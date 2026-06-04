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हिमाचल कांग्रेस को बड़ा झटका, पार्टी उपाध्यक्ष नीरज भारती ने दिया इस्तीफा, CM सुक्खू की कार्यशैली पर उठाए सवाल

शिमला: हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता नीरज भारती ने कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी. नीरज ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार और जिला अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है. इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया में अपने पन्ने पर नीरज भारती ने सरकार व सीएम पर जमकर आरोपों की बौछार कर दी. दो घंटे से भी कम समय में एक के बाद एक पोस्ट डालकर नीरज भारती ने न केवल सीएम सुक्खू बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया.

नीरज भारती ने कहा कि पार्टी उपाध्यक्ष बनाकर कोई एहसान नहीं किया था. एक पोस्ट में उन्होंने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की पैरवी भी की. भारती ने यहां तक कहा कि चुनाव में कांग्रेस को चार सीटें मिलेंगी, जिसको शक है पोस्ट सेव करके रख लेना. भारती ने कहा कि बंद कमरों में कोई नहीं सुनता इसलिए सोशल मीडिया पर आना पड़ा. उन्होंने ये भी कहा कि वे अब किसी दल में नहीं जाएंगे. उन्होंने सीएम सुक्खू पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए.

अपने त्याग पत्र में नीरज भारती ने लिखा, मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर रहा हूं. यह निर्णय मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य किया है. हमने, हजारों समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से संघर्ष किया और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए दिन-रात मेहनत की.