ETV Bharat / state

हिमाचल में चुनावी हलचल तेज, सोलन से धर्मशाला तक इन्हें मिली कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी

कांग्रेस पार्टी ने अनुभवी चेहरों पर भरोसा जताया है. इन नेताओं के सामने संगठन को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है.

HIMACHAL MC ELECTION
हिमाचल में चार नगर निगम के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए प्रभारी (ANI)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 7:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनावों के ऐलान के साथ ही सियासी माहौल गरमा गया है. सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष दोनों पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं. चुनावी बिगुल बजते ही कांग्रेस ने तेजी दिखाते हुए बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है. सोलन से लेकर धर्मशाला तक पार्टी ने अनुभवी चेहरों को मैदान में उतारकर साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव को हल्के में नहीं लिया जाएगा.

कांग्रेस ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारियां

चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद कांग्रेस हाईकमान ने चार नगर निगमों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को सोलन, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी को पालमपुर और एचपी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आरएस बाली को धर्मशाला नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई है.

अनुभवी चेहरों पर जताया भरोसा

इन नियुक्तियों से साफ है कि पार्टी नेतृत्व ने अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताया है. इन नेताओं के सामने संगठन को एकजुट रखने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और शहरी मतदाताओं के बीच कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने की बड़ी चुनौती है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने दावा किया है कि पार्टी निकाय चुनावों में शानदार प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जनहित और विकास के मुद्दे हैं, जबकि जनता भाजपा के झूठ और षड्यंत्रों को समझ चुकी है.

Himachal MC election
कांग्रेस ने इन्हें सौंपी बड़ी जिम्मेदारियां (HIMACHAL CONGRESS)

कार्यकर्ताओं को मिलेगा सम्मान

विनय कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार चुनावों में धनबल भी काम नहीं आएगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े उम्मीदवारों को चुनें, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके. कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को पूरा मान-सम्मान दिया जाएगा. पार्टी का फोकस जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन खड़ा करना है, जिससे चुनावी जीत सुनिश्चित की जा सके.

ये भी पढ़ें: नगर परिषद चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, इस जिले में पूर्व पार्षद समेत कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल

TAGGED:

MUNICIPAL CORPORATIONS HIMACHAL
DHARAMSHALA MUNICIPAL CORPORATION
SOLAN MUNICIPAL CORPORATION
MANDI MUNICIPAL CORPORATION
HIMACHAL MC ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.