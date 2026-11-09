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हिमाचल में बिना स्पीड गवर्नर नहीं होगा व्यावसायिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन, नियम तोड़ने पर निर्माता-विक्रेता भी नपेंगे

हिमाचल प्रदेश परिवहन निदेशालय ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब व्यावसायिक वाहन खरीदकर सड़कों पर उतारना वाहन मालिकों के लिए पहले जितना आसान नहीं रहेगा. बस हो या मालवाहक वाहन, यदि उसमें निर्धारित गति नियंत्रक उपकरण नहीं लगा है तो उसका पंजीकरण नहीं हो सकेगा. सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और तेज रफ्तार के कारण होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है.

सर्वोच्च न्यायालय के 15 सितंबर 2026 के आदेश के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक बदलाव करने के निर्देश जारी किए हैं. इससे अब केवल वाहन मालिक ही नहीं, नियमों का उल्लंघन कर बिना निर्धारित उपकरण के व्यावसायिक वाहन बेचने वाले निर्माता और विक्रेता भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे.

केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 118 के दायरे में आने वाले सभी वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण (एसएलडी) अथवा गति सीमित करने की व्यवस्था (एसएलएफ), जैसा लागू हो, लगाना अनिवार्य होगा. इसके बिना संबंधित व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा. वाहन निर्माता और विक्रेताओं को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप उपकरण लगे हुए वाहन ही बेचें. यदि कोई निर्माता या विक्रेता बिना आवश्यक उपकरण के व्यावसायिक वाहन बेचता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अवर सचिव ब्रजेश भारद्वाज की ओर से भेजे गए पत्र में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी बदलाव करने को कहा गया है. मंत्रालय के संबंधित निदेशालय को वाहन पंजीकरण प्रणाली में जरूरी बदलाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इन निर्देशों का अनुपालन करने को कहा है. पंजीकरण के साथ नवीनीकरण पर भी होगी जांच नई व्यवस्था के तहत केवल नए वाहनों के पंजीकरण तक ही जांच सीमित नहीं रहेगी. जिन व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण नवीनीकरण करवाया जाएगा, उनके गति नियंत्रक उपकरणों की भी जांच होगी. इसके अलावा वाहन की फिटनेस जांच के दौरान भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसमें निर्धारित गति नियंत्रक उपकरण लगा है या नहीं.