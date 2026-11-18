VIDEO: 'एक कचौड़ी दो समोसा, जयराम तेरा क्या भरोसा', सीएम सुक्खू समेत कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर लगाए नारे
इस नारेबाजी के दौरान हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार भी मौजूद थे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 11:54 AM IST|
Updated : November 18, 2026 at 1:50 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन एक रोचक नजारा उस वक्त देखने को मिला. जब सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक 'एक कचौड़ी दो समोसा, जयराम तेरा क्या भरोसा' जैसे नारे लगाने लगे. दरअसल तीसरे दिन सत्र की कार्यवाही 11 बजे शुरू होनी थी लेकिन उससे पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में पूर्व की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पोस्टर बैनर के साथ हिमाचल की संपदा लुटाने के आरोप लगाए.
इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार समेत कई विधायक मौजूद थे. सीएम सुक्खू की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया. इन तख्तियों पर बीजेपी पर लोकतंत्र से खिलवाड़ करने, हिमाचल की संपदा लुटाने और सत्ता के दुरुपयोग समेत कई आरोप लगाए.
इन दिनों धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. 16 नवंबर से शुरू हुए सत्र का आज तीसरा दिन है. वैसे हिमाचल में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस और बीजेपी विधायकों का एक-दूसरे के खिलाफ पोस्टर, बैनर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन करना नई बात नहीं है. लेकिन इस बार कांग्रेस विधायकों ने ट्रेंड में चल रहे 'एक कचौड़ी दो समोसा' नारे का इस्तेमाल बीजेपी पर जुबानी हमला और चुटकी लेने के लिए किया है.
'एक कचौड़ी, दो समोसा' बीते दिनों सोशल मीडिया पर सबसे अधिक वायरल हुआ एक तरह का स्लोगन है, जो कई वीडियो, रील्स के जरिये ट्रेंड हुआ. महिला सुरक्षा और यौन उत्पीड़न को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान "एक कचौड़ी, दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा" के नारे लगाए गए. इसकी तुकबंदी के कारण ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर गाने भी बन गए और वीडियो, मीम्स की बहार आ गई थी. अब इस तुकबंदी का इस्तेमाल हिमाचल के कांग्रेस विधायकों ने विरोधियों पर हमला करने के लिए किया है.
बीजेपी पर कांग्रेस के क्या आरोप हैं?
गौरतलब है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने पूर्व की बीजेपी सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर हिमाचल की संपदा लुटाने के आरोप लगाए हैं. इनमें से सबसे बड़ा आरोप बद्दी में 5 हजार बीघा जमीन को लेकर लगाया जा रहा है. सीएम सुक्खू के मुताबिक बीजेपी सरकार ने सैकड़ों करोड़ की 5 हजार बीघा जमीन सिर्फ 1.12 करोड़ रुपये में आवंटित कर दी थी. कस्टमाइज्ड पैकेज की आड़ में स्टांप ड्यूटी माफ करके पांच साल तक 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली, मुफ्त पानी देने का प्रावधान भी किया और हिमाचल के संसाधनों की लूट मचाई थी.
भ्रष्टाचार पर बीजेपी बनाम कांग्रेस
मौजूदा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन 17 नवंबर को विपक्ष की ओर से भी सरकार पर 'हिमाचल ऑन सेल' और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव पेश किया था. जिसपर एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा. कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर बद्दी में 5 हजार बीघा जमीन कौड़ियों के भाव दे दी गई. इसके अलावा धर्मशाला में हजारों रजिस्ट्रियां और बल्क ड्रग पार्क के आस-पास एक ही व्यक्ति के नाम पर कई रजिस्ट्रियां की गई. जो पूर्व की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाता है.
भाजपा सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपये की 5,000 बीघा ज़मीन सिर्फ़ 1.12 करोड़ रुपये में बड़े उद्योगपतियों को आबंटित कर दी थी। कस्टमाइज़्ड पैकेज की आड़ में स्टांप ड्यूटी माफ़ कर, पाँच साल तक 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली और मुफ़्त पानी देने का प्रावधान किया था। भाजपा ने हिमाचल के संसाधनों की इस क़दर लूट मचाई थी। हम हिमाचल प्रदेश के हितों के संरक्षक हैं, इसलिए राज्य के संसाधनों और परिसंपत्तियों को न लुटने देंगे और न ही लुटाने देंगे।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 19, 2025
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर चार साल के कार्यकाल में हिमाचल को चार दशक पीछे धकेलने का आरोप लगाया है. उन्होंने भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार का आखिर विधानसभा सत्र होगा क्योंकि कांग्रेस की विदाई का वक्त आ गया है.
गौरतलब है कि हिमाचल में नवंबर 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. राज्य में कांग्रेस सरकार के चार साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है. उससे पहले पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बयानों के बाण दोनों ओर से चल रहे हैं.
'अपने कार्यकाल का भी जवाब दे भाजपा'
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नियम 67 के तहत लाए गए काम रोको प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों और जनता की संपदा को बेचने का काम किया. उन्होंने बद्दी में करीब 5000 बीघा जमीन कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर 99 साल की लीज पर महज एक रुपये में देने का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि इससे प्रदेश को क्या लाभ मिला और कितने हिमाचली युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ.
#WATCH | Dharamshala, Himachal Pradesh: Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu says, “Even after bringing the adjournment motion, BJP leaders have been unable to present their arguments properly. Yesterday, most of their leaders kept referring to issues from their own government's tenure... An adjournment motion is brought only when there is a major emergency in the state, such as a serious accident or a disaster. The BJP brought such a motion last time as well, and has done so again this time... The BJP should be asked why it gave 5,000 bighas of land in Baddi, which belonged to the 75 lakh people of Himachal Pradesh, on a 99-year lease for just Re 1 under a customised package. No registration fee was charged either..."— ANI (@ANI) November 18, 2026
सीएम सुक्खू ने कहा कि, भाजपा को पहले यह बताना चाहिए कि उसने प्रदेश की बहुमूल्य जमीन उद्योगपतियों को किन शर्तों पर दी थी. उन्होंने दावा किया कि इस जमीन की रजिस्ट्री पर भी शुल्क नहीं लिया गया, जबकि आम लोगों को जमीन की रजिस्ट्री करवाने पर 8 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं को राहत देते हुए इस शुल्क को घटाकर 4 फीसदी किया है. सीएम सुक्खू ने कहा कि, भाजपा ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाकर जिन मुद्दों को उठाया है, उन पर उसे अपने कार्यकाल का जवाब भी देना चाहिए, उन्होंने कहा कि काम रोको प्रस्ताव गंभीर और आपातकालीन परिस्थितियों में लाया जाता है, लेकिन भाजपा सदन में अपनी बात रखने के बजाय पिछली सरकार के समय की घटनाओं का जिक्र कर रही है,
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