कांग्रेस आज घोषित करेगी राज्यसभा उम्मीदवार, ये नाम रेस में सबसे आगे

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सियासत में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. आज नामांकन का आखिरी दिन है. सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी आज अपने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर लंबे समय से चल रहे सस्पेंस पर विराम लगाएगी. इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सुबह 11 बजे विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक शामिल होंगे और व्यापक चर्चा के बाद राज्यसभा के लिए कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी.

वहीं, बैठक समाप्त होने के बाद पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी और उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करेगा. दरअसल, इस बार राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए काफी अहम माना जा रहा है. पिछली बार वर्ष 2024 में कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए बाहरी राज्य से उम्मीदवार उतारा था, जिसके कारण पार्टी को चुनाव में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था, उस हार ने प्रदेश की राजनीति में बड़ा संदेश दिया था और पार्टी के भीतर भी इस निर्णय को लेकर काफी मंथन हुआ था.

हिमाचल से राज्यसभा उम्मीदवार होने का संकेत

पिछली बार के राज्यसभा चुनाव के अनुभव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही संकेत दे चुके हैं कि इस बार उम्मीदवार हिमाचल से ही होगा, ताकि स्थानीय नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी सम्मान हो सके. इसी वजह से प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम संभावित उम्मीदवारों की सूची में चर्चा में हैं. इनमें सबसे प्रमुख नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का बताया जा रहा है, जिन्हें संगठन और राष्ट्रीय राजनीति में लंबे अनुभव के कारण मजबूत दावेदार माना जा रहा है. वहीं, सुक्खू सरकार में वरिष्ठ मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल का नाम भी राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर चर्चाओं में है. उनके अलावा भी पार्टी के भीतर कुछ अन्य नेताओं के नामों पर विचार होने की खबरें हैं. हालांकि पार्टी की ओर से किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. ऐसे में कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार आखिर कौन होगा, इस पर से पर्दा आज होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद ही उठेगा. अब सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं, जहां से निकलने वाला फैसला हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नई दिशा तय कर सकता है.