राजा के नाम पर एक मंच पर तो आई कांग्रेस, सुर फिर भी अलग-अलग, क्या वीरभद्र स्कूल ऑफ थॉट की होगी बल्ले-बल्ले
राजा वीरभद्र सिंह के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में कांग्रेस नेता एक मंच पर नजर आएं, लेकिन सुर फिर भी रहा अलग-अलग.
शिमला: हिमाचल में कांग्रेस के पर्याय और सियासत के किंग वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को लेकर कभी विक्रमादित्य सिंह ने भर्राए हुए गले से अपनी ही सरकार से इस्तीफा देने का ऐलान किया था. आंखों में नमी लिए पिछले साल 28 फरवरी को विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा में मीडिया से बात की और अपना दर्द व्यक्त करते हुए कहा था कि जिस नेता के नाम का सहारा लेकर पार्टी सत्ता में आई, उसी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए रिज मैदान पर जो गज जगह नहीं जा रही.
फिलहाल, लंबा समय बीता, लेकिन अब वीरभद्र सिंह की प्रतिमा की स्थापना रिज मैदान पर हो चुकी है. विक्रमादित्य सिंह सरकार में हैं और वीरभद्र सिंह की प्रतिमा भी स्थापित हो गई है, लेकिन इस समारोह में वे सवाल वहीं के वहीं हैं कि हिमाचल में वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट की बल्ले-बल्ले होगी या फिर प्रियंका गांधी के आशीष से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रभावी होंगे. यहां इस प्रतिमा अनावरण समारोह और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की पड़ताल करना रोचक होगा. सिलसिलेवार सभी बिंदुओं की पड़ताल करते हैं.
वीरभद्र सिंह के नाम पर चुनाव
छह बार हिमाचल की कमान संभालने वाले वीरभद्र सिंह जुलाई 2021 में संसार छोड़ गए. देह छोड़ने के बाद भी विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी का प्रमुख चेहरा थे. चुनाव में कांग्रेस को विजय मिली. होली लॉज समर्थक सीएम की कुर्सी पर वीरभद्र सिंह परिवार का आधिपत्य चाहते थे, लेकिन हाईकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को आगे बढ़ाया. पद के लिए मुकेश अग्निहोत्री भी प्रमुख दावेदार थे. रस्साकशी खूब हुई, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास संख्या बल का पलड़ा था, लिहाजा उनकी साध पूरी हुई. मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम बनाए गए. विक्रमादित्य सिंह के हिस्से कैबिनेट रैंक और अहम जिम्मेदारी के रूप में लोक निर्माण विभाग आया. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार को सुख की सरकार का नाम दिया, लेकिन सरकार के भीतर गुटबाजी का दुख बरकरार रहा. पिछले साल फरवरी महीने में राज्यसभा सीट के चुनाव में प्रचंड बहुमत होते हुए भी कांग्रेस सरकार को नाकों चने चबाने पड़े. सरकार तो बेशक बच गई, लेकिन राज्यसभा सीट हाथ से निकल गई.
प्रतिमा से पर्दा हटा, गुटबाजी भी ओपन
वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को लेकर सरकार के स्तर पर लंबी देरी बेशक हुई, लेकिन आखिरकार रिज मैदान पर पूर्व सीएम की प्रतिमा लग गई. अब इस समारोह का सूक्ष्म अवलोकन करें तो कुछ बातें सामने आती हैं. समारोह में सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी शामिल हुए. राहुल गांधी समारोह में तो नहीं आए, लेकिन एक दिन बाद शिमला पहुंचे. प्रतिमा के अनावरण के बाद मंच से हुए संबोधनों में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने खुद को वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट का स्टूडेंट बताया और अपना पूरा भाषण वीरभद्र सिंह की अहमियत पर फोकस रखा. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरभद्र सिंह को सड़कों वाला सीएम बताया. साथ ही हिमाचल के विकास का श्रेय कांग्रेस पार्टी को दिया. सीएम सुक्खू ने जी भर कर गांधी परिवार की प्रशंसा के पुल बांधे.
उन्होंने प्रियंका गांधी के छराबड़ा बंगले का जिक्र करते हुए कहा कि उनके यहां घर बनाने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है. वहीं, प्रियंका गांधी ने भी वीरभद्र सिंह को खूब मन से याद किया और एक घटना का जिक्र कर उनकी सादगी के साथ सीएम सुक्खू की तुलना कर दी. कुल मिलाकर सीएम सुक्खू पर प्रियंका का वरदहस्त साफ नजर आया. बाद में कांग्रेस नेताओं ने अपने-अपने सोशल मीडिया पन्नों पर खुद को गांधी परिवार का करीबी दर्शाने वाले हिस्से पोस्ट किए. समारोह के वो हिस्से, जब-जब गांधी परिवार हिमाचल के नेता विशेष के साथ-साथ दिख रहा था. सीधा सा फंडा है कि गांधी परिवार की नजरों में रहना.
समारोह ने बताया, गुटबाजी तो है
हिमाचल की राजनीति को दशकों से परख रहे वरिष्ठ मीडिया कर्मी डॉ. संजीव कुमार शर्मा का कहना है, "समारोह की कई बातों पर दृष्टि डालनी चाहिए. मसलन, हाईकमान ने वीरभद्र सिंह परिवार को अहमियत तो दी, लेकिन साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी केंद्र में रखा. प्रियंका गांधी का संबोधन हुआ, लेकिन सोनिया गांधी ने कोई भाषण नहीं दिया. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट कर दिया कि वे वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के साथ ही चलेंगे. विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह कहें या फिर होली लॉज पक्ष, इनका हाईकमान पर दबाव काम आया कि रिज पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगनी चाहिए और उसका अनावरण समारोह भी छह बार के सीएम के कद के अनुसार होना चाहिए. ये बात पूरी हुई। समारोह में राहुल गांधी नहीं आए, हालांकि ठीक एक दिन बाद वो हिमाचल पहुंच गए".
डॉ. संजीव शर्मा का कहना है कि अब दो बातों पर नजर रहेगी. पहला ये कि अध्यक्ष कौन होगा और दूसरा ये कि आने वाले साल में मार्च महीने में राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होना है. उस चुनाव तक कांग्रेस एक रहे और पिछली बार की तरह किरकिरी न हो, इसका जिम्मा सभी पर है.
वीरभद्र सिंह के कामकाज को करीब से परखने वाले और चार दशक से अधिक समय से मीडिया से जुड़े कलम के धनी कृष्ण भानू लिखते हैं, "वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को रिज मैदान के एक कोने में स्थापित करने के लिए इस सरकार को तीन साल लग गए. वीरभद्र सिंह के देहावसान के डेढ़ साल बाद कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, फिर इतना विलंब क्यों हुआ? उन्होंने वीरभद्र सिंह को सामाजिक व राजनीतिक जीवन में बरगद समान बताया".
नेता प्रतिपक्ष जयराम सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भी वीरभद्र सिंह को याद किया. जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "साथ न होने पर भी, साथ होने का अहसास है, ये मूरत जो कह रही, वो कहीं आसपास है".
कांग्रेस कार्यकर्ता गुरु कहते हैं- वीरभद्र सिंह जनता के दिलों के राजा थे, हैं और रहेंगे. उनके नाम के सहारे ही कांग्रेस की नैया पार हो सकती है. कांग्रेस समर्थक जयवंती देवी कहती हैं- वीरभद्र सिंह की विरासत को संभालना होगा. विक्रमादित्य सिंह से आशा है कि वो अपने पिता की महानता से सीख-सीख कर भविष्य में आगे बढ़ेंगे और होली लॉज मजबूत होगा.
