राय प्रकट की. एक पोस्ट में नौकरियों में डोप टेस्ट वाले मसले पर ये कह दिया कि हर तरह का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों का भी डोप टैस्ट होना चाहिए. एक पोस्ट में प्राइवेट स्कूलों की कार्यप्रणाली पर लिखा. एक पोस्ट पंजाब में एंट्री टैक्स वसूलने वाले निहंगों पर लिख डाली. उन्होंने खालसा टैक्स का समर्थन किया.

अगली पोस्ट हिमाचल सरकार के खजाने की खस्ताहालत पर तीखी टिप्पणी पर केंद्रित थी. एक पोस्ट में हिमाचल सरकार को कर्ज को लेकर आइना दिखाया गया और एक पोस्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं को नजर अंदाज करने की पीड़ा दर्ज की. फिर उन्होंने पार्टी को स्पष्ट कह दिया कि उन्हें उपाध्यक्ष पद से हटाना है तो बेशक हटा दीजिए, लेकिन सच बोलना जारी रखूंगा.

अगली पोस्ट बेलगाम अफसरशाही पर थी. करीब पंद्रह घंटे पहले (खबर लिखे जाते समय) उन्होंने सीएम सुक्खू का नाम लेकर कहा कि वे निगम चुनाव में हुई हार पर सीएम की सफाई सुन रहे थे. मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये कैसी सफाई दी जा रही है. क्या हिमाचल सरकार की लड़ाई सिर्फ जयराम जी से है या पूरी भाजपा से. गुट किसी का भी जीता हो लेकिन जीत तो भाजपा की हुई है. ये पोस्ट सीएम सुक्खू द्वारा मंडी निगम की जीत के लिए अनिल शर्मा को श्रेय देने से जुड़ी थी.

ताजा पोस्ट में उन्होंने परोक्ष रूप से सीएम सुक्खू को नसीहत देते हुए कहा कि हर बात का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ने की बजाय अपनी कार्यशैली, अपने फैसलों व कमियों को भी देखना होता है. सत्ता बहाने बनाने के लिए नहीं, जवाबदेही निभाने के लिए होती है. इन सभी पोस्टों पर कई तरह की टिप्पणियां आई हैं. एक कमेंट ये है-सत्य बोलना बड़ी हिम्मत का काम है. एक कमेंट में यूजर ने लिखा-मुख्यमंत्री तो वैसे भी बहानेबाजी में नंबर वन हैं. एक पोस्ट पर यूजर ने लिखा-आपने एक आम कांग्रेसी कार्यकर्ता की भावना को बड़ी सहजता से लिखा है साधुवाद.

लेखक-संपादक नवनीत शर्मा का कहना है, 'सत्ता के खिलाफ बोलना कष्टकारी हो सकता है. सत्ता का अपना ही एक चरित्र होता है. फिर भी यदि पार्टी के भीतर रहकर अपनी ही सरकार को चेताना हो तो इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए. नीरज भारती की सोशल मीडिया पोस्टें इसी तरफ ध्यान आकर्षित करती हैं. भारत में आखिरकार आत्मचिंतन की परंपरा रही है. इसी तरफ नीरज का संकेत है'.

भाजपा नेता कर्ण नंदा का कहना है, 'कांग्रेस सरकार को अपने ही नेता आइना दिखा रहे हैं. इससे पता चलता है कि हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन नहीं, व्यवस्था पतन हुआ है'.

ये भी पढ़ें: पंजाब बॉर्डर पर हिमाचल की गाड़ियों से वसूला जा रहा 'खालसा एंट्री टैक्स', कृषि मंत्री के बेटे ने किया समर्थन

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