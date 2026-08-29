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नेपाल त्रासदी से हिमाचल की भी बढ़ी चिंता, राज्यपाल चिंतित तो राजस्व मंत्री बोले- 24 घंटे सैटेलाइट निगरानी की जरूरत

शिमला: पड़ोसी देश नेपाल में ग्लेशियर टूटने के बाद आई विनाशकारी बाढ़ ने जो तस्वीरें दिखाई हैं, वो कई वर्षों तक मानवता को पीड़ा देती रहेंगी. अब इस तबाही ने देश के पहाड़ी राज्यों की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इस त्रासदी पर चिंता व्यक्त करते हुए जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों पर और गंभीरता से काम करने की अपील की है. वहीं, राज्य के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी चिंता जाहिर करते हुए 24 घंटे सैटेलाइट मॉनिटरिंग पर जोर दिया है. नेगी ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में इस तरह की आपदाओं को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन समय रहते चेतावनी देकर बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकती है.

'समय रहते चेतावनी से बच सकती हैं जानें'

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोकना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन समय रहते चेतावनी देकर बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकती है. उन्होंने ग्लेशियल झीलों की निगरानी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को और मजबूत करने तथा उपग्रह के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जरूरत पर जोर दिया. नेगी ने कहा कि नेपाल में ग्लेशियर टूटने के बाद नदी का प्रवाह बाधित हुआ और कुछ ही घंटों में कृत्रिम झील जैसी स्थिति बन गई. इसके बाद बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर आया. यदि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को समय रहते चेतावनी मिल जाती तो गांवों, शहरों और बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता था. उन्होंने कहा कि हिमाचल और पूरे हिमालयी क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति कभी पैदा हो सकती है. ऐसे में प्रदेश को पहले से तैयार रहना होगा.

'हिमाचल ने पहले भी देखे हैं ऐसे खतरे'

नेगी ने कहा कि हिमाचल पहले भी ग्लेशियल झील और अचानक आई बाढ़ के प्रभाव देख चुका है. वर्ष 2000 में सतलुज में आई भीषण बाढ़ से सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था. हालांकि, उस समय नदी किनारे बसे इलाकों में समय रहते लोगों को सुरक्षित किया गया, जिससे जनहानि काफी हद तक सीमित रही. उन्होंने वर्ष 2005 में तिब्बत में पारछू झील टूटने के बाद सतलुज में आई बाढ़ का भी उल्लेख किया. इस घटना में सड़क और पुलों सहित करीब 600 करोड़ रुपये की संपत्ति को नुकसान हुआ था. नेगी के अनुसार, उस समय भी समय पर मिली सूचना और चेतावनी से बड़ी जनहानि टाली जा सकी थी.

अलर्ट मोड में सरकार, ग्लेशियल झीलों पर चल रहा अध्ययन

राजस्व मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से ग्लोफ अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम किया जा रहा है. फटने यानी Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) को लेकर Early Warning System के तहत हिमाचल की चार ग्लेशियल झीलों को अध्ययन और जोखिम कम करने के लिए चिन्हित किया गया है. इनमें से कुछ झीलों का पिछले वर्ष विस्तृत अध्ययन भी किया गया है. इनके जोखिम को कम करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 4 से 5 जिलों में अध्ययन चल रहा है. सिस्सु और किन्नौर में दो झीलों के मिटिगेशन को लेकर भी काम चल रहा है. इसको लेकर डीपीआर भी तैयार कर दी गई है. हालांकि, नेगी ने कहा कि इन झीलों का मिटिगेशन करना आसान नहीं है, साथ ही महंगा भी है. ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों में समय लगेगा.

24 घंटे सैटेलाइट निगरानी की जरूरत

राजस्व मंत्री ने कहा कि कई ग्लेशियल झीलें बेहद ऊंचाई वाले और दुर्गम क्षेत्रों में हैं. ऐसे स्थानों पर बड़े स्तर पर जोखिम कम करने के उपाय महंगे और समय लेने वाले हो सकते हैं. इसलिए निगरानी और समय पर चेतावनी सबसे महत्वपूर्ण है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल में बड़ी संख्या में ग्लेशियर और उनकी सहायक नदियां हैं. हर स्थान पर जमीनी स्तर पर निगरानी करना संभव नहीं है. ऐसे में आधुनिक तकनीक और सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित होनी चाहिए, जिसमें ऊपरी क्षेत्रों में ग्लेशियर टूटने, नदी का रास्ता अवरुद्ध होने या किसी झील के जलस्तर में अचानक बदलाव की जानकारी तत्काल मिल सके. इसके बाद नीचे के इलाकों में स्थापित चेतावनी तंत्र के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचाई जा सके.

तिब्बत से आने वाली नदियों पर भी नजर जरूरी