डेढ़ साल बाद हिमाचल कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन, ये नाम 2027 चुनाव में दिलाएंगे जीत?
कांग्रेस कार्यकारिणी का ऐलान हो गया है. इस संबंध में कांग्रेस ने नोफिकेशन जारी कर दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 8:20 AM IST
शिमला: लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है. देर शाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने राज्य कार्यकारिणी की नई सूची जारी कर दी है. नई कार्यकारिणी में नए चेहरों के तौर पर ऊर्जा और वरिष्ठ नेताओं के तौर पर अनुभव का संतुलन है.
बता दें कि 2024 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रतिभा सिंह के नेतृत्व वाली प्रदेश की कांग्रेस कमेटियों को भंग कर दिया था. 2025 में प्रतिभा सिंह के बाद विनय कुमार को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था. अब तकरीबन डेढ़ साल बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है. अब इस टीम का लक्ष्य कांग्रेस को 2027 के चुनाव में जीत दिलवाना है.
नई नियुक्तियां और संगठनात्मक ढांचा
पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस नई टीम में 27 महासचिव और 12 उपाध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. शनिवार देर रात जारी यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है. विशेष बात यह है कि इस बार 'एक व्यक्ति, एक पद' के सिद्धांत का पालन करते हुए कई फ्रेश चेहरों को आगे लाया गया है.
कार्यकारी समिति
सुखविंद्र सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, आनंद शर्मा, प्रतिभा सिंह, आशा कुमारी, जगत सिंह नेगी, धनी राम शांडिल, विप्लोव ठाकुर, हर्षवर्धन चौहान, कौल सिंह ठाकुर, चंद्र कुमार, कुलदीप कुमार, कुलदीप सिंह राठौर,रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी, यादवेंद्र गोमा, राम लाल ठाकुर, गंगूराम मुसाफिर, अनीता वर्मा के नाम शामिल हैं.
Congress President Shri @kharge has approved the proposal for the constitution of Executive Committee, Disciplinary Committee and the appointment of Vice-Presidents, Treasurer and General Secretaries of the Himachal Pradesh Congress Committee, as follows, with immediate effect.… pic.twitter.com/Y3BJfo0ifV— Congress (@INCIndia) March 28, 2026
राजनीतिक मामलों की समिति
इस समिति में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के अलावा सुखविंद्र सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, आनंद शर्मा, प्रतिभा सिंह, अनुराग शर्मा को जगह मिली हैं. वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर, कुलदीप कुमार, आशा कुमारी, चंद्र कुमार चौधरी, कर्नल धनी राम शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, जगत सिंह नेगी, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी, यादवेंद्र गोमा, राम लाल ठाकुर, नंद लाल, आरएस बाली, भवानी सिंह पठानिया, केहर सिंह खाची, सुरेंद्र शर्मा का नाम शमिल हैं.
ये होंगे उपाध्यक्ष
प्रकाश चौधरी, नीरज भारती, बंबर ठाकुर, किमटा, परस राम, मोहिंदर चौहान, जीवन ठाकुर, करण सिंह पठानिया, अमित नंदा सतपाल रायजादा, चंद्र प्रभा नेगी, रजनीश किमटा, चेत राम ठाकुर का नाम शामिल हैं.
27 महासचिव बनाए
विनोद जिंटा, पवन ठाकुर, अनीता वर्मा, अमित भरमौरी, हरि कृष्ण हिमराल, सुरिंदर मनकोटिया, यश पाल तनैक, विकास ठाकुर, यशवंत खन्ना, रंजीत सिंह राणा, धर्मेंद्र धामी, मनमोहन कटोच, सुरेश नागटा, विवेक कुमार, देविंदर जग्गी, महेंद्र स्टान, हरि चंद शर्मा, सत्यजीत नेगी, रमेश चौहान, ज्योति खन्ना, यदुपति ठाकुर, सोनिया चौहान, बलविंदर बबलू, रमेश ठाकुर, चंदर शेखर शर्मा, उपेंद्र कांत मिश्रा, दीपक शर्मा हैं. इसके अलावा मदन चौधरी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
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