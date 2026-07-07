"राम नाम जपना, चंदा चढ़ावा अपना, यही है भाजपा की कार्यप्रणाली", राम मंदिर में सीएम सुक्खू ने की पूजा
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर को राजनीतिक लाभ का माध्यम बनाया. भाजपा के कथनी और करनी में अंतर है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 7:01 PM IST
शिमला: राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर हिमाचल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जोरदार सांकेतिक प्रदर्शन कर भाजपा को सीधे निशाने पर लिया. शिमला में इंदिरा गांधी खेल परिसर से ऐतिहासिक राम बाजार स्थित राम मंदिर तक निकाले गए मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 'जय श्रीराम' के नारों के साथ अपना विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों और कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना, हवन किया और बाद में जाखू मंदिर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया. धार्मिक आस्था और राजनीतिक संदेश के जरिए कांग्रेस ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भगवान राम किसी एक दल की नहीं, पूरे देश की आस्था के केंद्र हैं.
भाजपा पर हमला
राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर सीएम सुक्खू ने भाजपा पर तीखा हमला बोला. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "राम नाम जपना, चंदा चढ़ावा अपना. यही भाजपा की कार्यप्रणाली है. प्रभु राम हमारे आराध्य हैं. हमारी सरकार प्रभु द्वारा स्थापित आदर्शों का अनुसरण कर रही है. हम दिखावा नहीं करते. दिखावे का काम भाजपा करती है, क्योंकि प्रभु श्रीराम को लेकर इनकी कथनी और करनी में अंतर है. राम मंदिर निर्माण के लिए हमने और करोड़ों भक्तों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चंदा दिया है. प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमने हिमाचल प्रदेश में पूरे दिन का अवकाश रखा था. चंदा चोरी की घटना से हम सभी रामभक्त आहत हैं. हम इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं".
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राम मंदिर को राजनीतिक लाभ का माध्यम बनाया गया है. देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के अनुरूप मंदिर निर्माण के लिए दान दिया, लेकिन जिन लोगों ने इस चंदे का दुरुपयोग किया, उन्होंने केवल धन की नहीं, बल्कि करोड़ों रामभक्तों की भावनाओं और विश्वास की भी चोरी की है.
सीएम सुक्खू ने कहा, "राम के सच्चे भक्त कभी उनके नाम पर राजनीति नहीं करते, बल्कि उनके आदर्शों, सेवा, सत्य और मानवता को जीवन में अपनाते हैं. वह स्वयं भी राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी श्रद्धानुसार दान दे चुके हैं और भगवान राम में उनकी अटूट आस्था है. उन्होंने याद दिलाया कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जहां देशभर में आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया था, वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे दिन की छुट्टी देकर भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी. उनकी सरकार भगवान राम के आदर्शों पर चलने में विश्वास रखती है, जबकि भाजपा केवल राम के नाम पर राजनीति करती है".
राजीव गांधी की भूमिका नहीं किया का सकता नजरअंदाज: CM सुक्खू
सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि राम मंदिर आंदोलन और उसके इतिहास में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उनके अनुसार, राम मंदिर का ताला खुलवाने का श्रेय सबसे पहले स्वर्गीय राजीव गांधी को जाता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है और धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करने के बजाय सामाजिक सद्भाव और इंसानियत को सर्वोच्च मानती है. राम मंदिर में पूजा-अर्चना और हवन के बाद मुख्यमंत्री जाखू मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए और हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदेश की सुख-समृद्धि तथा समाज में सद्भाव बनाए रखने की कामना की.
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