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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के कामकाज और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्णयों को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज करवाई हैं.

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 6:56 PM IST

4 Min Read
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शिमला: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई और उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग को लेकर हिमाचल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. प्रदेशभर में कई जगहों पर कांग्रेस ने विरोध-प्रदर्शन किया और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की.

शिमला में प्रदर्शन

शिमला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया. कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की कानून के अनुसार जांच कराने की मांग की है. इसके साथ ही कांग्रेस ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग भी राष्ट्रपति के समक्ष रखी है.

कांग्रेस ने ज्ञापन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की स्वतंत्र और व्यापक समीक्षा की मांग की है. कांग्रेस का दावा है कि पिछले 10 महीनों के दौरान दो निर्वाचन आयुक्तों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कुछ निर्णयों पर कई अवसरों पर औपचारिक आपत्तियां जताई थीं.

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

कांग्रेस ने विशेष रूप से मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं. इसके साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की आईटी प्रणाली के केंद्रीकरण से जुड़े निर्णयों की भी स्वतंत्र समीक्षा की मांग की गई है. कांग्रेस ने कहा है कि मतदाता सूचियों में किए गए बदलावों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निर्वाचन आयोग के कामकाज की पारदर्शी समीक्षा की जानी चाहिए.

कुल्लू में कांग्रसे का हल्ला बोल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग लेकर ढालपुर में भी जिला कुल्लू कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया. कांग्रेस कमेटी ने ढालपुर से लेकर डीसी कार्यालय तक रैली निकाली और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की. वही, डीसी के माध्यम से एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति को भेजा गया और मांग रखी गई कि जल्द से जल्द ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लिया जाए. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की.

जिला कुल्लू कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेस राम आजाद ने बताया, "लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण है. देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन मौजूदा समय में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. राहुल गांधी पहले ही ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे के साथ यह मुद्दा उठा चुके है और अब कांग्रेस अब इन आरोपों को लेकर देशभर में आवाज उठा रही है. ऐसे में जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त पर कार्रवाई नहीं होती तब तक कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन जारी रखेगी".

धर्मशाला में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन

कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी कांगड़ा के जिलाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा के नेतृत्व में धर्मशाला में विरोध मार्च निकाला गया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. इस दौरान सांसद अनुराग शर्मा ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने आरोप लगाया, "बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाए गए हैं और चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रभाव में काम कर रहे हैं. चुनाव आयोग के भीतर मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रिया को लेकर असहमति थी. चुनाव आयुक्तों ने इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त को कई पत्र लिखे, जबकि गोवा के चुनाव आयुक्त ने भी कथित तौर पर कई ई-मेल के माध्यम से आपत्तियां दर्ज कराईं. ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए".

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