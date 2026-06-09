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हिमाचल कांग्रेस नेताओं के मीडिया-सोशल मीडिया में बयान देने पर रोक, नीरज भारती प्रकरण के बाद अनुशासन समिति की बैठक में फैसला

पार्टी ने साफ कहा है कि यदि कोई भी नेता अनुशासन का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक के बाद मीडिया से बात करते कुलदीप राठौर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 8:11 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में चल रहे आंतरिक सियासी घमासान के बीच पार्टी ने अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाया है. कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बेटे और पूर्व विधायक नीरज भारती की लगातार बयानबाजी से बढ़ी राजनीतिक हलचल के बीच मंगलवार को शिमला स्थित राजीव भवन में कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक हुई. बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने स्पष्ट किया कि पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है. इसके साथ ही अनुशासन समिति ने नेताओं के मीडिया और सोशल मीडिया पर बयान देने पर रोक लगा दी है.

राठौर ने चेतावनी दी कि यदि कोई भी कांग्रेस नेता मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुशासन का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

नीरज भारती के हालिया बयानों के बाद बुलाई गई इस बैठक को कांग्रेस संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पार्टी नेतृत्व ने अब सार्वजनिक मंचों पर बयानबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं. इस बैठक की अध्यक्षता कुलदीप राठौर ने की. इसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक आशीष बुटेल, विधायक हरदीप सिंह बाबा, विधायक अनुराधा, कांग्रेस महासचिव विनोद ज़िंटा और अमित नंदा सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे.

गौरतलब है कि यह पूरा विवाद पूर्व विधायक और पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष नीरज भारती द्वारा सरकार और संगठन पर लगातार किए जा रहे हमलों के बाद शुरू हुआ. नीरज भारती ने सोशल मीडिया के जरिए कई बार सरकार और पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. इस बीच उनका फेसबुक अकाउंट भी प्रतिबंधित कर दिया गया था. हालांकि, नीरज भारती ने बाद में कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर निशाना साध रहे है. इसी के मद्देनजर अब कांग्रेस अनुशासन समिति ने कड़ा रुख अपनाते हुए सार्वजनिक बयानबाजी पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया है.

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