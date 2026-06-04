हिमाचल कांग्रेस को बड़ा झटका, पार्टी उपाध्यक्ष नीरज भारती ने दिया इस्तीफा, CM सुक्खू की कार्यशैली पर उठाए सवाल
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नीरज भारती ने पद से दिया इस्तीफा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 7:31 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 7:40 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता नीरज भारती ने कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी. नीरज ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार और जिला अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है. इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया में अपने पन्ने पर नीरज भारती ने सरकार व सीएम पर जमकर आरोपों की बौछार कर दी. दो घंटे से भी कम समय में एक के बाद एक पोस्ट डालकर नीरज भारती ने न केवल सीएम सुक्खू बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया.
नीरज भारती ने कहा कि पार्टी उपाध्यक्ष बनाकर कोई एहसान नहीं किया था. एक पोस्ट में उन्होंने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की पैरवी भी की. भारती ने यहां तक कहा कि चुनाव में कांग्रेस को चार सीटें मिलेंगी, जिसको शक है पोस्ट सेव करके रख लेना. भारती ने कहा कि बंद कमरों में कोई नहीं सुनता इसलिए सोशल मीडिया पर आना पड़ा. उन्होंने ये भी कहा कि वे अब किसी दल में नहीं जाएंगे. उन्होंने सीएम सुक्खू पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए.
अपने त्याग पत्र में नीरज भारती ने लिखा, मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर रहा हूं. यह निर्णय मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य किया है. हमने, हजारों समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से संघर्ष किया और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए दिन-रात मेहनत की.
मुझे निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान राज्य सरकार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कार्यशैली एवं व्यवस्था से मैं स्वयं को अत्यंत असंतुष्ट महसूस करता हूं. पिछले साढ़े तीन वर्षों में सरकार ने उन मेहनती, संघर्षशील एवं समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निराश किया है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में पार्टी का झंडा मजबूती से उठाए रखा और कांग्रेस सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनेक जमीनी स्तर के, निष्ठावान एवं हार्डकोर पार्टी कार्यकर्ता स्वयं को उपेक्षित, अनसुना और हाशिये पर महसूस कर रहे हैं. जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए संघर्ष किया, जनता के बीच लड़ाई लड़ी और कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने के लिए अपना समय, ऊर्जा और सम्मान दांव पर लगाया, आज वही कार्यकर्ता स्वयं को असहाय एवं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं.
सरकार और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती यह दूरी निराशा और हताशा का कारण बनी हुई है. इन्हीं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए और वर्तमान स्थिति के साथ स्वयं को सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ पाते हुए, मैं अपने संगठनात्मक दायित्व से स्वयं को अलग करना उचित समझता हूं. मैं पार्टी नेतृत्व एवं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी और विश्वास प्रदान किया. मुझे आशा है कि भविष्य में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की भावनाओं और समस्याओं को गंभीरता से सुना और समझा जाएगा.
ये भी पढ़ें: 'कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से हटाना है तो बेशक हटा दो...', अपनी ही सरकार और सीएम सुक्खू पर नीरज भारती के तीखे हमले