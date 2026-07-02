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हिमाचल में अब दोबारा खुलेगा अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता, पहले खारिज मामलों को मिलेगा नया मौका

सभी संबंधित विभागों को 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए गए हैं.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 5:35 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे उन हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है, जिनके आवेदन पहले आर्थिक आधार (इंडिजेंसी) पूरी न होने के कारण खारिज कर दिए गए थे. सरकार ने एक महत्वपूर्ण 'वन टाइम मेजर' के तहत ऐसे मामलों की दोबारा समीक्षा करने का फैसला लिया है. वित्त विभाग (व्यय नियंत्रण-2) की ओर से 1 जुलाई को जारी कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि केवल वही मामले दोबारा खोले जाएंगे, जिन्हें पहले सिर्फ निर्धनता के आधार पर अस्वीकार किया गया था.

वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर होगा नया आकलन

सरकार अब ऐसे परिवारों की मौजूदा आर्थिक स्थिति का नए सिरे से आकलन करेगी. यदि परिवार वर्तमान नीति के अनुसार पात्र पाया जाता है तो उसे अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जा सकेगा. सरकार का कहना है कि प्रत्येक मामले में आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन पुनर्विचार के समय लागू नीति के आधार पर किया जाएगा.

Himachal Compassionate Appointment
1 जुलाई को जारी कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum)

31 दिसंबर 2026 तक दिए जा सकेंगे आवेदन

इस विशेष व्यवस्था के तहत सभी संबंधित विभागों को 31 दिसंबर 2026 तक ऐसे आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए गए हैं. पात्र आश्रितों को इसी अवधि के भीतर संबंधित विभागाध्यक्ष के समक्ष पुनर्विचार के लिए आवेदन करना होगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. कार्यालय ज्ञापन के अनुसार आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग एक महीने के भीतर निर्णय लेंगे. जिन मामलों में नियुक्ति की अनुशंसा होगी, उनमें नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले मुख्यमंत्री की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा.

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1 जुलाई को जारी कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum)

इन्हीं मामलों में मिलेगी राहत

सरकार ने साफ किया है कि यह राहत केवल उन्हीं मामलों तक सीमित रहेगी, जिन्हें पहले सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम मानते हुए खारिज किया गया था. अन्य किसी कारण से अस्वीकृत मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा. सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के 5 प्रतिशत कोटे में एक बार की विशेष छूट भी प्रदान की है. क्लास-III (जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी ट्रेनी) पदों पर नियुक्तियां कार्मिक विभाग के माध्यम से की जाएंगी, जबकि क्लास-IV और मल्टी टास्क वर्कर (MTW) पदों पर नियुक्तियां सरकार की प्रचलित नीति के अनुसार होंगी. सरकार के इस फैसले से लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे अनेक परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है.

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1 जुलाई को जारी कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum)

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