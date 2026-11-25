हिमाचल कांग्रेस में बड़ी कार्रवाई, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट से हटाए रजनीश किमटा और मोहिंदर चौहान
पार्टी की बैठकों और संगठनात्मक कार्यक्रमों में लगातार अनुपस्थित रहने पर हुई कार्रवाई. कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की मंजूरी के बाद हुआ फैसला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 7:18 PM IST
शिमला: हिमाचल कांग्रेस में एक बड़े घटनाक्रम से सियासी हलचल मच गई है. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठनात्मक अनुशासन को लेकर एक कड़ा कदम उठाया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश किमटा और मोहिंदर चौहान को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से पदमुक्त कर दिया है.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के अनुसार, दोनों पदाधिकारी लंबे समय से पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकों, संगठनात्मक कार्यक्रमों और अन्य आधिकारिक गतिविधियों में लगातार गैर हाजिर चल रहे थे. पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया. अनुशासन समिति की सिफारिश और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की मंजूरी के बाद दोनों नेताओं को उपाध्यक्ष पद से हटाने का निर्णय लिया गया.
विनय कुमार ने कहा कि संगठन में पद केवल सम्मान का विषय नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है. प्रत्येक पदाधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वह पार्टी की बैठकों और संगठनात्मक गतिविधियों में नियमित रूप से भाग ले. उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठनात्मक जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं पर अनुशासन के नियम समान रूप से लागू होंगे. कल कांग्रेस के संविधान बचाओ मार्च से पहले ये एक्शन सियासी हलचल का कारण बना है.