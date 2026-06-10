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हिमाचल में अब महंगा होगा कमर्शियल वाहनों का परमिट, बसों से लेकर ट्रकों तक बढ़ेगी फीस

हिमाचल प्रदेश में अब कर्मशियल गाड़ियों का परमिट शुल्क में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

हिमाचल में महंगा होगा कमर्शियल वाहनों का परमिट
हिमाचल में महंगा होगा कमर्शियल वाहनों का परमिट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 9:50 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में बस, ट्रक, टैक्सी और अन्य व्यावसायिक वाहन संचालकों की जेब पर जल्द अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है. प्रदेश सरकार ने परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों के व्यावसायिक वाहनों के परमिट शुल्क में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

परिवहन विभाग ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम-67 में बदलाव का मसौदा जारी करते हुए आम जनता, वाहन संचालकों और परिवहन संगठनों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं. प्रस्तावित संशोधनों के तहत नियमित और अस्थायी परमिट शुल्क में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है. सबसे अधिक असर बस ऑपरेटरों पर पड़ेगा, क्योंकि नियमित बस परमिट के लिए आवेदन शुल्क को बढ़ाकर 1500 रुपये और अस्थायी परमिट शुल्क 750 रुपये करने का प्रस्ताव है. वहीं अन्य यात्री वाहनों और निजी सेवा वाहनों के लिए नियमित परमिट शुल्क 1000 रुपये और अस्थायी परमिट शुल्क 500 रुपये निर्धारित करने की तैयारी है. वहीं, मालवाहक वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए भी नई शुल्क दरें तय की गई हैं.

शुल्क संशोधन की बार बार जरूरत नहीं

विभाग का तर्क है कि बदलते समय और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए शुल्क संरचना में संशोधन आवश्यक हो गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने प्रस्तावित नियमों में एक स्वचालित वृद्धि प्रणाली भी शामिल की है. यदि यह संशोधन लागू हो जाता है तो परमिट शुल्क में हर दो वर्ष बाद 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वतः हो जाएगी. वहीं, बढ़ी हुई राशि को निकटतम 10 रुपये तक राउंड ऑफ किया जाएगा. इससे भविष्य में बार-बार शुल्क संशोधन की आवश्यकता कम होगी, लेकिन वाहन संचालकों के लिए लागत लगातार बढ़ती रहेगी.

परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि परमिट या परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को नकद रसीद, ऑनलाइन भुगतान रसीद या ट्रेजरी चालान अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा. शुल्क जमा होने के बाद क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण निर्धारित प्रारूप में रसीद जारी करेगा. विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से परमिट प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी और परिवहन सेवाओं के बेहतर नियमन में मदद मिलेगी.

हालांकि, फिलहाल यह केवल मसौदा अधिसूचना है और अंतिम फैसला जनता और हितधारकों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही लिया जाएगा। ऐसे में आगामी 30 दिन परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इसी दौरान उनके सुझाव सरकार की अंतिम नीति को प्रभावित कर सकते हैं.

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