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गटर में गैस पाइप डालकर कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना, सरकार की नीतियों का अनोखा विरोध

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया.

Himachal Congress Unique Protest
मंडी में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 3:16 PM IST

3 Min Read
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मंडी: हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गटर में गैस पाइप डालकर प्रतीकात्मक रूप से अपना रोष व्यक्त किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महंगाई, एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों सहित आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आम आदमी पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का बजट पूरी तरह प्रभावित हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता की मूलभूत जरूरतों की अनदेखी कर रही है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है.

"केंद्र सरकार की नीतियां पूरी तरह जनविरोधी साबित हो रही हैं. आज देश का आम नागरिक महंगाई की मार से परेशान है. रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है. सरकार को जनता की परेशानियों को समझते हुए तुरंत राहत देने वाले कदम उठाने चाहिए." - चंद्रमणी कुलेठी मंडी प्रभारी एवं उपाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस हिमाचल प्रदेश

पीएम मोदी पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी

चंद्रमणी कुलेठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पुरानी टिप्पणी का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने ‘गटर गैस’ से चाय बनाने की बात कही गई थी. इसी संदर्भ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गटर में गैस पाइप डालकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और इसे जनता के साथ मजाक बताया. कुलेठी ने कहा कि जब रसोई गैस आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है, तब इस तरह के बयान लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हैं.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर नीतियों का आरोप

वहीं, प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर नीतियों को अपनाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और गलत आर्थिक फैसलों के कारण देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है. साथ ही किसानों के मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र भी सरकार की नीतियों से प्रभावित हो रहा है. जिससे किसानों की आय पर नकारात्मक असर पड़ रहा है.

केंद्र सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से जनहित में ठोस कदम उठाने की मांग की. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर महंगाई और जनसमस्याओं पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया, तो कांग्रेस आने वाले समय में आंदोलन को और तेज करेगी. इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे. प्रदर्शन के अंत में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वे जनता की आवाज बनकर लगातार संघर्ष करते रहेंगे और सरकार को जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जवाबदेह बनाएंगे.

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