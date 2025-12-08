ETV Bharat / state

कुर्सी संभालते ही एक्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, मंडी में जन संकल्प रैली से पहले यहां लेंगे संगठन की क्लास

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन को नए सिरे से बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं.

Himachal Congress President Vinay Kumar
हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 2:22 PM IST

शिमला: हिमाचल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही विनय कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. मंडी में होने वाली प्रस्तावित संकल्प रैली से पहले उन्होंने संगठन को नए सिरे से धार देने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत प्रदेश भर में कई स्थानों पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क रणनीति और आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर फोकस किया जाएगा.

शिमला में होंगी विभिन्न बैठकें

कांग्रेस नेतृत्व के इस अचानक सक्रिय तेवर ने प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है. वहीं, कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार आज शिमला स्थित राजीव भवन में पार्टी के विभिन्न फ्रंटल संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक लेंगे. जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली संकल्प रैली और 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित कांग्रेस की 'वोट चोर, गद्दी छोड़' महारैली की तैयारियों पर समीक्षा होगी.

पार्टी कार्यकर्ताओं को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी

कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार को सरकार के तीन साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले जन संकल्प कार्यक्रम और दिल्ली में होने वाली वोट चोर, गद्दी छोड़' रैली के लिए बिना संगठन ही तैयारी करनी होगी. ऐसे में इन दोनों आयोजनों में नवनियुक्त अध्यक्ष के सामने भीड़ जुटाने की भी चुनौती रहेगी. वहीं, पार्टी हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस को इस रैली में अधिकतम संख्या में कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने का लक्ष्य दिया है. जिसको देखते हुए विभिन्न जिले से आने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. वहीं, मंडी जिले में कांग्रेस सरकार के जन संकल्प कार्यक्रम में भी 25 हजार के करीब भीड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया गया. इसको लेकर भी आज पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

मीटिंग खत्म होने के बाद यहां रवाना होंगे विनय कुमार

शिमला में स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक समाप्त होने के बाद विनय कुमार चंडीगढ़ रवाना होंगे. यहां से वे सीधे मंडी निकल जाएंगे. इस दौरान वे रास्ते में पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे. पहले सुबह 11 बजे स्वारघाट, दोपहर 2:30 बजे सुंदरनगर, 2:50 बजे धनोटू चौक पर नाचन ब्लॉक और 3:15 बजे डडोर में बल्ह ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे. इसके बाद वे करीब 4 बजे मंडी पहुंचकर गांधी भवन में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जन संकल्प कार्यक्रम को लेकर बैठक कर तैयारियों का जायजा लेंगे.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार
