पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, जानें किन उम्मीदवारों का समर्थन करेगी पार्टी
विनय कुमार ने कहा कि संगठन की मजबूती कांग्रेस की प्राथमिकता है. पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 2:28 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राजनीतिक पार्टियों ने भी इन चुनावों के लिए कमर कस ली है. बीजेपी और कांग्रेस इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसके अगले साल विधानसभा चुनाव हैं. ये पंचायत चुनाव एक प्रकार से दोनों पार्टियों के लिए एक छोटा सा इम्तिहान हैं, जिसका जितनी पंचायतों में कब्जा होगा वो पार्टी विधानसभा चुनाव में उतनी ही मजबूत नजर आएगी.
इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री रेणुकाजी के विधायक विनय कुमार ने आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों को सेमीफाइनल करार देते हुए मिशन रिपीट की रणनीति का संकेत भी दिया. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने ऊना में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस इन चुनावों के माध्यम से विधानसभा चुनाव की मजबूत नींव रखने की तैयारी में है. जल्द ही कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाएगी.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने आगामी पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनावों की रुपरेखा साझा की. उन्होंने बताया कि 'पंचायत और नगर निकाय चुनावों को कांग्रेस सेमीफाइनल के रूप में देख रही है. इन चुनावों में जीत हासिल कर पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत स्थिति तैयार करेगी. इन चुनावों में पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी ही सर्वमान्य होंगे और सभी कार्यकर्ता उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे. प्रत्याशियों के चयन के लिए प्रदेश स्तर पर एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा, जो सभी पहलुओं पर विचार कर योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी.'
इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 21 से 30 जून तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कांगड़ा में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे. इस शिविर में हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब और जम्मू-कश्मीर के जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे. प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से सरकार के साथ बेहतर तालमेल स्थापित कर जनहित और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कांग्रेस संगठन और अधिक सशक्त हो रहा है.
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