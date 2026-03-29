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डेढ़ साल बाद हिमाचल कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन, ये नाम 2027 चुनाव में दिलाएंगे जीत?

शिमला: लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है. देर शाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने राज्य कार्यकारिणी की नई सूची जारी कर दी है. नई कार्यकारिणी में नए चेहरों के तौर पर ऊर्जा और वरिष्ठ नेताओं के तौर पर अनुभव का संतुलन है.

बता दें कि 2024 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रतिभा सिंह के नेतृत्व वाली प्रदेश की कांग्रेस कमेटियों को भंग कर दिया था. 2025 में प्रतिभा सिंह के बाद विनय कुमार को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था. अब तकरीबन डेढ़ साल बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है. अब इस टीम का लक्ष्य कांग्रेस को 2027 के चुनाव में जीत दिलवाना है.

नई नियुक्तियां और संगठनात्मक ढांचा

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस नई टीम में 27 महासचिव और 12 उपाध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. शनिवार देर रात जारी यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है. विशेष बात यह है कि इस बार 'एक व्यक्ति, एक पद' के सिद्धांत का पालन करते हुए कई फ्रेश चेहरों को आगे लाया गया है.

कार्यकारी समिति

सुखविंद्र सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, आनंद शर्मा, प्रतिभा सिंह, आशा कुमारी, जगत सिंह नेगी, धनी राम शांडिल, विप्लोव ठाकुर, हर्षवर्धन चौहान, कौल सिंह ठाकुर, चंद्र कुमार, कुलदीप कुमार, कुलदीप सिंह राठौर,रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी, यादवेंद्र गोमा, राम लाल ठाकुर, गंगूराम मुसाफिर, अनीता वर्मा के नाम शामिल हैं.