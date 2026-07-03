हिमाचल कांग्रेस में संगठनात्मक मंथन का महाअभियान, राजीव भवन बनेगा सियासी रणनीति का केंद्र
इन बैठकों का उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूत बनाना और भविष्य की रणनीति तय करना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 10:45 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन को आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए पूरी तरह सक्रिय और संगठित करने की दिशा में 4 और 5 जुलाई को राजधानी शिमला स्थित राजीव भवन राजनीतिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है. प्रदेश कांग्रेस की अहम आम सभा से लेकर विभिन्न अग्रणी संगठनों और विभागों की लगातार बैठकों के जरिए संगठनात्मक मजबूती, आपसी समन्वय और भविष्य की रणनीति पर व्यापक मंथन होगा. पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल की मौजूदगी में होने वाले इस दो दिवसीय कार्यक्रम को कांग्रेस संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार और संगठन के बीच तालमेल के साथ आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियान की रूपरेखा पर भी चर्चा होने की संभावना है.
रजनी पाटिल सहित CM भी होंगे शामिल
प्रदेश कांग्रेस की आम सभा शनिवार सुबह 10:30 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित होगी. सभा की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार करेंगे. इस बैठक में प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल, सह-प्रभारी चेतन चौहान और विदित चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे. सभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, कांग्रेस विधायक, गत विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी रहे नेता, पीसीसी के सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, अग्रणी संगठनों तथा विभिन्न विभागों के प्रदेश अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है.
कई अग्रणी संगठनों के साथ अलग-अलग बैठकें
प्रदेश संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने बताया कि आम सभा के बाद दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग से महत्वपूर्ण बैठक करेंगी, जिसमें संगठनात्मक विषयों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा होगी. उन्होंने बताया कि 5 जुलाई को भी राजीव भवन में विभिन्न प्रकोष्ठों और अग्रणी संगठनों की राज्य कार्यकारिणी की बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा.
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 10:30 बजे महिला कांग्रेस, 11:30 बजे किसान कांग्रेस, 12:30 बजे सेवादल, दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक एनएसयूआई, 3 बजे से 4 बजे तक युवा कांग्रेस, 4 बजे से 5 बजे तक अनुसूचित जाति विभाग और शाम 5 बजे से 6 बजे तक प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की राज्य कार्यकारिणी के साथ रजनी पाटिल अलग-अलग बैठकें करेंगी. विनोद जिंटा ने बताया कि इन बैठकों का उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूत बनाना, विभिन्न मोर्चों एवं विभागों के कार्यों की समीक्षा करना और भविष्य की रणनीति तय करना है.
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