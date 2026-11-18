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VIDEO: 'एक कचौड़ी दो समोसा, जयराम तेरा क्या भरोसा', सीएम सुक्खू समेत कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर लगाए नारे

तपोवन में हिमाचल विधानसभा के बाहर जयराम ठाकुर के खिलाफ लगे नारे ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन एक रोचक नजारा उस वक्त देखने को मिला. जब सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक 'एक कचौड़ी दो समोसा, जयराम तेरा क्या भरोसा' जैसे नारे लगाने लगे. दरअसल तीसरे दिन सत्र की कार्यवाही 11 बजे शुरू होनी थी लेकिन उससे पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में पूर्व की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पोस्टर बैनर के साथ हिमाचल की संपदा लुटाने के आरोप लगाए.

इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार समेत कई विधायक मौजूद थे. सीएम सुक्खू की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया. इन तख्तियों पर बीजेपी पर लोकतंत्र से खिलवाड़ करने, हिमाचल की संपदा लुटाने और सत्ता के दुरुपयोग समेत कई आरोप लगाए.