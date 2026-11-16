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हिमाचल कांग्रेस में अनुशासन का डंडा, मंत्री पद की मांग और बगावती तेवर पर दो नेताओं को नोटिस

अनुशासनहीनता पर हिमाचल कांग्रेस ने दो नेताओं को जारी किया नोटिस ( IANS )

शिमला: हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों से पहले कांग्रेस संगठन के भीतर चल रही खींचतान और नेताओं की बयानबाजी पर अब पार्टी हाईकमान ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है. संगठन में अनुशासन बनाए रखने और सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की असहज स्थिति पैदा करने वाले पदाधिकारियों को स्पष्ट संदेश देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कार्रवाई की है. पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में दो पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं.

इनमें एक मामला कुल्लू में विधायक को मंत्री बनाने की मांग को लेकर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की मौजूदगी में हुई कथित अनुशासनहीनता का है. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार ने कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेसराम आजाद और जिला बिलासपुर महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष निर्मला राजपूत को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. दोनों पदाधिकारियों को 10 दिनों के भीतर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं.