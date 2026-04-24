ETV Bharat / state

कांग्रेस का मिशन नगर निगम: CM सुक्खू सहित इन मंत्री-विधायकों को मिला जीत दिलाने का जिम्मा

हिमाचल में नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने विभिन्न समितियों का गठन किया है ( ANI )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शहरी सत्ता की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग अब पूरी तरह से तेज हो गई है. प्रदेश के 51 शहरी निकायों के लिए चुनावी बिगुल बजते ही सियासी दलों ने अपनी-अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. खासतौर पर चार नगर निगम सोलन, धर्मशाला, मंडी और पालमपुर इन चुनावों का केंद्र बन गए हैं, जहां सत्ता और साख दोनों दांव पर लगी हैं. कांग्रेस ने इन महत्वपूर्ण नगर निगम चुनावों को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानते हुए चुनावी मोर्चे पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.

पार्टी ने इन चारों नगर निगमों में जीत सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग समितियों का गठन कर दिया है, जिनकी कमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रियों और विधायकों के कंधों पर होगी. संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर समन्वय बनाते हुए कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार शहरी निकाय चुनाव केवल स्थानीय प्रतिनिधित्व का मामला नहीं, बल्कि आगामी राजनीतिक समीकरणों की दिशा तय करने वाला बड़ा मुकाबला है.

सोलन नगर निगम का जिम्मा इनके पास

सोलन के लिए गठित समिति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, संजय अवस्थी, विनोद सुल्तानपुरी, राम कुमार चौधरी, हरदीप सिंह बावा और सुभाष वर्मा को चुनाव समिति में लिया गया है.

हिमाचल कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के लिए गठित की कमेटियां (HIMACHAL CONGRESS)

मंडी नगर निगम में ये संभालेंगे जिम्मेवारी