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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर प्रदेशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार और भाजपा ने मांगा जवाब

शिमला/कुल्लू/कांगड़ा: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर हिमाचल में भी सियासत तेज हो गई है. इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने राज्यभर में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. शिमला, कुल्लू और कांगड़ा सहित कई जिलों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए, पदयात्राएं निकालीं और मंदिरों में पहुंचकर भजन-कीर्तन भी किया. कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर भगवान राम के नाम पर राजनीति करने और चढ़ावे से जुड़े मामले में निष्पक्ष जांच से बचने का आरोप लगाया. वहीं भाजपा की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

शिमला में राजीव भवन से राम मंदिर तक पदयात्रा

राजधानी शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन से राम मंदिर तक पदयात्रा निकाली. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई. पदयात्रा में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर, शिमला शहरी कांग्रेस के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल आर्थिक मामला नहीं बल्कि लोगों के विश्वास पर चोट है. राठौर ने कहा कि कांग्रेस इसी कारण सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में केवल छोटे कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि बड़े लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर भी सवाल उठाए और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. हालांकि उन्होंने इस मामले में न्यायपालिका पर भरोसा भी जताया.

शिमला में राजीव भवन से राम मंदिर तक पदयात्रा (ETV BHARAT)

'भगवान राम किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं'

शिमला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भाजपा वर्षों से भगवान राम के नाम पर राजनीति करती रही है. उन्होंने कहा कि भगवान राम किसी एक दल की निजी संपत्ति नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगवान राम से प्रार्थना की है कि इस मामले में सत्य सामने आए और दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो.