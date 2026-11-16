हिमाचल कांग्रेस में अनुशासन का डंडा, मंत्री पद की मांग और बगावती तेवर पर दो नेताओं को नोटिस
कांग्रेस संगठन महासचिव ने स्पष्ट किया कि संगठन में किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 6:56 PM IST
शिमला: हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों से पहले कांग्रेस संगठन के भीतर चल रही खींचतान और नेताओं की बयानबाजी पर अब पार्टी हाईकमान ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है. संगठन में अनुशासन बनाए रखने और सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की असहज स्थिति पैदा करने वाले पदाधिकारियों को स्पष्ट संदेश देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कार्रवाई की है. पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में दो पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं.
इनमें एक मामला कुल्लू में विधायक को मंत्री बनाने की मांग को लेकर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की मौजूदगी में हुई कथित अनुशासनहीनता का है. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार ने कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेसराम आजाद और जिला बिलासपुर महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष निर्मला राजपूत को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. दोनों पदाधिकारियों को 10 दिनों के भीतर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं.
मंत्री बनाने की मांग पर इस्तीफों की धमकी पड़ी भारी
कांग्रेस संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने बताया कि कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक सेसराम आजाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी. इस बैठक में विधायक सुंदर ठाकुर को प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था. इतना ही नहीं, उन्हें मंत्री नहीं बनाए जाने की स्थिति में सामूहिक इस्तीफे देने संबंधी बयान भी मीडिया में सामने आया था. पार्टी नेतृत्व ने इस पूरे घटनाक्रम को संगठनात्मक अनुशासन के विपरीत मानते हुए सेसराम आजाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
अनुशासनहीनता पर जीरो टॉलरेंस
वहीं, दूसरा मामला बिलासपुर जिले से जुड़ा है. जिला बिलासपुर महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष निर्मला राजपूत पर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल की मौजूदगी में अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने का आरोप है. इस मामले को भी पार्टी संगठन ने गंभीरता से लिया है और उन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. विनोद जिंटा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस संगठन में किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक मर्यादाओं का पालन करने की अपेक्षा की जाती है. उन्होंने कहा कि अनुशासन के मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. दोनों पदाधिकारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है. अब उनके जवाब के आधार पर पार्टी नेतृत्व आगामी कार्रवाई को लेकर फैसला करेगा.
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