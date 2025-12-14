ETV Bharat / state

'हिमाचल को केंद्र से किस योजना के तहत कितना पैसा मिला, आंकड़ों सहित ब्यौरा दें नड्डा'

शिमला: हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से मिली हजारों करोड़ की वित्तीय सहायता को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के दावे पर सियासी पारा गर्म हो गया है. कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने जेपी नड्डा के आरोपों पर पलटवार किया है.

उन्होंने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की ओर से शिमला दौरे के दौरान दिए गए बयानों को तथ्यों से परे और पूरी तरह भ्रामक करार दिया है. उन्होंने कहा कि नड्डा को चाहिए कि वो आंकड़ों के साथ स्पष्ट करें कि केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत, किस मद से हिमाचल प्रदेश को कितना पैसा दिया है. जेपी नड्डा का शिमला में बोले गए झूठों का पुलिंदा इतना बड़ा है कि उसे सुनकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए. वहीं सच्चाई यह है कि आपदा के नाम पर केंद्र सरकार ने आज दिन तक हिमाचल प्रदेश को एक रुपया भी नहीं भेजा है. तीन महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 करोड़ रुपये की आपदा राहत राशि की घोषणा की गई थी, लेकिन यह पैसा भी आज तक प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है.

'बीजेपी के दावे खोखले हुए साबित'

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि 'दिल्ली से शिमला पैदल पहुंचने में भी करीब 96 घंटे लगते हैं, लेकिन पीएम को यह घोषणा किए हुए 90 दिन से अधिक का समय बीत चुका है और प्रदेश को अब भी इंतज़ार कराया जा रहा है. इससे पहले प्रदेश में तथाकथित “डबल इंजन सरकार” थी, लेकिन उस समय भी भाजपा के दावे पूरी तरह खोखले साबित हुए. यही कारण रहा कि भाजपा शासनकाल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट होकर रह गई. इसलिए नड्डा की ओर से किए जा रहे दावे केवल हवा-हवाई हैं.'

'हिमाचल के साथ सौतेल व्यवहार'