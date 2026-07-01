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मंत्री जगत नेगी और निगम भंडारी के बीच सब 'ऑल इज वेल'! संगठन महासचिव का दावा- कांग्रेस अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद खत्म हुआ विवाद

गौरतलब है कि निगम भंडारी को किन्नौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद मंत्री जगत नेगी ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जताई थी.

JAGAT NEGI NIGAM BHANDARI DISPUTE
मंत्री जगत नेगी और निगम भंडारी (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 3:30 PM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में पिछले दिनों किन्नौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सामने आया विवाद अब शांत होता नजर आ रहा है. प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने दावा किया है कि मंत्री जगत सिंह नेगी और नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी के बीच पैदा हुए मतभेद सुलझा लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के हस्तक्षेप के बाद दोनों नेताओं से बातचीत हो चुकी है और अब दोनों पार्टी हित में मिलकर काम करेंगे.

विनोद जिंटा ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां हर नेता अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है. उन्होंने कहा कि किन्नौर में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जो स्थिति बनी थी, उसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने गंभीरता से लिया. दोनों नेताओं से लगातार संवाद किया गया और अब विवाद लगभग समाप्त हो चुका है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मंत्री जगत सिंह नेगी और निगम भंडारी एक मंच पर नजर आएंगे तथा संगठन को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे.

प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव विनोद जिंटा (ETV BHARAT)

नियुक्ति के बाद खुलकर सामने आया था विवाद

गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद युवा नेता निगम भंडारी को किन्नौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया था. नियुक्ति के तुरंत बाद राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जताई थी. उन्होंने मीडिया के सामने नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए निगम भंडारी को भाजपा का "स्लीपर सेल" तक बता दिया था. इसके बाद पार्टी के भीतर इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हुई थी. अब संगठन की ओर से दिए गए बयान के बाद माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बनी दूरियां कम हो गई हैं.

2 जुलाई से शुरू होगा संगठन विस्तार अभियान

विनोद जिंटा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस 2 जुलाई से 30 जुलाई तक संगठन विस्तार अभियान चलाएगी. अभियान के पहले चरण में दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों को सदस्य बनाया जाएगा. इसके बाद दूसरे चरण में प्रदेशभर में व्यापक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और नए लोगों को पार्टी से जोड़ना है.

भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं के संपर्क में होने का दावा

संगठन महासचिव ने दावा किया कि प्रदेशभर से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के संपर्क में हैं. उनके अनुसार 8 से 10 हजार भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में गुटबाजी बढ़ रही है और कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी हो रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा अब कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि कुछ नेताओं तक सीमित पार्टी बनकर रह गई है.

दूसरी पार्टियों से आने वालों को नहीं मिलेगा पद

विनोद जिंटा ने स्पष्ट किया कि दूसरे दलों से कांग्रेस में आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया जाएगा, लेकिन उन्हें सीधे संगठन में कोई पद नहीं दिया जाएगा. पहले उन्हें सामान्य सदस्य बनाया जाएगा और संगठन में काम के आधार पर आगे जिम्मेदारी तय की जाएगी. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर भी निशाना साधा. साथ ही कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेगी.

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