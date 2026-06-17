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'हिमाचल को भूल गए जेपी नड्डा, प्रदेश की समस्याओं से मोड़ चुके हैं मुंह', विनय कुमार ने जमकर किया प्रहार

हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने महंगाई, नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर बरसे.

जेपी नड्डा पर बरसे विनय कुमार
जेपी नड्डा पर बरसे विनय कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 10:07 PM IST

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Updated : June 17, 2026 at 10:30 PM IST

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शिमला: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हालिया हिमाचल दौरे को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने नड्डा पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले भाजपा नेता अब प्रदेश की समस्याओं से मुंह मोड़ चुके हैं.

नड्डा पर कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा, 'जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश से राजनीति की शुरुआत की और इसी प्रदेश ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, लेकिन नड्डा अब सार्वजनिक मंचों से दिल्ली को अपनी कर्मभूमि बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि नड्डा ने हिमाचल को भूल गए हैं. वह हिमाचल की जनता और यहां की समस्याओं के बारे में सोचना बंद कर दिया है.

हिमाचली युवक की मौत के मुद्दे पर भी तंज

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक हिमाचली युवक की मौत के मामले का जिक्र करते हुए विनय कुमार ने कहा कि भाजपा नेतृत्व को ऐसे संवेदनशील मामलों में परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए था. उन्होंने इस मुद्दे पर भी जेपी नड्डा की भूमिका को लेकर सवाल उठाए.

महंगाई और बागवानों की समस्याएं उठाईं

विनय कुमार ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के बागवानों को खुले तौर पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिससे बागवानी कार्य प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों और बागवानों की समस्याओं के समाधान पर गंभीरता से काम करना चाहिए.

नीट पेपर लीक पर केंद्र को घेरा

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देशभर के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले में केंद्र सरकार प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है. उनका कहना था कि युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए पारदर्शी और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे.

डबल इंजन सरकार पर उठाए सवाल

डबल इंजन सरकार के दावों पर भी सवाल खड़े करते हुए विनय कुमार ने कहा कि जब केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भाजपा की सरकार थी, तब हिमाचल के विकास के लिए बड़े काम क्यों नहीं हुए. यदि डबल इंजन मॉडल इतना प्रभावी था तो उस दौरान प्रदेश में बड़े विकास कार्य क्यों नहीं हुए? भाजपा नेताओं को जनता को यह बताना चाहिए कि उनके शासनकाल में हिमाचल को क्या विशेष लाभ मिला? उन्होंने आपदा राहत, महंगाई, बागवानों की समस्याओं और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाकर केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया.

1500 करोड़ की घोषणा पर घेरा केंद्र

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि आज तक प्रदेश को नहीं मिली है. उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के बाद केंद्र से आई टीम ने नुकसान का आकलन किया था, लेकिन उस हिसाब से राहत राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई. प्रदेश सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है और जनता को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं होने दिया गया.

ये भी पढ़ें: 'हिमाचल पुलिस भर्ती के दौरान हुई मास चीटिंग, छात्रों ने बताया कि मिलकर चीटिंग हुई, पेपर सॉल्व किया गया'

Last Updated : June 17, 2026 at 10:30 PM IST

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