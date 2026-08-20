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पार्टी ने दिया नोटिस तो केहर खाची ने सोशल मीडिया पर खुद को बताया बब्बर शेर, लिखा, किसी से नहीं डरता

कांग्रेस पार्टी की नोटिस पर केहर सिंह खाची ने सोशल मीडिया पोस्ट में परोक्ष रूप से हाईकमान को अपना संदेश है.

केहर सिंह खाची VS कुलदीप राठौर
केहर सिंह खाची VS कुलदीप राठौर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 10:33 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में चल रहा अंतर्कलह अब खुलकर सामने आने लगा है. हिमाचल वन निगम के वाइस चेयरमैन केहर सिंह खाची द्वारा कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस संगठन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर उनसे सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है. जिसको लेकर एक बार फिर से खाची सोशल मीडिया पर अपनी हुंकार भरते दिखे. उन्होंने पार्टी हाईकमान को संदेश दिया है कि वे राजनीतिक षड्यंत्र से नहीं डरते.

बता दें कि केहर सिंह खाची गांधी परिवार के करीबी माने जाते है. लेकिन कुलदीप राठौर पर उनके द्वारा की गई टिप्पणी ने उनके लिए मुश्किल खड़ी दी. पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है. साथ ही पार्टी ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में पार्टी स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है. वहीं, पार्टी द्वारा नोटिस जारी किए जाने को लेकर खाची ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिए की है.

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में केहर सिंह खाची ने लिखा, "मैं कांग्रेस पार्टी का बब्बर शेर हूं, ऐसे वैसे राजनीतिक षड्यंत्र से नहीं डरता, जय कांग्रेस".

गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ठियोग में आयोजित कार्यक्रम के दौरान खाची ने कुलदीप राठौर पर टिप्पणी की थी. कुलदीप सिंह राठौर को लेकर केहर सिंह खाची ने कहा था, "2022 तक ठियोग में उन्हें 11 लोग भी नहीं जानते थे और एकजुट होकर उन्हें चुनाव जिताया गया". खाची के इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई. मामला केवल ठियोग की स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रहा, पार्टी संगठन तक पहुंच गया. इसके बाद कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर खाची को नोटिस जारी कर उनकी टिप्पणी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है.

कांग्रेस संगठन सचिव विनोद जनता ने कहा, "कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर के खिलाफ टिप्पणी करने पर हिमाचल वन निगम के वाइस चेयरमैन केहर सिंह खाची को पार्टी की ओर से नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि खाची से इस मामले में सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है".

गांधी परिवार के करीबी कुलदीप राठौर और केहर खाची

सबसे दिलचस्प है कि कुलदीप सिंह राठौर और केहर सिंह खाची दोनों ही गांधी परिवार के करीबी नेताओं में माने जाते हैं. ऐसे में एक-दूसरे को लेकर सार्वजनिक रूप से की गई टीका-टिप्पणी ने कांग्रेस के भीतर चल रहे अंतर्कलह की पोल खोल दी है. खाची को नोटिस जारी होने के बाद अब कांग्रेस में उठा यह विवाद आगे किस दिशा में जाता है. ये देखने वाली बात होगी.

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