विनय कुमार ने संभाली हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी, तीन महीने में करके दिखाएंगे ये काम

विनय कुमार ने हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालते ही विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कही बड़ी बात.

Himachal Congress President Vinay Kumar took charge
विनय कुमार ने संभाला हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 5:33 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने रविवार को शिमला स्थित मुख्य कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस अध्यक्ष पद का पदभार संभाल लिया है. इस दौरान प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनकर उनका जोरदार स्वागत किया. इस खास मौके पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, राज्यसभा सांसद, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल, हिमाचल के तमाम कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस नेता मौजूद रहे. इस अवसर पर पीसीसी चीफ ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनवाईं.

50 साल बाद सिरमौर जिले को मिला अध्यक्ष पद

इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विनय कुमार ने कहा कि, सिरमौर जिला से वे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे नेता हैं. हिमाचल निर्माता डॉ. वाईएस परमार सिरमौर जिले से पहले कांग्रेस अध्यक्ष बने थे. अब 50 साल बाद सिरमौर जिले को अध्यक्ष पद मिला है. यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. उन्होंने कहा कि, अध्यक्ष बनने के बाद चुनौतियां भी बहुत है, जिनसे सबके सहयोग से पार पाया जाएगा.

दो से तीन महीने में कार्यकारिणी का गठन

कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि, "मुझे इसलिए भी अध्यक्ष बनाया गया है कि मेरा सब नेताओं से स्नेह है. मेरे पिता सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ काम कर चुके हैं. ऐसे में मुझे भी इसका लाभ मिलेगा. सरकार और संगठन के बीच कड़ी का काम करूंगा और आम कार्यकर्ताओं की आवाज बनूंगा. मैं मुश्किलों से घबराता नहीं हूं. मैं सभी को साथ लेकर और वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेकर 2 से 3 महीने में कार्यकारिणी का गठन करूंगा. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की बात पर भी गौर किया जाएगा. पार्टी में महिलाओं को पूरा मान सम्मान मिलेगा और युवाओं को हमने साथ जोड़कर आगे बढ़ना है."

अभी से इलेक्शन की तैयारियां

विनय कुमार ने कहा कि, हमें अभी इलेक्शन की तैयारी शुरू करनी होंगी. इसकी शुरुआत कार्यकारिणी के गठन के साथ की जाएगी. उन्होंने कहा कि, पार्टी की टीम बनना भी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन निश्चित तौर पर हम अच्छा संगठन खड़ा करके वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में रिपीट करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी पार्टी वर्कर्स के काम होने चाहिए, जिसमें मुझे मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का भी सहयोग मिलना चाहिए.

'2027 में जीत का परचम लहराने की तैयारी'

नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि, दो माह में कार्यकारिणी का गठन होगा. इससे संगठन को मजबूत किया जाएगा. कार्यकारिणी का गठन न केवल प्रदेश स्तर पर होगा बल्कि जिला व ब्लॉक स्तर पर भी किया जाएगा. संगठन में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के अलावा युवाओं व महिलाओं का भी साथ लिया जाएगा. कांग्रेस प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है. संगठन को मजबूत करने के साथ ही प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर जीत का परचम भी लहराएगी.

पार्टी के लिए मजबूती से काम करेंगे विनय

हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पटेल ने कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि, "विनय कुमार मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पार्टी में सभी वर्गों के कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाएगा. जल्द ही प्रदेश कांग्रेस को ज़िलाध्यक्ष भी मिल जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया संगठन सृजन अभियान के तहत जारी है."

युवाओं के जोश और होश से बढ़ेंगे आगे

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "विनय कुमार 3 बार के विधायक और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े व्यक्ति हैं. हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पूर्व HPCC अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति की है. विनय कुमार के अध्यक्ष बनने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और वे अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं. विनय कुमार के नेतृत्व में निश्चित तौर पर एकजुटता से सरकार में वापसी करेंगे. युवा चेहरे के तौर पर उनके चुनाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों के आशीर्वाद और युवाओं के जोश और होश से आगे बढ़ेंगे."

मेरे कारण नहीं हुई देरी: प्रतिभा सिंह

वहीं, इस मौके पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नव नियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि, "HPCC अध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण है और विनय कुमार को संगठन की मजबूती के लिए काम करना चाहिए. संगठन को मजबूत करना जरूरी है, ताकि आने वाले चुनावों में सफलता मिले. मेरे चलते संगठन के पुनर्गठन में कोई देरी नहीं हुई है. पार्टी आला कमान ने विलंब किया है. हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से संगठन पुनर्गठन को लेकर चर्चा करेंगे और संगठन में सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्थान देने की मांग करेंगे." इसके साथ ही प्रतिभा सिंह ने नव नियुक्त अध्यक्ष से सरकार और संगठन में तालमेल बनाने की उम्मीद जताई है.

सिरमौर ने दिया है पहला मुख्यमंत्री: मुकेश अग्निहोत्री

वहीं, हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है. कांग्रेस कार्यकर्ता जोश से साथ उनका स्वागत करेंगे. अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है जल्द ही संगठन का पुनर्गठन होगा. विनय कुमार रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं. इस विधानसभा क्षेत्र ने प्रदेश को पहला मुख्यमंत्री दिया है. कांग्रेस पार्टी ने लंबे मंथन के बाद विनय को इस पद पर नियुक्त किया है."

