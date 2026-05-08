ETV Bharat / state

कांग्रेस के 'वार रूम’ में इन चेहरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, लिस्ट में देखें नाम

शिमला: हिमाचल में नगर निगम और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है. पहाड़ की राजनीति में शहरी निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में इस बार मुकाबला रणनीति, सोशल मीडिया, बूथ मैनेजमेंट और कानूनी तैयारी का भी माना जा रहा है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने चुनावी “वार रूम” का गठन कर दिया है. इस वार रूम में संगठन, कानूनी टीम और सोशल मीडिया विंग तीनों मोर्चों पर अलग-अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं.

इस तरह से कांग्रेस इस बार जमीनी स्तर से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पूरी ताकत झोंकने की रणनीति पर काम कर रही है. प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष विनय कुमार की ओर से जारी अनुमोदन के बाद अब जिन नामों पर मुहर लगी है, उन्हें संगठन के भीतर बेहद अहम माना जा रहा है. कई चेहरे लंबे समय से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं.

कांग्रेस ने वार रूम में इन चेहरे को दी जिम्मेदारी (Himachal Congress)

कांग्रेस वार रूम में इन लोगों को मिली जिम्मेदारी

वार रूम

हरि कृष्ण हिमराल, प्रभारी

यशपाल तनाइक, सह-प्रभारी

रिपना कलसाइक, संयोजक

वार रूम समन्वय

कैप्टन एस.के. सहगल, समन्वयक

नीरज बख्शी, सह-समन्वयक

उषा मेहता, सह-समन्वयक

संजीता चौहान, सह-समन्वयक

रीना कुमारी, सदस्य

अंकिता वर्मा, सदस्य