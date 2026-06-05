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कांग्रेस उपाध्यक्ष नीरज भारती का इस्तीफा मंजूर, सीएम सुक्खू और सरकार के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा

शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नीरज भारती का इस्तीफा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने मंजूर कर लिया है. गौरतलब है कि पिछले कई दिनों नीरज भारती ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर जंग छेड़ रखी है. वहीं, उन्होंने सरकार के कामकाज से नाखुश होकर पार्टी अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दिया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है.

वहीं, अपना इस्तीफा मंजूर होने पर नीरज भारती ने प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया पर नीरज भारती ने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद विनय कुमार जी का. बस Bharti नाम की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए और आपको संगठन की जिम्मेदारी दी गई है सरकार की कठपुतली बन कर न रह जाना'.

कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार के बेटे और कांग्रेस नेता नीरज भारती अपनी सरकार की कार्यशैली से नाराज चल रहे हैं. इसको लेकर उन्होंने कई बार सोशल मीडिया पर खुलकर अपना विरोध जताया. इतना ही नहीं उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर चुके हैं. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में नीरज भारती ने सीएम पर सीधा प्रहार किया है. उन्होंने लिखा कि काश हिमाचल को हिमाचल ही रहने दिया होता हमाचल न बनाया होता.

नीरज भारत ने लिखा, 'सुक्खू जी की सोच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनावों से पहले चंद्र कुमार को साइडलाइन करने के लिए भाजपाई रक्त वाले पवन काजल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनवा दिया. लेकिन वो जनाब अगला चुनाव आने से पहले ही अपना बोरिया बिस्तर समेट कर घर वापसी कर गए. फिर हाईकमान के सामने ऐसी रणनीतियां पेश की जाती हैं. जैसे पता नहीं कितने बड़े शह और मात के खिलाड़ी हों. लेकिन जमीन की राजनीति, कार्यकर्ताओं की भावना और नेताओं की वास्तविक पकड़ क्या है? उसका हिसाब वक्त खुद दे देता है'.

नीरज भारती अपने एक ओर पोस्ट में लिखते हैं, 'जहां जीत गए वहां बोलेंगे मेरी वजह से जीते, मेरी सरकार की वजह से जीते, मेरा नेतृत्व था और जहां हार गए, वहां कह देंगे कि स्थानीय नेता कमजोर था, संगठन ठीक नहीं था या उम्मीदवार में कमी थी. मतलब जीत का पूरा श्रेय ऊपर और हार का पूरा ठीकरा नीचे वालों के सिर यही नया राजनीतिक गणित चल रहा है. 4 नगर निगमों में से 3 पर हारने के बाद भी बेशर्मों की तरह मीडिया में बोला जा रहा है कि हम जीते हैं.

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