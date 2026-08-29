नेपाल त्रासदी से हिमाचल की भी बढ़ी चिंता, राज्यपाल चिंतित तो राजस्व मंत्री बोले- 24 घंटे सैटेलाइट निगरानी की जरूरत
हिमाचल में बड़ी संख्या में ग्लेशियर और उनकी सहायक नदियां हैं. कई ग्लेशियल झीलें बेहद ऊंचाई और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 9:45 PM IST
शिमला: पड़ोसी देश नेपाल में ग्लेशियर टूटने के बाद आई विनाशकारी बाढ़ ने जो तस्वीरें दिखाई हैं, वो कई वर्षों तक मानवता को पीड़ा देती रहेंगी. अब इस तबाही ने देश के पहाड़ी राज्यों की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इस त्रासदी पर चिंता व्यक्त करते हुए जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों पर और गंभीरता से काम करने की अपील की है. वहीं, राज्य के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी चिंता जाहिर करते हुए 24 घंटे सैटेलाइट मॉनिटरिंग पर जोर दिया है. नेगी ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में इस तरह की आपदाओं को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन समय रहते चेतावनी देकर बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकती है.
'समय रहते चेतावनी से बच सकती हैं जानें'
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोकना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन समय रहते चेतावनी देकर बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकती है. उन्होंने ग्लेशियल झीलों की निगरानी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को और मजबूत करने तथा उपग्रह के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जरूरत पर जोर दिया. नेगी ने कहा कि नेपाल में ग्लेशियर टूटने के बाद नदी का प्रवाह बाधित हुआ और कुछ ही घंटों में कृत्रिम झील जैसी स्थिति बन गई. इसके बाद बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर आया. यदि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को समय रहते चेतावनी मिल जाती तो गांवों, शहरों और बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता था. उन्होंने कहा कि हिमाचल और पूरे हिमालयी क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति कभी पैदा हो सकती है. ऐसे में प्रदेश को पहले से तैयार रहना होगा.
'हिमाचल ने पहले भी देखे हैं ऐसे खतरे'
नेगी ने कहा कि हिमाचल पहले भी ग्लेशियल झील और अचानक आई बाढ़ के प्रभाव देख चुका है. वर्ष 2000 में सतलुज में आई भीषण बाढ़ से सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था. हालांकि, उस समय नदी किनारे बसे इलाकों में समय रहते लोगों को सुरक्षित किया गया, जिससे जनहानि काफी हद तक सीमित रही. उन्होंने वर्ष 2005 में तिब्बत में पारछू झील टूटने के बाद सतलुज में आई बाढ़ का भी उल्लेख किया. इस घटना में सड़क और पुलों सहित करीब 600 करोड़ रुपये की संपत्ति को नुकसान हुआ था. नेगी के अनुसार, उस समय भी समय पर मिली सूचना और चेतावनी से बड़ी जनहानि टाली जा सकी थी.
अलर्ट मोड में सरकार, ग्लेशियल झीलों पर चल रहा अध्ययन
राजस्व मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से ग्लोफ अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम किया जा रहा है. फटने यानी Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) को लेकर Early Warning System के तहत हिमाचल की चार ग्लेशियल झीलों को अध्ययन और जोखिम कम करने के लिए चिन्हित किया गया है. इनमें से कुछ झीलों का पिछले वर्ष विस्तृत अध्ययन भी किया गया है. इनके जोखिम को कम करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 4 से 5 जिलों में अध्ययन चल रहा है. सिस्सु और किन्नौर में दो झीलों के मिटिगेशन को लेकर भी काम चल रहा है. इसको लेकर डीपीआर भी तैयार कर दी गई है. हालांकि, नेगी ने कहा कि इन झीलों का मिटिगेशन करना आसान नहीं है, साथ ही महंगा भी है. ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों में समय लगेगा.
24 घंटे सैटेलाइट निगरानी की जरूरत
राजस्व मंत्री ने कहा कि कई ग्लेशियल झीलें बेहद ऊंचाई वाले और दुर्गम क्षेत्रों में हैं. ऐसे स्थानों पर बड़े स्तर पर जोखिम कम करने के उपाय महंगे और समय लेने वाले हो सकते हैं. इसलिए निगरानी और समय पर चेतावनी सबसे महत्वपूर्ण है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल में बड़ी संख्या में ग्लेशियर और उनकी सहायक नदियां हैं. हर स्थान पर जमीनी स्तर पर निगरानी करना संभव नहीं है. ऐसे में आधुनिक तकनीक और सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित होनी चाहिए, जिसमें ऊपरी क्षेत्रों में ग्लेशियर टूटने, नदी का रास्ता अवरुद्ध होने या किसी झील के जलस्तर में अचानक बदलाव की जानकारी तत्काल मिल सके. इसके बाद नीचे के इलाकों में स्थापित चेतावनी तंत्र के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचाई जा सके.
तिब्बत से आने वाली नदियों पर भी नजर जरूरी
नेगी ने कहा कि हिमाचल की कई प्रमुख नदियों का उद्गम प्रदेश की सीमा से बाहर होता है. सतलुज सहित कई नदियां तिब्बत से हिमाचल में प्रवेश करती हैं. इसलिए केवल हिमाचल के भीतर निगरानी पर्याप्त नहीं होगी. ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों की गतिविधियों की जानकारी समय पर मिलना जरूरी है. उन्होंने संबंधित स्तर पर सूचना के आदान-प्रदान और समन्वय को मजबूत करने की जरूरत बताई, ताकि संभावित खतरे की स्थिति में हिमाचल के निचले क्षेत्रों को पहले ही सतर्क किया जा सके.
नदी-नालों के किनारे निर्माण पर नियंत्रण की तैयारी
राजस्व मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 की आपदाओं के बाद सरकार ने नदी-नालों के किनारे निर्माण को लेकर गंभीरता से काम शुरू किया है. सरकार की कोशिश है कि नदी-नालों के किनारे सरकारी भवनों का निर्माण न हो और निजी निर्माण के लिए भी सुरक्षित दूरी निर्धारित की जाए. उन्होंने कहा कि पंचायतों के लिए एक मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर यह तय किया जा सकेगा कि नदी या नाले से कितनी दूरी पर मकान और अन्य निर्माण किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि आपदा के बाद कुछ समय तक लोग सावधानी बरतते हैं, लेकिन बाद में संवेदनशील स्थानों पर दोबारा निर्माण शुरू हो जाता है. इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जिन स्थानों पर बाढ़ या अन्य आपदा का खतरा है, वहां दोबारा निर्माण न हो.
लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता
नेगी ने कहा कि ग्लेशियर कब टूटेगा और किस समय कौन सी प्राकृतिक घटना होगी, इसकी सटीक भविष्यवाणी हमेशा संभव नहीं है. ऐसे में आधुनिक निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली सबसे कारगर उपाय है. यदि ऊपरी क्षेत्र से समय पर सूचना मिल जाए और नीचे के इलाकों में चेतावनी व्यवस्था प्रभावी हो तो कम से कम लोगों की जान बचाई जा सकती है. सरकार का प्रयास अर्ली वार्निंग सिस्टम को इसी दिशा में मजबूत करने का है.
राज्यपाल ने भी जताई गहरी चिंता
राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने नेपाल में हुई त्रासदी को बेहद दुखद घटना बताते हुए कहा कि यह पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बन गई है. उन्होंने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को सभी के लिए गंभीर मुद्दा बताया और उम्मीद जताई कि ऐसी घटना दोबारा न हो. राज्यपाल ने कहा कि चिंता इस बात की है कि इस तरह की घटना हिमालयी क्षेत्र में कहीं और न हो. उन्होंने कहा कि राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार है. नेपाल में हुई भारी तबाही का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यदि इस तरह की विनाशकारी घटनाएं जारी रहती हैं तो दुनिया को समाधान तलाशने के लिए गंभीरता से विचार करना होगा.
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