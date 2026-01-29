केंद्रीय बजट से हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को बड़ी उम्मीदें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की ये अपील
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 9वें बजट से हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार ने लगाई कई उम्मीदें.
Published : January 29, 2026 at 7:42 PM IST
शिमला: इतिहास में पहली बार देश की संसद में रविवार को आम बजट पेश होने जा रहा है, इस बीच देश का एक छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल उम्मीदों और आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठा है. दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और विकास की विशेष चुनौतियों से जूझ रहे इस राज्य के लिए यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाला निर्णायक क्षण माना जा रहा है. ऐसे में रविवार को पेश होने वाला यह ऐतिहासिक बजट पहाड़ों में बसे लाखों लोगों की उम्मीदों का भार अपने साथ लेकर आएगा.
राज्य सरकार, नौकरशाहों से लेकर आम नागरिकों तक की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या केंद्र इस बार विशेष सहायता, अतिरिक्त अनुदान और दीर्घकालिक विकास योजनाओं के जरिए पहाड़ी राज्य की चुनौतियों को समझते हुए कोई बड़ा ऐलान करेगा. वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जा थे 9वें बजट बड़ी उम्मीदें लगाई हैं.
इस बार नहीं होगी हिमाचल की अनदेखी
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने उम्मीद जताई है कि इस बार केंद्रीय बजट में पहाड़ी राज्यों विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी नहीं होगी. उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश विकास के मामले में पहाड़ी राज्यों में एक मॉडल के तौर पर विकसित हुआ है. इसलिए इसका विशेष श्रेणी का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए और प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ साथ प्रदेश के अधोसंरचना के लिए विशेष मदद का केंद्रीय बजट में ऐलान किया जाना चाहिए.
विनय कुमार ने कहा, "पिछले दो सालों में प्रदेश ने प्राकृतिक आपदा के गहरे जख्म पाए है. इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है. वहीं, करोड़ो रूपये का निजी व सरकारी जानमाल का नुकसान हुआ. लेकिन केंद्रीय सहायता न मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की है".
विशेष मदद दी जाए
विनय कुमार ने कहा कि चालू जीएसटी से होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई व 15 वित्त आयोग के दृष्टिगत प्रदेश पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए प्रदेश को केंद्रीय बजट में विशेष मदद दी जानी चाहिए.
विनय कुमार ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि वह प्रदेश को आर्थिक संकट से उभारने के लिए केंद्रीय बजट में विशेष आर्थिक मदद की घोषणा करें. उन्होंने प्रदेश में कृषि, बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिये भी किसी प्रोत्साहित योजना का ऐलान करने का भी आग्रह किया है.
