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हिमाचल कांग्रेस में बड़ी कार्रवाई, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट से हटाए रजनीश किमटा और मोहिंदर चौहान

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल कांग्रेस में एक बड़े घटनाक्रम से सियासी हलचल मच गई है. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठनात्मक अनुशासन को लेकर एक कड़ा कदम उठाया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश किमटा और मोहिंदर चौहान को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से पदमुक्त कर दिया है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के अनुसार, दोनों पदाधिकारी लंबे समय से पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकों, संगठनात्मक कार्यक्रमों और अन्य आधिकारिक गतिविधियों में लगातार गैर हाजिर चल रहे थे. पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया. अनुशासन समिति की सिफारिश और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की मंजूरी के बाद दोनों नेताओं को उपाध्यक्ष पद से हटाने का निर्णय लिया गया.