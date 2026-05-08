कांग्रेस के 'वार रूम’ में इन चेहरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, लिस्ट में देखें नाम
नगर निगम और पंचायती चुनावों को लेकर कांग्रेस ने वार रूम का किया गठन. वार रूम में तीन मोर्चों पर दी गई जिम्मेदारी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 6:44 PM IST|
Updated : May 8, 2026 at 6:51 PM IST
शिमला: हिमाचल में नगर निगम और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है. पहाड़ की राजनीति में शहरी निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में इस बार मुकाबला रणनीति, सोशल मीडिया, बूथ मैनेजमेंट और कानूनी तैयारी का भी माना जा रहा है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने चुनावी “वार रूम” का गठन कर दिया है. इस वार रूम में संगठन, कानूनी टीम और सोशल मीडिया विंग तीनों मोर्चों पर अलग-अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं.
इस तरह से कांग्रेस इस बार जमीनी स्तर से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पूरी ताकत झोंकने की रणनीति पर काम कर रही है. प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष विनय कुमार की ओर से जारी अनुमोदन के बाद अब जिन नामों पर मुहर लगी है, उन्हें संगठन के भीतर बेहद अहम माना जा रहा है. कई चेहरे लंबे समय से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं.
कांग्रेस वार रूम में इन लोगों को मिली जिम्मेदारी
वार रूम
हरि कृष्ण हिमराल, प्रभारी
यशपाल तनाइक, सह-प्रभारी
रिपना कलसाइक, संयोजक
वार रूम समन्वय
कैप्टन एस.के. सहगल, समन्वयक
नीरज बख्शी, सह-समन्वयक
उषा मेहता, सह-समन्वयक
संजीता चौहान, सह-समन्वयक
रीना कुमारी, सदस्य
अंकिता वर्मा, सदस्य
वार रूम विधिक प्रकोष्ठ
अधिवक्ता नरेश वर्मा
अधिवक्ता यशवीर सिंह राठौर
अधिवक्ता दीपक सुम्फा
वार रूम सोशल मीडिया
अद्वितीय धिंदोरा
अक्षित नंदा
पारुल राठौर
ये भी पढ़ें: मुख्यमंत्री कार्यालय हुआ हाईटेक, अब डिजिटल गेट पास और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से मिलेगी एंट्री
ये भी पढ़ें: क्योंथल रियासत के 'राजा' की राजनीति में एंट्री, चमियाना वार्ड से भरा नामांकन
ये भी पढ़ें: परिवार में अवैध कब्जा तो बहू भी नहीं लड़ पाएगी चुनाव, हिमाचल में बदला नियम
ये भी पढ़ें: हिमाचल पंचायत व्यवस्था में बड़ा बदलाव, कोरम पूरा करना हुआ आसान, गवर्नर की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी