ETV Bharat / state

पंचायत और शहरी निकायों के चुनावों पर फोकस, कांग्रेस की आज हाई-लेवल मीटिंग, CM सहित ये बड़े नेता होंगे शामिल

बैठक में CM सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश मामलों की प्रभारी सांसद रजनी पाटिल समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे.

Himachal Congress Party Meeting
हिमाचल कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 9:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सियासत में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है. चुनाव भले ही अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी रणनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी हैं. इसी कड़ी में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को 'सेमीफाइनल' के तौर पर देखा जा रहा है, जो न केवल जीत-हार के स्थानीय सत्ता का रास्ता तय करेगी, बल्कि ये चुनाव 2027 के महासंग्राम की दिशा भी तय करेंगे. ऐसे में इन चुनाव की अहम पृष्ठभूमि लिखने के लिए आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी की एक हाई-लेवल बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे.

हिमाचल कांग्रेस की हाई-लेवल मीटिंग

इस अहम बैठक में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने को लेकर चर्चा होगी. बैठक में पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवार चयन, स्थानीय मुद्दों की पहचान, और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन होगा. गांव और शहर के छोटे-छोटे चुनाव ही बड़े जनादेश की नींव रखते हैं. पार्टी नेतृत्व भली-भांति इस बात को समझता है. ऐसे में सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार को हर वार्ड, हर पंचायत और हर नगर परिषद, नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज करना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है.

दो सत्र में होगी बैठक

इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार करेंगे. वहीं, इसमें प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी इसे और भी महत्वपूर्ण बना रही है. इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश मामलों की प्रभारी सांसद रजनी पाटिल समेत कई बड़े चेहरे शामिल होंगे. इसके अलावा सह प्रभारी चेतन चौहान और विदित चौधरी की मौजूदगी भी बैठक में अहम होगी. यह बैठक दो सत्रों में आयोजित होगी, जिसमें पहले सत्र में संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, जहां कार्यकारिणी, जिला अध्यक्षों और विभिन्न अग्रणी संगठनों के प्रमुख अपनी बात रखेंगे. वहीं, दूसरे सत्र में राजनीतिक हालात पर पीएसी सदस्यों के साथ रणनीतिक मंथन होगा। इस बैठक में प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, पीसीसी कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष और संगठन के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है.

राज्य निर्वाचन आयुक्त की DC और SP के साथ मीटिंग

पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई है. इस कड़ी में राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी आज DC और SP के साथ महत्वपूर्ण बैठक है. इस बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल दिवस पर CM सुक्खू ने गिनाई सरकार की उपलब्धि, राज्य पर बढ़ते कर्ज का भी किया जिक्र

ये भी पढ़ें: इतना झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री.. मिट्टी में मिला दी CM पद की गरिमा: जयराम ठाकुर

TAGGED:

PANCHAYAT AND URBAN BODY ELECTIONS
HIMACHAL CONGRESS MEETING
ELECTION COMMISSIONER MEETS DC SP
PANCHAYAT ELECTIONS IN HIMACHAL
HIMACHAL CONGRESS PARTY MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.