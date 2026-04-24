कांग्रेस का मिशन नगर निगम: CM सुक्खू सहित इन मंत्री-विधायकों को मिला जीत दिलाने का जिम्मा
हिमाचल कांग्रेस ने प्रदेश के चार नगर निगमों में होने वाले चुनाव के लिए समितियों का गठन किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 3:22 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में शहरी सत्ता की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग अब पूरी तरह से तेज हो गई है. प्रदेश के 51 शहरी निकायों के लिए चुनावी बिगुल बजते ही सियासी दलों ने अपनी-अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. खासतौर पर चार नगर निगम सोलन, धर्मशाला, मंडी और पालमपुर इन चुनावों का केंद्र बन गए हैं, जहां सत्ता और साख दोनों दांव पर लगी हैं. कांग्रेस ने इन महत्वपूर्ण नगर निगम चुनावों को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानते हुए चुनावी मोर्चे पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.
पार्टी ने इन चारों नगर निगमों में जीत सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग समितियों का गठन कर दिया है, जिनकी कमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रियों और विधायकों के कंधों पर होगी. संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर समन्वय बनाते हुए कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार शहरी निकाय चुनाव केवल स्थानीय प्रतिनिधित्व का मामला नहीं, बल्कि आगामी राजनीतिक समीकरणों की दिशा तय करने वाला बड़ा मुकाबला है.
सोलन नगर निगम का जिम्मा इनके पास
सोलन के लिए गठित समिति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, संजय अवस्थी, विनोद सुल्तानपुरी, राम कुमार चौधरी, हरदीप सिंह बावा और सुभाष वर्मा को चुनाव समिति में लिया गया है.
मंडी नगर निगम में ये संभालेंगे जिम्मेवारी
मंडी के लिए बनाई गई समिति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विनय कुमार, मुकेश अग्निहोत्री, विक्रमादित्य सिंह, जगत सिंह नेगी, कौल सिंह ठाकुर, प्रकाश चौधरी और चंद्रशेखर को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है.
धर्मशाला नगर निगम इनको मिला दायित्व
धर्मशाला समिति में सुखविंदर सिंह सुक्खू, विनय कुमार, मुकेश अग्निहोत्री, चंद्र कुमार, आरएस बाली, अनुराग शर्मा, केवल पठानिया, मलेंद्र राजन, देवेंद्र जग्गी और अजय महाजन को समिति में शामिल किया गया है.
पालमपुर नगर निगम में ये संभालेंगे मोर्चा
पालमपुर के लिए गठित समिति में सुखविंदर सिंह सुक्खू, विनय कुमार, मुकेश अग्निहोत्री के अलावा राजेश धर्माणी, यदविंदर गोमा, अनुराग शर्मा, आशीष बुटेल, किशोरी लाल, संजय रत्तन, भवानी सिंह पठानिया और कमलेश ठाकुर को समिति में लिया गया है.
ये भी पढ़ें: '46 साल में महिला अध्यक्ष क्यों नहीं बना पाई भाजपा, महिला आरक्षण का मुद्दा सिर्फ एक ड्रामा'