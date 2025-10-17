ETV Bharat / state

हिमाचल कांग्रेस को मिलेगा नया मुखिया, सीएम सुक्खू की हाईकमान से चर्चा के बाद लगेगी मुहर, रेस में राठौर व रोहित

दिल्ली दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू. हाईकमान के साथ मुलाकात के बाद हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर सहमति के बाद लगेगी मुहर.

Himachal Congress President Name
हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर अहम बैठक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 12:41 PM IST

3 Min Read
शिमला: लंबे अरसे से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नए मुखिया की राह तक रहे हैं. इस समय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में हैं और उनकी कांग्रेस हाईकमान के साथ अहम मुलाकात आज (शुक्रवार, 17 अक्टूबर) प्रस्तावित है. उस मुलाकात में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर सहमति के बाद मुहर लग सकती है. इस समय विधायक और पूर्व में मुखिया रहे कुलदीप राठौर रेस में सबसे आगे हैं. शिक्षा मंत्री और ऊपरी शिमला के जुब्बल-कोटखाई से निर्वाचित रोहित ठाकुर का नाम भी चर्चा में रहा है. कांग्रेस हाईकमान की तरफ से तो कुलदीप राठौर के नाम पर इच्छा व्यक्त हुई है, लेकिन एक बार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी इस बारे में फाइनल चर्चा की जाएगी.

हिमाचल कांग्रेस को मिलेगा नया मुखिया

सीएम सुक्खू गुरुवार, 16 अक्टूबर देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए थे. सीएम सुक्खू अपने खेमे से अध्यक्ष चाहते हैं. कारण ये है कि आगामी चुनाव में टिकट वितरण की कमान अपने हाथ में रहे. संख्या बल ही ताकत है, लिहाजा कांग्रेस के सभी खेमे अपनी पसंद का नेता मुखिया की कुर्सी पर चाहते हैं. हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल हाल ही में हिमाचल में ठियोग के दौरे पर थीं, जहां उन्होंने कुलदीप राठौर के नाम का परोक्ष संकेत दिया. कुलदीप राठौर भी कह चुके हैं कि वो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं.

वहीं, यदि रोहित ठाकुर को अध्यक्ष चुना जाता है तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना होगा. रोहित ठाकुर मंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते. कांग्रेस में इससे पहले संजय अवस्थी, विनोद सुल्तानपुरी, विनय कुमार, सुरेश कुमार और अनिरुद्ध सिंह के नाम की इस पद के लिए चर्चा हो चुकी है. नौ महीने से अधिक का समय होने को आया, लेकिन कांग्रेस संगठन बिना स्थाई मुखिया के है.

कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा

सीएम सुक्खू दिल्ली में हाईकमान से कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं. इस समय काबीना में एक मंत्री की जगह खाली है. हाईकमान से चर्चा के बाद सहमति बनने पर दीवाली के बाद नई नियुक्तियां हो सकती हैं. यदि रोहित ठाकुर अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो शिमला से एक मंत्री कम होगा. शिमला संसदीय सीट से इस समय विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह, धनीराम शांडिल, रोहित ठाकुर और हर्षवर्धन चौहान मंत्री हैं. ऐसे में शिमला संसदीय क्षेत्र को अधिमान मिला हुआ है.

कांग्रेस हाईकमान अध्यक्ष पद के लिए कुलदीप राठौर को चाहती है. कारण ये है कि राठौर दस जनपथ के नजदीकी हैं. वे पहले भी मुखिया रह चुके हैं और संगठन में अच्छा काम किया है. यदि राठौर मुखिया बनते हैं तो उनके सामने होली लॉज और सीएम खेमे में संतुलन साधने की चुनौती होगी. बड़ी बात ये है कि होली लॉज भी राठौर के नाम पर राजी है. देखना है कि दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की हाईकमान के साथ मीटिंग के बाद कोई ऐलान होता है या सिर्फ सहमति ही बनती है और दिवाली के बाद ताजपोशी होती है.

