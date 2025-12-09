ETV Bharat / state

'वादा 1500 करोड़ का किया, मिले 15 रुपये भी नहीं, जनता देगी जवाब'

मंडी: कांग्रेस के नव-नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार मंगलवार को जिला मंडी के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आपदा के दौरान मंडी के लिए 1500 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया था, लेकिन आज तक राज्य को उसके 15 रुपये भी नहीं मिले.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी केवल बयानबाजी कर रही है, जबकि सीमित संसाधनों के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए धरातल पर उत्कृष्ट कार्य किया है. मंडी जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा, इसके बावजूद केंद्र की ओर से वास्तविक मदद नहीं मिली. जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब देगी. अपनी नई जिम्मेदारी पर उन्होंने कहा कि पद हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है. कार्यकारी अध्यक्ष रहने के बाद अब अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी और बड़ी है. अगले तीन महीनों में प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक संगठन की पूरी संरचना तैयार कर दी जाएगी. नया संगठन ऊर्जा और मजबूती के साथ काम करेगा.

मंडी की हार से सीखा पाठ-अब नहीं होंगे मतभेद

मंडी में पिछले चुनावों में कांग्रेस 1-9 के आंकड़े पर सिमट गई थी. इस पर उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी ने समय पर ध्यान नहीं दिया और आपसी मतभेद हार की वजह बने. अब रणनीति पूरी तरह बदली जाएगी और किसी भी क्षेत्र में असहमति या गुटबाज़ी नहीं होने दी जाएगी. सभी नेता एक छत के नीचे एकजुट होकर कार्य करें यही हमारा लक्ष्य है.