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'हिमाचल को भूल गए जेपी नड्डा, प्रदेश की समस्याओं से मोड़ चुके हैं मुंह', विनय कुमार ने जमकर किया प्रहार

जेपी नड्डा पर बरसे विनय कुमार ( ETV Bharat )

शिमला: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हालिया हिमाचल दौरे को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने नड्डा पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले भाजपा नेता अब प्रदेश की समस्याओं से मुंह मोड़ चुके हैं. नड्डा पर कांग्रेस का पलटवार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा, 'जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश से राजनीति की शुरुआत की और इसी प्रदेश ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, लेकिन नड्डा अब सार्वजनिक मंचों से दिल्ली को अपनी कर्मभूमि बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि नड्डा ने हिमाचल को भूल गए हैं. वह हिमाचल की जनता और यहां की समस्याओं के बारे में सोचना बंद कर दिया है. हिमाचली युवक की मौत के मुद्दे पर भी तंज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक हिमाचली युवक की मौत के मामले का जिक्र करते हुए विनय कुमार ने कहा कि भाजपा नेतृत्व को ऐसे संवेदनशील मामलों में परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए था. उन्होंने इस मुद्दे पर भी जेपी नड्डा की भूमिका को लेकर सवाल उठाए. महंगाई और बागवानों की समस्याएं उठाईं विनय कुमार ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के बागवानों को खुले तौर पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिससे बागवानी कार्य प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों और बागवानों की समस्याओं के समाधान पर गंभीरता से काम करना चाहिए.