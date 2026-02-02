ETV Bharat / state

'दिल्ली में कई बार बड़े नेताओं से मिले CM सुक्खू, फिर भी बजट में केंद्र ने हिमाचल के साथ किया सौतेला व्यवहार'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने 16वें वित्त आयोग को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "16 वां वित्त आयोग से भी हिमाचल को राहत मिलने आस थी. लेकिन, 16वें वित्त आयोग ने RDG में कोई वृद्धि नहीं की है. वहीं, 15 वें वित्तायोग ने हिमाचल को करीब 37 हजार करोड़ की RDG दी थी. ऐसे में हमें 16 वित्तायोग में यही ग्रांट 50 हजार करोड़ मिलने की आस थी. इस बजट में रोजगार को लेकर कोई बात नहीं की गई. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का जो बड़ा साधन मनरेगा थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया है."

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि, "आपदा से जूझ रहे राज्य की अनदेखी कर केंद्र ने एक बार फिर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2023-24 और 2024-25 में प्राकृतिक आपदा आई, जिसमें केंद्रीय टीम ने 20 हजार करोड़ का आकलन किया. ऐसे में हिमाचल बजट से बहुत आस लगाए बैठा था."

शिमला: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को यूनियन बजट 2026-27 पेश कर दिया. शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर प्रदेश की जरूरतें मजबूती से रखी, लेकिन इसके बावजूद बजट में हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार किया गया.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि, "केंद्र सरकार ने बजट के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई है,इसमें किसी भी वर्ग को न तो कोई लाभ है न किसी को कोई राहत. बजट की न तो कोई दिशा है और न ही दशा.हिमाचल प्रदेश के साथ जो कुठाराघात केंद्र सरकार ने इस बजट में किया है उसके खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी. प्रदेश केंद्र से कोई खैरात नहीं अपना हक मांग रहा है. इस बार प्रदेश को न तो पर्यटन विकास के लिये ही कोई योजना दी गई और न ही बागवानी व कृषि के लिए बजट में कोई बात की गई. जलविद्युत परियोजनाओं के विकास को भी कुछ नही दिया गया. रेल विस्तार के नाम पर इस बार भी झुंझुना मिला है. पिछले कई सालों से बिलासपुर भानुपली रेल लाइन अधर पर लटकी है. प्रदेश के साथ अन्याय सहन नहीं होगा."

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार (ETV Bharat)

विनय कुमार ने कहा कि, केंद्र सरकार जितने भी रोड़े लगा ले, प्रदेश सरकार अपनी डगर से डगमगाने वाली नहीं. उन्होंने कहा कि OPS हमारी सरकार का निर्णय है. प्रदेश के सीमित साधन होने के बाद भी हम कर्मचारियों को ओपीएस जारी रखेंगे. विनय कुमार ने प्रदेश से चुन कर गए सभी भाजपा सांसदों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश की कोई चिंता नहीं है. प्रदेश के लोग इन नेताओं को कभी माफ नहीं करेंगे.

'चारों लोकसभा सांसद हिमाचल के हितों को रखने में असफल'

हिमाचल के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि, "प्रदेश से जुड़े चार लोकसभा सांसद, तीन राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी हिमाचल के हितों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने में असफल रहे हैं. केंद्रीय बजट में की गई कटौती से हिमाचल प्रदेश के हितों की खुली अनदेखी हुई है, जिसका सीधा असर न केवल हिमाचल बल्कि देश के अन्य छोटे राज्यों पर भी पड़ेगा. वर्ष 1952 से लेकर 2025 तक हिमाचल प्रदेश को लगातार राजस्व घाटा अनुदान (रेवेन्यू ग्रांट) मिलता रहा, लेकिन इसे अचानक बंद कर दिया गया. यह निर्णय न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को और अधिक कमजोर करने वाला है."

'15वें वित्त आयोग के बारे भी केंद्र सरकार को करवाया था अवगत'

राजेश धर्माणी ने केंद्र सरकार से इस गंभीर मसले पर पुनर्विचार करने की मांग की. उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के दौरान भी प्रदेश ने खामियों को लेकर केंद्र सरकार को अवगत करवाया था और उम्मीद थी कि 16वें वित्त आयोग में हिमाचल के लिए बेहतर प्रावधान होंगे. उन्होंने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग में प्रदेश को करीब 50 हजार करोड़ रुपए मिले थे. इसके बाद 2020-21 में 11 हजार 431 करोड़ रुपए और फिर 3200 करोड़ रुपए मिले, लेकिन इस वर्ष बेहतर मिलने की उम्मीद के बावजूद प्रदेश को निराशा ही हाथ लगी.

'प्रदेश के हितों से सीधा खिलवाड़'

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि, यदि केंद्र सरकार को बजट में इस प्रकार की कटौती करनी ही थी, तो प्रदेश सरकार को पहले से अवगत करवाकर इसके लिए तैयार किया जाना चाहिए था. बिना किसी पूर्व सूचना के लिया गया यह फैसला प्रदेश के हितों से सीधा खिलवाड़ है. उन्होंने कहा कि हिमाचल से जुड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने स्वयं GST काउंसिल की बैठक में मजबूती से पैरवी की थी. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदj सिंह सुक्खू भी केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात कर प्रदेश के वित्तीय मामलों पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने बजट में हिमाचल को पूरी तरह नजरअंदाज किया.

ये भी पढ़ें: राजनीतिक दृष्टि से खत्म की गई RDG तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, कैबिनेट में होगी चर्चा: विक्रमादित्य सिंह

ये भी पढ़ें: ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने को गंभीर सरकार, CM सुक्खू ने वन विभाग को दिए ये निर्देश