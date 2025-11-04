ETV Bharat / state

Exclusive: 'हिमाचल के मंत्री बोलते हैं केंद्र से करोड़ों मिले, सीएम सुक्खू बोलते हैं कुछ नहीं मिला', जयराम ठाकुर ने ली चुटकी

जवाब: मैं सिरे से इन चीजों को खारिज करता हूं. बीजेपी मजबूत है, एकजुट है, कोई गुटबाजी नहीं है. गुट तो वहां पर हैं, जहां कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में अलग अलग नारे लगते हैं. सुक्खू के अलग लगते हैं, विक्रमादित्य के अलग लगते हैं, मुकेश के अलग लगते हैं. कई गुटों की बातें वहां चलती रहती हैं. बीजेपी में इन सारी चीजों की संभावनाएं नहीं है, आज हमारी पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है. आज हमारा नेतृत्व देश ही नहीं, दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व हमारी पार्टी के पास है. इसलिए इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है.

सवाल: सीएम सुक्खू ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा गुटों में बंटी है. आप नेता प्रतिपक्ष हैं. क्या सचमुच भाजपा गुटबाजी में उलझी है?

जवाब: निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए चुनौती तो होगी, क्योंकि इन तीन सालों में काम को रोकने का काम हुआ है. सभी विकास कार्य रुके पड़े हैं इन्हें, फिर से शुरू करना और पटरी पर लाना इतना सरल नहीं होगा, कठिन होगा. सरकार कहती है कि आर्थिक तंगी और ज्यादा हो गई है, प्रदेश का कर्ज जो हम 70 हजार करोड़ पर छोड़ गए थे. आज हिमाचल प्रदेश का कर्ज एक लाख पांच हजार करोड़ से अधिक हो गया. वर्तमान सरकार ने 35 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज तीन साल में मौजूदा सरकार ने ले लिया. जहां हमने पांच सालों में मात्र 20 हजार करोड़ कर्ज लिया था. उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहे हैं, काम रुके हुए हैं. आखिरकार पैसा जा कहां रहा है प्रश्न यह है?

सवाल: जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी हिमाचल में रुक गई है, हिमाचल का काम भी रुक गया है, विकास के सारे काम रुके हुए हैं. दो हजार से ज्यादा संस्थान जो खुले हुए थे, वह बंद पड़े हैं. योजनाएं एक एक करके बंद पड़ रही हैं, ये स्थिति हिमाचल प्रदेश के लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं है. हिमाचल बहुत पिछड़ गया है. हिमाचल वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दो दशक पीछे चल गया है.

जवाब: हिमाचल के मामले में कांग्रेस की लीडरशीप कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं हो पा रही है. बीते पंद्रह महीने से ज्यादा वक्त से हिमाचल में कांग्रेस न कार्यकारिणी है न प्रदेश की है, न जिले की है न मंडल की है, सिर्फ अध्यक्षा हैं. जब दो साल के कार्यकाल का जश्न बिलासपुर में मनाया जा रहा था, वहां उनको बोलने से रोक दिया गया. ये तो स्थिति कांग्रेस पार्टी की है.

सवाल: हिमाचल में कांग्रेस एक साल से स्थाई अध्यक्ष के बिना है. सरकार कर्मचारियों व पेंशनर्स की देनदारी को लेकर सवालों के घेरे में रहती है, भाजपा इन परिस्थितियों को किस रूप में देखती है?

चंडीगढ़: 'कांग्रेस सरकार में हिमाचल का विकास रुक गया है. सरकार कहती है आर्थिक तंगी ज्यादा हो गई है. आखिर ये पैसा गया कहां? कांग्रेस ऑफिस में अलग अलग नारे लगते हैं सीएम सुक्खू के अलग, मुकेश अग्निहोत्री के अलग. केंद्र से आपदा के तहत हिमाचल को पांच हजार करोड़ मिला, लेकिन वो आपदा पीड़ितों को नहीं मिला. सरकार कहती है कि केंद्र से उन्हें पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन उनके एक मंत्री कहते हैं कि उन्हें खूब पैसा मिल रहा है.' ये सब बातें ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत के दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कही हैं.

जवाब: मुझे लगता है कि गतिविधि में सब लोग काम कर रहे हैं. पार्टी के सभी लोग मिलकर काम करते हैं. असाइनमेंट अलग अलग रहता है. किसी को यहां जाना है, किसी को वहां जाना है. एक जगह एक जाएगा, दूसरी जगह दूसरा जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर हम सब लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं. पार्टी की जीत के लिए कम कर रहे हैं.

सवाल: सीएम कहते है कि केंद्र सरकार से आपदा राहत पैकेज के लिए भाजपा को आगे बढ़कर पहल करनी चाहिए. वो कहते हैं कि उन्हें भाजपा की अगुवाई में दिल्ली जाने में हर्ज नहीं है. आप इसे कैसे देखते हैं?

जवाब: मैं इस बात को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने आपदा की घड़ी में प्रदेश के लोगों का दुख जाना, लोगों को मिले भी, और हिमाचल को उन्होंने 1500 करोड़ देने की घोषणा भी की. लेकिन बार बार कहना कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उचित नहीं है. 2023 के बाद आपदा में ही हिमाचल प्रदेश को अभी तक साढ़े पांच हजार करोड़ से ज्यादा मिल चुका है, लेकिन आपदा प्रभावित लोगों को वो मिला नहीं. आखिर वह पैसा गया कहां? यह प्रश्न पैदा होता है. दूसरी बात यह कहते हैं पैसा कम मिला. क्या राज्य सरकार का दायित्व कोई नहीं है? अगर नुकसान हुआ है तो भरपाई करने का जिम्मा राज्य सरकार का भी है. अगर सारी भरपाई केंद्र को करनी है तो आप प्रदेश की सरकार छोड़ दें, केंद्र करेगा. ऐसे में मुझे लगता है कि जो बातें सीएम कह रहे हैं वो उचित नहीं है. वह अपनी जिम्मेवारी से बचने का हमेशा रास्ता ढूंढते हैं. रास्ता ढूंढने की जगह वह कुछ करने की स्थिति में नहीं है.

सवाल: जयराम ठाकुर ने आगे कि कि उनके लोकनिर्माण मंत्री तो कहते हैं कि केंद्र से मदद मिल रही है तो यह अलग अलग मत क्यों?

जवाब: यह अलग अलग मत इसलिए है कि आपस में तालमेल नहीं है. मंत्री कहते हैं कि केंद्र ने हमें पांच सौ करोड़ दे दिया, इतने करोड़ दे दिया, लेकिन सीएम कहते हैं कि कुछ नहीं मिला तो सीएम का यह कहना उचित नहीं है. सीएम को सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए. केंद्र मदद कर रहा है और लगातार मदद कर रहा है. हिमाचल प्रदेश को उसके हिस्से से कम नहीं बल्कि ज्यादा मदद कर रहा है. इसके अलावा केंद्र को ही सारी मदद करनी है तो प्रदेश सरकार किससलिए है. सीएम कुर्सी छोड़ दें. सारा काम केंद्र सरकार कर लेगी.

सवाल: कुल्लू में एक देव जगती हुई, जिसमें यह कहा गया कि रोप वे का निर्माण न किया जाए. ये पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था. क्या लगता है कि हमें विकास कार्यों में स्थिति को समझकर आगे बढ़ना चाहिए?

जवाब: मुझे इतना ही कहना है कि विकास भी होना चाहिए, लेकिन प्रकृति को नुकसान किए बिना विकास की बात होनी चाहिए, जो हिमाचल प्रदेश के हालत है परिस्थितियां है उन सबको ध्यान में रखना चाहिए. कुल्लू में यह विशेषतौर पर मामला बिजली महादेव के संदर्भ में आया है. रोपवे लगाने के क्षण पर प्रोजेक्ट का वहां फैंसला हुआ था, लेकिन देवता, देव आस्था में जो लोग हैं उन सबका मानना है कि ये निर्माण नहीं करना चाहिए. इसके पीछे उनका तर्क भी है कि देव स्थानों को पर्यटन स्थल नहीं बनाना चाहिए. दूसरा प्राकृतिक आपदा जो आई है उससे आशंका जताई जा रही है कि और ज्यादा नुकसान होगा, तो इसलिए उसका विरोध हो रहा है केंद्र के समक्ष प्रस्ताव भेजा हुआ है मैं समझता हूं केंद्र उसमें फैसला लेगा.

सवाल: क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में पर्यावरण को घोषणा पत्र में अहम मुद्दा बनाना होगा ?

जवाब: निश्चित तौर पर आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश कि स्थिति को देखे तो हमको काम करना होगा. आपदा से निपटने के लिए हमारे पास क्या प्लानिंग होगी यह स्पष्ट करना पड़ेगा. इसके साथ ही आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर कर सकते हैं इन बातों को भी स्पष्ट करने की जरूरत है. फ्री बीज की गारंटी देने से काम नहीं चलेगा. यह बिल्कुल स्पष्ट है.

