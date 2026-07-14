राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर प्रदेशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार और भाजपा ने मांगा जवाब
कांग्रेस ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 4:02 PM IST
शिमला/कुल्लू/कांगड़ा: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर हिमाचल में भी सियासत तेज हो गई है. इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने राज्यभर में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. शिमला, कुल्लू और कांगड़ा सहित कई जिलों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए, पदयात्राएं निकालीं और मंदिरों में पहुंचकर भजन-कीर्तन भी किया. कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर भगवान राम के नाम पर राजनीति करने और चढ़ावे से जुड़े मामले में निष्पक्ष जांच से बचने का आरोप लगाया. वहीं भाजपा की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
शिमला में राजीव भवन से राम मंदिर तक पदयात्रा
राजधानी शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन से राम मंदिर तक पदयात्रा निकाली. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई. पदयात्रा में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर, शिमला शहरी कांग्रेस के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल आर्थिक मामला नहीं बल्कि लोगों के विश्वास पर चोट है. राठौर ने कहा कि कांग्रेस इसी कारण सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में केवल छोटे कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि बड़े लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर भी सवाल उठाए और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. हालांकि उन्होंने इस मामले में न्यायपालिका पर भरोसा भी जताया.
'भगवान राम किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं'
शिमला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भाजपा वर्षों से भगवान राम के नाम पर राजनीति करती रही है. उन्होंने कहा कि भगवान राम किसी एक दल की निजी संपत्ति नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगवान राम से प्रार्थना की है कि इस मामले में सत्य सामने आए और दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो.
कुल्लू में हनुमान मंदिर तक निकली रैली
कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध रैली निकाली. कार्यकर्ता ढालपुर से हनुमान मंदिर तक पैदल पहुंचे, जहां भजन-कीर्तन कर विरोध दर्ज कराया गया. जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेस राम आजाद ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर चढ़ावे का प्रबंधन पूरी पारदर्शिता से होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि मामला इतना गंभीर है तो इसकी उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.
कांगड़ा में भी हुआ विरोध प्रदर्शन
धर्मशाला में जिला कांगड़ा कांग्रेस कमेटी ने पोस्ट ऑफिस से हनुमान मंदिर तक रैली निकाली. मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन के बाद कांग्रेस नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया. इस दौरान प्रदेश के खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि राम मंदिर देश की आस्था का प्रतीक है और उससे जुड़े किसी भी विवाद की निष्पक्ष जांच होनी चाहिएय. गोमा ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ और उसी दौरान संबंधित ट्रस्ट एवं प्रबंधन व्यवस्था बनी. ऐसे में यदि चढ़ावे से जुड़ा कोई विवाद सामने आया है तो उसकी पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए. उन्होंने भाजपा नेताओं पर इस मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि कांग्रेस को अपनी धार्मिक आस्था साबित करने के लिए किसी से प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है.
निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़ी कांग्रेस
प्रदेशभर में हुए प्रदर्शनों के दौरान कांग्रेस नेताओं ने एक स्वर में कहा कि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की आस्था सर्वोपरि है और चढ़ावे के प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए. कांग्रेस ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. वहीं इस मुद्दे को लेकर हिमाचल में सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है.
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